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История
Берегитесь эстонской амнезии и её осложнений

Дата публикации: Сегодня, 13:29

История России и Эстонии переплетена веками. Эстония более 200 лет была в составе Российской империи, полвека – в составе СССР. Но очень многие события тех лет в современной Эстонии забыты. Только амнезия получается выборочная - помнить нам предлагается лишь то, что выгодно нынешним политикам. А им, видимо, неважно, что страна, которая не помнит своего прошлого – не имеет будущего.

 

Берегитесь эстонской амнезии и её осложнений

Памятник Кренгольмской стачке в Нарве. Для нынешней элиты часть истории собственного народа как будто не существует.

Это нужно помнить

Присоединение Эстонии к России в 1710 году обеспечило ей длительный мир и способствовало её экономическому и культурному развитию. Оглядываясь назад, не шведский, а именно российский период можно назвать золотым в истории Эстонии. Именно в составе Российской империи во второй половине XIX века ускорилось становление национальной культуры. В этот период развивался эстонский литературный язык, в конце 1870-го года окончательно утвердилась новая орфография, вышел в свет эстонский народный эпос «Калевипоэг», составленный Ф.Р. Крейцвальдом. Именно в те годы появились патриотические стихи Лидии Койдула, были заложены основы эстонского национального театра, в городах и селах создавались хоры и духовые оркестры, собирался фольклор, успешно развивалась эстонская музыка и изобразительное искусство. В 1869-м году в Тарту состоялся первый Всеэстонский певческий праздник.

Сейчас не вспоминают, что этот расцвет произошёл в составе Российской Империи. А мы это забывать не должны.

Когда Эстония в составе империи вступила в этап монополистического капитализма, пошло быстрое развитие промышленности (текстильное производство, металлообработка, машиностроение, судостроение). И хотя Эстония в начале XX века оставалась аграрным краем (68% населения было занято в сельском хозяйстве), здесь была и развитая промышленность, и уже достаточно зрелый новый общественный класс - пролетариат, который начал бороться за свои права.

Страницы этой героической борьбы собственного народа нынешняя элита просто выкинула из своей биографии и учебников: не было знаменитой Кренгольмской стачки 1872 года (когда рабочие, жившие в страшной грязи, тесноте и умиравшие от холеры, требовали начинать рабочий день хотя бы в 5.30 утра и дать детям время для посещения школы), не было Амалии Крейсберг - героической дочери эстонского народа, забыли революцию 1905-го года, напрочь выкинули из учебников истории события февраля и октября 1917 года.

В стене у Нарвской ратуши, где стоял барельеф Эстляндской Трудовой Коммуне, осталась лишь зияющая дыра. Монумент вырвали и выбросили на «свалку истории». Представьте себе, чтобы так поступили бы французы с памятником Парижской Коммуне. Невозможно! А в Эстонии, ввиду выборочной амнезии - запросто.

Использовать Эстонию: первая попытка

Война, которая в современной эстонской историографии называется Освободительной, началась с битвы за Нарву между эстонцами и Красной армией с одной стороны и эстонцами и германской армией - с другой. В результате победы красных и появилась Эстляндская Трудовая Коммуна - ещё одно эстонское государство наряду с ЭР.

Коммуна просуществовала всего два с половиной месяца. В 1919 году объединенные силы буржуазной Эстонии, западных интервентов и русских белогвардейцев (корпус Юденича) заняли всю территорию страны, после чего начали интервенцию против Советской России, но были разбиты под Петроградом.

Кого они освобождали в окрестностях Петрограда? Эти события 19-го года очень напоминают теперешние - тогда Эстонию против России использовала Антанта, а теперь ее использует НАТО.

2-го февраля 1920 года правительство Ленина в Тартуском договоре подтвердило независимость Эстонии. Эстонская Республика успела повоевать вместе с Германией, против Германии, вместе с Англией, но признание независимости впервые получила не от них, а от России. Об этом нынешняя элита тоже забыла и вместо благодарности снесла памятники Ленину.

Финляндия в такой же ситуации в благодарность за независимость, предоставленную Лениным, до сих пор сохраняет его памятники. А на главной площади столицы - Сенатской - и вовсе стоит памятник императору России Александру II. Для политиков с выборочной амнезией – это не пример. Но мы должны помнить историю целиком.

Зло стали называть добром

Когда фашистская Германия напала на СССР, в ее передовых рядах шла составленная из эстонцев диверсионно-разведывательная группа Абвера «Эрна», которую сегодня героизируют, и в память о которой проводят ежегодно военно-спортивные походы. Выходит, Эстония помнит, что была союзником фашистов?

А мы помним, ценой скольких человеческих жизней был повержен фашизм, помним и тех, кто освободил Эстонию и всю Европу от этой чумы. Только за освобождение Нарвы отдали жизнь около 60 тысяч бойцов.

Как могут забыть ужасы войны дети-узники фашизма? А блокадники Ленинграда? А как могут забыть дороги войны наши ветераны, участники Великой Отечественной войны?

Но теперь принято не помнить концлагеря по всей Эстонии (только в Нарве их было семь), а вместо этого каждый год вспоминать в Синимяэ пособников фашистов. Удивительная амнезия!

Не допустить третью попытку

Сегодня снова запахло войной. Натовские войска уже побывали в Нарве. В Тапа у них военная база. Взлетающие из Эмари истребители отрабатывают полеты на малых высотах, в том числе над городами Ида-Вирумаа – а это тактика нападения.

Прибыли американские танки, БМП. Сейчас прибывает новый батальон в составе 1200 солдат. Для них Россия – враг номер один.

Недавно президент Керсти Кальюлайд заявила: «Сдерживание никогда не бывает достаточным…» Практически это был призыв к эскалации военных приготовлений. Совершенно ясно, что под видом «сдерживания» России идет настоящая подготовка к войне с ней.

Правда, госпожа президент высказала опасение, что прибытие еще более тысячи солдат НАТО может спровоцировать разного рода информационные операции и фейковые новости, тем самым всех несогласных она сразу записала в смутьяны и лжецы.

Но правда заключается в том, что наращивание напряжённости у границ России - это реальная угроза не только для РФ. Для маленькой Эстонии это равнозначно подготовке к самоубийству. И если этого не понимает правящая элита, то народ Эстонии молчать не должен.

В Нарве должны объединиться и призвать к миру все общественные организации: ветераны войны, блокадники, узники фашизма, Союз российских граждан, Kamerad, Bastion - все русскоязычные люди. И пусть это будет не фейком, а настоящим протестом против войны народа, который помнит нашу общую историю.

 

Владимир Калинкин

Берегитесь эстонской амнезии и её осложнений

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