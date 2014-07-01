Останки советских лётчиков будут торжественно переданы России

ИсторияОстанки советских лётчиков будут торжественно переданы России
14 апреля состоится торжественное мероприятие, посвященное передаче останков летчиков ПЕ-2, погибших под Нарвой в марте 1944 г.
Советский пикирующий бомбардировщик ПЕ-2. Иллюстративное фото
План мероприятий
Нарва: Петровская площадь, Бастион Триумф, рядом со стеллой, на которой омечены воинские части, которым присвоили наименование «Нарвских частей»
11.00 – Начало церемонии по передаче останков лётчиков консулу РФ (консул-советник Сургаев А.С).
Краткая информация для присутствующих об экипаже и проделанной поиской работе. Благодарность всем, кто участвовал и оказывал содействие.
11.30 – Завершение мероприятия в Нарве и отправление консульской машины с останками летчиков через Эстонско-Российскую границу в Ивангород.
Ивангород: городская площадь
12.00 - 12.15 Приезд на городскую площадь Ивангорода (остановка на парковке у Физкультурно-оздоровительного комплекса). Передача останков летчиков почётному караулу. Подписание акта передачи на ответственное хранение останков экипажа ПЕ-2 представителям Кировского района СПб для последующего перезахоронения.
12.15 - 12.20 Мероприятие проводится в сопровождении роты почетного караула и военного оркестра.
12.30 - 13.10 Торжественно-траурный митинг на ступенях гостиницы «Витязь».
Краткая справка по экипажу самолета ПЕ-2, поисковой и процедурной работе
Поисковый клуб «Камерад» приступил к поиску и извлечению Советского бомбардировщика ПЕ-2 и его экипажа, погибшего под Нарвой в 1944 году, в начале января 2014 года.
Первоначально не было точно известно: то что самолет именно ПЕ-2, а так же время его гибели, не было известно и то, что покинул ли самолет его экипаж или в самолете могут быть останки летчиков.
Полномасштабные раскопки происходили зимой. Это объясняется тем обстоятельством, что необходимо было дождаться промерзания грунта, так как транспортные средства не могли проехать по болотистой месности. Поисковики проложили от ближайшей грунтовой дороги к месту раскопок временный настил из бревен протяженностью – ок. 250 метров. Раскопки с помощью лопат были затруднены или даже невозможны из-за толстого слоя синей глины. Верхний слой пришлось снимать экскаватором. Первое, что было обнаружено на глубине 1,5 метра – была лопасть от винта.
В ходе раскопок, проводившихся в 20 градусный мороз и на протяжении двух месяцев, были подняты фрагменты самолёта, вооружения, двигатели и редукторы винтов, а так же, части амуниции пилотов и их останки.
Результатом работы по номерам двигателей самолета: 219-23 и Р115-795, был установлен номер самолета - № 16/119, списанный 26.03.1944 г.
Таким образом стало известно, что самолет ПЕ-2 № 16\119 с указанными моторами и экипажем 34 гв.БАП 276 БАД не вернулся с боевого задания. Предыдущая работа позволила установить экипаж самолета, который состоял из:
- летчик, гв.мл.лейтенант Кузнецов Павел Федорович, 1923 г.р., уроженец: РСФСР, Горьковская обл., Чкаловский р-н станция Сейма, д. Мысы, отец Федор Иванович, проживал: РСФСР, Горьковская обл., Чкаловский р-н ст. Сейма, ул.Горького, д.4, кадровый;
- штурман самолета, гв.мл.лейтенант Рогов Константин Александрович, 1921 г.р., уроженец: РСФСР, Ивановская обл., Вязниковский р-н д.Малые Липки, мать Дарья Петровна, кадровый;
- воздушный стрелок-радист гв. мл.лейтенант Фадеев Афонасий Александрович, 1921 г.р, уроженец: РСФСР, Калининская обл., Старицкий р-н д.Алферьево,мать Прасковья Сергеевна, проживала: РСФСР, г.Ленинград, пр.Стачек, д.128б кв.5, кадровый (в этом вылете принимал участие штурман самолета, который прибыл в полк после училища и ЗАПа и еще не разу не вылетал в должности штурмана, а так как в полку не хватало воздушных стрелков, его отправили в вылет в качестве стрелка);
О Фадееве А.А. есть упоминания в книге Владимира Тимофеевича Анисимова: "Судьба пикирующего бомбардировщика".
Одновременно с раскопками начались поиски родственников погибших лётчиков. В этом направлении принимали участие как поисковики из России, так и энтузиасты.
Первыми нашли родственников Рогова Константина Александровича. Ими оказались племянники - Иван Петрович и его сестра Нина.
2 марта 2014 года , поисковику из СПб Дмитрию Зибарову удалось связаться с родственниками Фадеева Афонасия Александровича и посетить их.
6 марта 2014 года была установлена связь с родственниками Кузнецова Павла Федоровича.
Таким образом, итогом трехмесячной поисковой деятельности стало: идентификация самолета и экипажа, а так же нахождение и установление связи с родственниками погибших летчиков.
Фрагменты самолета, архивные материалы и фотографии летчиков, стали основой выставки, организованной Клубом «Камерад». Выставка в течении двух лет посещалась как свободными посетителями, так и нарвскими школьниками в рамках уроков по теме 2-й Мировой войны.
В то же время потребовалось ещё 2 года на решение всех процедурных согласований с целью передать и захоронить останки воинов в России.
Переговоры проходили с МИД Эстонии, Мин.Обороны Эстонии, с группой дружбы Эстония-Россия Рийгикогу - организовывал Эльдар Эфендиев, Правление Палаты некоммерческих организаций.
Переговоры с Генеральным Консульством России в Нарве, Посольством России в Таллинне, администрацией Кировского района Санкт-Петербурга, Комитетом по молодёжной политике Санкт-Петербурга, Комитетом по внешним связям Ленинградской области – вел Даниил Галицкий, поисковая группа Клуба «Камерад».
На начало марта 2017 года была согласована основная процедура и получены все согласования на передачу останков летчиков для последующего захоронения в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Огромная благодарность всем принимавшим участие и оказавшим помощь в этом деле.
Елена Вальме
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