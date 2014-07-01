Станислав Максимов: «Мы не идеализируем военное время, но хранить память о войне необходимо»

Дата публикации: Сегодня, 09:16

В этом году в Нарве во второй раз пройдут шествие «Бессмертного полка» и народный автопробег, посвященный Дню победы. Один из организаторов обоих мероприятий – член правления НКО «Память» и Союза НКО «Патриот» Станислав Максимов.

Станислав Максимов родился 11 апреля 1979 года, рос и учился в Силламяэ, в 2010 году вместе с семьей переехал в Нарву. Женат, имеет троих дочерей.

Окончил Институт экономики и управления и различные курсы, в том числе по андрагогике - обучению взрослых. Работал начальником отдела логистики AS Silmet, руководителем международных перевозок DBJ CARGO, валютным трейдером Tallinna Aribank, руководителем отдела международных продаж Omnicomm.

Увлекается спортом, мотоциклами, ковкой, исследованием международной политики, рисованием, чтением, каллиграфией, проведением личностных тренингов. С 2014 года - член правления некоммерческой организации “Память”.

- Как вы думаете, сколько человек в этом году примут участие в акции «Бессмертный полк»?

- Сколько людей пойдет в колонне с портретами своих родных, сказать трудно. Но считаю, что практически каждый человек, который приходит в этот день на Петровскую площадь или отмечает праздник Победы у себя дома в кругу родных, так или иначе в движении «Бессмертный полк» участвует – он чтит в этот день тех, кто сражался против фашизма. И не так уж важно, несет ли он портреты своих героев на штандарте, или хранит их в семейных альбомах и в сердце.

- Как пройдет в этом году автопробег, и кто может в нем участвовать?

- Автопробег состоится 8 мая, с 9.30 до 11.00, регистрация участников в холле Спортивного центра на улице Раквере, 22, старт - там же в 12.00. Маршрут: мемориал Графова, Танк Т34, «Три Штыка», «Мерекюльский Десант», Синимяэ, Аувере, к памятнику героям-воинам, павшим в боях за освобождение Эстонии.

Каждому зарегистрированному вручат наклейку участника, затем мы паркуемся и ждем сигнала, чтобы ехать за головной машиной по запланированному маршруту, который уже согласован с полицией и мэрией. Участвовать в пробеге могут все, кто хочет таким образом почтить память павших.

- Принимаете ли вы сами участие в шествии «Бессмертного полка» и чей портрет понесете?

- Оба моих деда в военных действиях не участвовали – им в те годы было меньше десяти лет, но все тяготы военных и послевоенных лет перенесли, и этим делились. Я, скорее всего, пойду с портретом своего однофамильца Николая Максимова – героя Советского Союза, одного из двадцати восьми панфиловцев.

Хочу подчеркнуть, что у членов нашего общества вовсе нет какого-то идеализированного представления о том времени.

Ребята из общества «Камерад», которые занимаются раскопками на местах военных действий, хорошо представляют себе ход войны без прикрас. Но память о том времени бесценна, ее необходимо сохранить, чем наше общество и занимается.

- Что побуждает лично вас и других членов общества заниматься этим?

- Фильмы и книги о войне, воспоминания дедушек и бабушек, которые бережно хранятся в каждой семье, дискуссии о ходе Второй мировой, которые ведутся до сих пор - все это, словно части пазла, однажды сложилось вместе и привело меня к решению сохранять и беречь памятники, как часть нашей истории.

- Как появилось общество «Память», с чего все началось?

- В 2014 году двое моих друзей, Сергей Лобин и Павел Виноградов, однажды проезжали мимо памятника-танка, и отец Сергея сказал: «Вот вы, ребята, уйму времени тратите на то, чтобы всякие ржавые железки реставрировать и приводить в порядок, а наш военный памятник в таком ужасном состоянии, и никому дела до этого нет!» Памятник, покрытый шестью слоями разного цвета краски, на тот момент, в самом деле, выглядел отвратительно: последний слой краски был ярко-зеленым, а звезда была малиновой. Мы тот стенд, который справа от памятника, специально не трогали для того, чтобы люди могли сравнить, как танк выглядел до и после реставрации.

Когда мы начали работы по реставрации танка, стало ясно, что этот памятник многим дорог. И переживали люди из-за него сильно: например, когда мы, уже очистив корпус танка от старой краски, начали наносить слой черной грунтовки, многие выскакивали из машин и с возмущением спрашивали, мол, почему красите в черный цвет? Некоторые были уже готовы нас за грудки хватать… Приходилось объяснять, что волноваться не стоит, делаем все правильно, вначале загрунтуем, и только потом будем красить в аутентичный цвет. Подобрать такой цвет, да и вообще выполнить реставрацию танка качественно оказалось непросто, но мы справились благодаря тому, что в ходе работы наши друзья и специалисты своего дела в разных областях охотно оказывали нам помощь.

Это началось неожиданно и спонтанно. Проезжавшие мимо люди останавливались возле нас: кто-то угощал пирожками, кто-то предлагал деньги, материалы, инструмент, личное содействие. Так вокруг этого дела постепенно возникла группа людей, которые участвовали в работе постоянно. А когда все закончилось, жалко было расходиться: совместный труд людей очень сближает, возникают общие задачи, которые легче вместе решать. Так появилось наше общество «Память», и затем мы обратили внимание и на другие объекты – мемориал Игоря Графова, памятник «Три штыка».

- Сейчас вы продолжаете заботиться о памятниках?

- Разумеется. Подкрашиваем, убираем территорию вокруг, недавно отсыпали площадки вокруг танка и памятника «Три штыка» красной гранитной крошкой. Так что к 8 и 9 мая у нас почти все готово.

Кстати, хочу сейчас обратиться к нарвским молодоженам: пожалуйста, не надо привязывать свадебные ленточки на ствол танка! Это неуместно и неподобающе, поэтому ленточки нам все равно приходится срезать. А поскольку есть примета, что те, чья ленточка перерезана, вскоре разведутся, то тем более не стоит вешать ленточки на танк, если мечтаете о крепкой семье.

- Помимо поддержания в порядке военных памятников ваше общество начало ставить перед собой и более широкие задачи: в начале этого года «Память» объединилась с обществом ликвидаторов Чернобыльской аварии и клубом военных поисковиков «Камерад» в Союз некоммерческих организаций «Патриот», цель которого - активное участие в общественной жизни и позитивные изменения в обществе. Как вы к этому пришли?

- Сейчас общество в целом довольно быстро деградирует: почти у каждого есть своя идеализированная виртуальная личность в Интернете, но в реальности люди перестают неформально общаться, участвовать в общих проектах, отстаивать свою точку зрения. Они все чаще идут по накатанному пути, и не хотят думать ни о чем серьезном, превращаясь в очень удобную, легко управляемую массу. Но однажды каждому из нас придется ответить на вопрос: «Что я делал, и зачем жил? Был овощем или самостоятельно принимал решения и нес за них ответственность?». Мы выбрали второй путь: в нашей организации каждый имеет голос, и мы сообща выбираем, какие задачи будем решать в конкретные, осязаемые сроки, и уже к этому стараемся подтянуть ресурсы.

Политикой мы до настоящего времени не занимались вообще, но накопленный в ходе реставрации памятников опыт сам подталкивает к тому, чтобы заниматься и более глобальными вещами, поскольку в общественной жизни мы также часто сталкиваемся с ситуациями, когда проблема не решается из-за того, что не хватает понимания, ресурсов или информационной поддержки.

Нарва официально не присоединилась появившемуся в России движению «Бессмертный полк» - горожане выходят с портретами своих предков по велению сердца, стихийно, присоединяясь к праздничной колонне. Николай Андреев

- Cреди целей общества «Патриот» обозначены, например, такие: добиться большей занятости молодежи, добиться того, чтобы она не уезжала из родного города. Эти цели до боли знакомы: они содержатся в предвыборных программах всех партий и уже давно воспринимаются обществом, как пустые лозунги. Стоит ли за вашими целями какая-то конкретная программа действий?

- Молодежи, к которой я и себя пока что причисляю, интересны способы самореализации: если бы у них были возможности, чтобы приложить свои умения в разных областях и каким-то образом конвертировать это в средства к существованию, то в таких проектах мы бы могли им и помочь, и сами поучаствовать. Например, во всем мире сейчас набирает популярность такое направление, как стрит-арт: одна из наших идей – украсить в этом стиле фасады домов Нарвы. У нас в городе есть замечательная художественная школа, так что молодые таланты для этой работы нашлись бы.

- Замечательная идея, но, насколько мне известно, она уже выдвигалась и не нашла поддержки прежде всего у рядовых нарвитян.

- Если не получилось у других – это не означает, что не получится и у нас. Суть нашего союза «Патриот» в том, что мы состоим из целого ряда организаций, каждая из которых может в чем-то молодежи помочь и чему-то научить. Например, если молодой человек хочет заниматься спортом, он может примкнуть к спортивному клубу Mere и заниматься боксом или общей физической подготовкой. Те, кому интересны история и краеведение, могут общаться на эти темы с руководителями клуба «Камерад», которые также организуют лекции по истории Принаровья. Если люди хотят что-то сделать своими силами для города, то они могут прийти в недавно образованную организацию Narvalane («Нарвитянин»), высказать свои идеи, и получить поддержку. У нас многогранная организация, и в дальнейшем организаций в Союзе будет еще больше.

Вера Малькова