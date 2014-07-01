Нарвские ликвидаторы отметят 31-ю годовщину чернобыльской катастрофы

ИсторияНарвские ликвидаторы отметят 31-ю годовщину чернобыльской катастрофы
В среду исполнился 31 год со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Со всего тогдашнего Советского Союза были брошены резервисты и солдаты-срочники на ликвидацию последствий этой катастрофы. Не остались в стороне и жители Эстонии.
Фото: Евгений Капов
По штату военного времени были развернуты Пярнуский полк химической защиты и Йыхвиский полк гражданской обороны, к которым были приписаны резервисты.
Сергей Непримеров — руководитель нарвской организации, объединяющей ликвидаторов, ответил на вопросы портала Delfi.
- Как сегодняшнюю годовщину отметят нарвские ликвидаторы?
- Рабочий день. Поэтому вечером, в 17:30, мы соберемся возле нашей домовой церкви в Нарве, проведем молебен по ушедшим чернобыльцам. Также состоится небольшой митинг памяти. В живых сегодня в Эстонии осталось 3 тысячи ликвидаторов. 140 человек из них — нарвитяне.
- 31 год минул после того, как ликвидаторы получили дозы облучения. Их эстонские власти в свое время приравняли к репрессированным, наделив льготами только граждан Эстонии по рождению. Граждане по натурализации и лица без гражданства под эти льготы не попали, не говоря уже о гражданах других государств. Вы неоднократно поднимали вопрос о справедливости такого подхода. Чем закончилось дело?
- Буквально вчера разговаривал с руководителем республиканской организации чернобыльцев Юрием Рейманом. Он рассказал мне, что говорил на эту тему с премьер-министром Юри Ратасом. Глава правительства якобы обещал уравнять в правах и льготах всех чернобыльцев, кроме граждан России. Значит, граждане Эстонии по рождению и по натурализации, а также лица без гражданства будут обладать этими льготами.
- Напомните, что за льготы предусмотрены чернобыльцам — ”жертвам репрессий”?
- Все чернобыльцы выходят на пенсию на пять лет раньше. Граждане по рождению могут пару раз бесплатно сходить в оперный театр, посетить Певческий праздник, есть также прибавка 10 процентов к пенсии и раз в год пособие — 192 евро.
- А власти Нарвы как-то заботятся о ликвидаторах?
- В этом году нам дали бесплатный проезд в городе. Также те, кто зарегистрирован в Нарве, могут ежегодно проходить десятидневную реабилитацию в доме попечения. Город оплачивает каждому за курс реабилитации 380 евро, а чернобылец — 23 евро.
Евгений Капов
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