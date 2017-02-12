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История
Видео. «Неизвестная Нарва» расскажет о железнодорожном вокзале

Дата публикации: Сегодня, 15:34

«Виру Проспект» поздравляет своих читателей и всех нарвитян с Днем независимости Эстонии и рад представить всем, кому дорога Нарва, новый сюжет о городе, созданный молодыми нарвскими энтузиастами.

 

Видео. «Неизвестная Нарва» расскажет о железнодорожном вокзале

 

Дмитрий Федоткин и Петр Александров, молодые нарвские кинодокументалисты, пока еще находящиеся в статусе любителей, создали новый видеосюжет о Нарве. Это историческая зарисовка, главным героем которой стал Нарвский железнодорожный вокзал. Таким образом творческий дуэт продолжил исторический цикл «Неизвестная Нарва». Их первой работой в этой серии стал 8-минутный фильм о Нарве, который летом минувшего года стал победителем городского конкурса любительских видеороликов, пропагандирующих Нарву для туристов. Уже за первые 2 недели, как сообщалось в прессе, ролик собрал на YouTube свыше 2000 просмотров.

 

 

- Летом прошлого года Сильвия Ильменская, коренная нарвитянка, предложила нам поучаствовать в конкурсе роликов о Нарве. Она поделилась интересными фактами об истории нашего города, - рассказывает сценарист, оператор и монтажер фильма Дмитрий Федоткин. - Далее усилиями моих сестры и мамы был написан текст, который Сильвия перевела на эстонский язык: ролик таким образом получился на двух языках.

Поощренный высокой оценкой работы своей команды, Дмитрий загорелся желанием продолжить тему: сделать серию коротких роликов о неизвестной Нарве.

- В нашем городе очень много зданий, которые забыты, запущены и потихоньку теряется информации о их истории. Текст о вокзале написался на одном дыхании, - рассказывает Дмитрий.- Железнодорожная станция - очень важное место в любом городе. На территории нарвского вокзала происходили различные события: торжественные, будничные, радостные и очень печальные....Здесь люди встречались друг с другом, так же это было местом, где люди расставались навсегда... К сожалению, сегодня нарвские вокзалы переживают не лучшие времена, и об этом тоже хотелось сказать.

Как и в прошлом фильме, закадровый текст в видеорассказе о вокзале читал бывший профессиональный актер, ныне пастор Нарвского лютеранского прихода Олег Севастьянов. Ожидается перевод на эстонский — его сделает Сильвия Ильменская.

- Осталось найти, кто зачитает переводной текст, и тогда будет сделана версия на эстонском языке, - говорит Дмитрий.

Желающие помочь молодым энтузиастам есть?

 


ВП

 

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