История«Чем дальше мы уходим от войны, тем ближе нам становятся солдаты»
Так начиналось стихотворение, которым открыли в Ивангороде торжественно-траурный митинг 14 апреля. На площади перед гостиницей “Витязь” встретили останки трёх советских лётчиков, которые нашли в болоте под Сиргала поисковики из нарвского клуба Kamerad. Больше двух лет потребовалось на то, чтобы провести раскопки, установить имена погибших, найти их родственников и передать останки для захоронения.
Миссия окончена: председатель клуба Kamerad Павел Стиммер прощается с лётчиками, поиском и передачей которых на родину вместе с соратниками занимался два года. Фото: Николай Андреев
Погибли 73 года назад
Торжественная церемония началась на Петровской площади Нарвы перед памятными плитами воинским частям и соединениям, получившим почётное наименование “нарвских”. Сюда поисковики привезли совсем небольшую деревянную урну, обтянутую тёмно-красной материей - её оказалось достаточно, чтобы вместить всё, что осталось от трёх молодых лётчиков, погибших вместе со своим пикирующим бомбардировщиком в марте 44-го года - 73 года тому назад.
Собравшиеся на церемонию горожане возложили к урне красные гвоздики. Молитвы прочитали православный и лютеранский священники. Выступили представители поискового клуба, генконсульства России в Нарве. После чего консул Андрей Сургаев погрузил урну с останками в консульскую машину и перевёз в Ивангород.
На российской стороне прошла торжественная церемония с участием солдат почётного караула и ребят из местного Клуба юных пограничников. Звучали речи официальных лиц, выступил и родственник одного из лётчиков, который смог приехать на церемонию - Сергей Куликов был очень растроган. С трудом подбирая слова, он поблагодарил эстонских поисковиков и поклонился им.
Копали в 20-градусный мороз
Даниил Галицкий, руководитель поисковой группы клуба Kamerad, поблагодарил своих соратников и российских поисковиков. Если члены клуба занимались непосредственно раскопками, то их российские коллеги “копали” в архивах и смогли найти акт расследования потери самолёта, а также нашли родственников погибших лётчиков.
Поисковый клуб Kamerad приступил к поиску на месте крушения самолёта в начале января 2014 года. На тот момент ещё не было известно, что это пикирующий бомбардировщик Пе-2. Не знали поисковики также, успел ли экипаж покинуть машину до падения.
Полномасштабные раскопки проводились зимой, когда температура падала до 20 градусов мороза. Самолёт упал в болото, и подогнать технику можно было только по промёрзшему грунту. Поисковики проложили от ближайшей грунтовой дороги к месту раскопок временный настил из бревен протяженностью около 250 метров. Толстый слой синей глины пришлось снимать с помощью экскаватора, и лишь затем браться за лопаты.
На глубине 1,5 метра поисковики нашли лопасть от винта - первую свою крупную находку на этом месте. Позднее на поверхность удалось поднять фрагменты самолёта, вооружения, двигатели и редукторы винтов, а также части амуниции пилотов и, наконец, их останки.
Но номеру на редукторе винта удалось установить номер самолёта - 16/119. Машина с таким номером не вернулась с задания 26 марта 1944 года.
Портреты погибших лётчиков с волнением несли мальчики и девочки из ивангородского Клуба юных пограничников.
Первый и последний вылет
Как рассказал Эльдар Эфендиев, руководитель Палаты некоммерческих организаций, в прошлом депутат парламента, который курировал всю “бумажную” работу с эстонской стороны, благодаря поиску в архивах удалось буквально поминутно воссоздать всю недолгую, примерно получасовую историю последнего вылета Пе-2.
Два пикирующих бомбардировщика получили задание бомбить технику в районе занятой противником Нарвы, но по пути их поочерёдно атаковали две пары немецких истребителей. Своих истребителей для сопровождения командование в том вылете по какой-то причине не дало. Стрелок-радист сумел отбиться от первой атаки, но во время второй самолёт загорелся и упал. “Отсутствие истребительного прикрытия и недостаточно меткий огонь стрелка”, - напишут в акте расследования.
Этим стрелком был гвардии младший лейтенант Афонасий (так значится в документах) Александрович Фадеев, который родился в 1921 году в деревне Алферьево Старицкого района Калининской области. Во время войны его семья жила уже в Ленинграде. Фадеев весной 44-го только окончил лётное училище по специальности “штурман” и прибыл в авиаполк. Быть штурманом ему так и не довелось. В полку не хватало воздушных стрелков, и именно в качестве стрелка Фадеева отправили в его первый боевой вылет, который оказался и последним.
Об А.Фадееве есть упоминания в книге Владимира Анисимова «Судьба пикирующего бомбардировщика».
Штурманом самолёта в последнем вылете был его ровесник гв.мл.лейтенант Константин Александрович Рогов, призванный из деревни Малые Липки Вязниковского района Ивановской области.
Командиром экипажа был гв.мл.лейтенант Павел Федорович Кузнецов, родившийся в 1923 году в деревне Мысы в Чкаловском районе Горьковской области.
По разрешению ныне живущих родственников лётчики будут похоронены в Кировском районе Санкт-Петербурга, для которого Нарва является городом-побратимом.
Два года на оформление бумаг
Одновременно с раскопками эстонские поисковики, их помощники и российские единомышленники начали поиск родственников лётчиков. Первыми нашли родственников командира - племянника и племянницу, затем родню и других членов экипажа.
Идентификация самолёта и экипажа заняла всего три месяца, но два года ушло на то, чтобы организовать передачу останков в Россию.
- Но мы нигде не встречали закрытых дверей, - говорит Эльдар Эфендиев.
Николай Андреев
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