Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

История
+Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа

Дата публикации: Сегодня, 14:12

В Нарвском замке открылась выставка, которая знакомит с уникальными фотографиями Петербурга на рубеже XIX – XX вв., повседневной жизни императорской семьи, государственных торжеств и уникальной личностью Карла Буллы, основоположника российского фоторепортажа.

 

+Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа

На открытии выставки. Николай Андреев

 

Cтрого говоря, в одном зале открыты сразу две выставки, предоставленные Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы (Санкт-Петербург) - «Имперский Петербург в фотографиях Карла Буллы» и «Романовы. Императорская семья в фотографиях Карла Буллы». Экспозицию составляют редкие фотографии из жизни царской семьи и фотографии, запечатлевшие широкую панораму жизни Российской империи на рубеже XIX-XX веков.

До Нарвы они экспонировались в Таллинне, причем вызвали такой интерес у публики, что было решено продлить их работу в столице еще на два месяца.

Как сказала на открытии куратор выставки Лилия Керро, привезти эти выставки в Эстонию было актом доброй воли Фонда исторической фотографии. Организатором выставки в ЭР выступило НКО «Товарищество русских художников Эстонии». Свою лепту в осуществление идеи внесли Посольство Российской Федерации в Эстонии, руководство города Нарвы, Нарвский музей, Нарвская и Причудская епархия. Надо отметить, что данная фотовыставка представляется в рамках празднования 120-летия освящения Нарвского Воскресенского кафедрального собора (17 ноября 1896 года), и завершает цикл праздничных мероприятий, которые начались по этому случаю еще осенью прошлого года.

  То, что выставки фотографий всемирно известного Карла Буллы экспонируются на протяжении года в Таллинне и в Нарве, и продиктовано еще и тем, что судьба знаменитого фотографа тесно связана с Эстонией: его вторая жена была родом с Сааремаа, в 1918 году К. Булла вместе с семьей уехал из революционного Петербурга на Сааремаа в надежде пережить на острове трудные времена и затем вновь вернуться в российскую столицу. Но не случилось. На Сааремаа Булла умер и был там похоронен. Его могила приведена в порядок, на ней установлена мемориальная плита.

Дом, в котором провел свои последние годы жизни фотограф, сохранился. Как прозвучало на открытии выставки, Фонд исторической фотографии и управа волости Торгу вынашивают планы сделать в нем музей Карла Буллы. «Сейчас в этом доме работает волостная управа. Восемь лет назад мы получили деньги из европейских фондов и отреставрировали это красивое деревянное здание, - рассказал «ВП» председатель собрания волости Торгу Михкель Ундрест. - Теперь мы собираемся безвозмездно передать его организации, которая будет заниматься музеем. А управа переедет в здание школы, которое, увы, у нас пустует».

 Президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентин Евгеньевич Эльбек выразил надежду, что осуществить задуманное - открыть дом- музей Карла Буллы на Сааремаа, удастся уже в 2018 году.

Личность Карла Буллы поистине уникальна. Десятилетним мальчиком, без родителей, он был привезен в Санкт-Петербург и отдан в подмастерья одному из питерских фотографов. Талант и необыкновенная работоспособность помогли ему достичь вершин фотоискусства. Карл Булла был первым фотографом, который вышел на улицы Санкт-Петербурга, чтобы снимать город, людей, важные события. В 1904 году Карл Булла получил разрешение на съёмку в присутствии высочайших особ. На протяжении 20 лет он фотографировал российских императоров, членов царских семей и их приближенных.

Наследие Карла Буллы составляет около 230 тысяч негативов фотографий конца XIX — начала XX века.

В бывшем фотоателье мастера на Невском, 54 сейчас располагается Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы. Здесь работает небольшой музей и проводятся выставки. На Малой Садовой в Петербурге установлен Памятник петербургскому фотографу, считается, что это прототип Карла Буллы.

 

Светлана Зайцева

Галерея
+Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа +Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа +Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа +Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа +Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа +Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа +Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа +Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа +Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа
Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
девять - ноль (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задай вопрос директору Департамента развития и экономики...

Директор департамента нарвской горуправы Георгий Игнатов проведет инфочас....

0 68 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

«Абрамсы» перебросят из Польши в Прибалтику...

Отправка танков призвана показать приверженность США интересам их союзников....

0 31 / Подробнее...

Трамп подписал указы об иммиграции и охране границ...

Президент США собрался строить стену на границе с Мексикой....

0 140 / Подробнее...

«Лаборатория Касперского» подтвердила арест топ-менеджера...

Расследование ведется по подозрению в государственной измене....

0 161 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Знаете ли вы конг-фу?...

Вчера в мой любимый бар зашел китаец. Я спросил, знает ли он кунг-фу....

0 93 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Балерина

(2016) мультфильм, мюзикл, приключения, семейный  

Под покровом ночи

(2016) триллер, драма

Невеста

(2017) ужасы, триллер

Звонки

(2016) ужасы, драма  

Сплит

(2016) ужасы, триллер

Она

(2016) триллер, драма
Вся афиша кино

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска

Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Выбор редакции

+Видео. +Галерея. В Нарве прошли крещенские купания...

Как всегда — на территории Липовой ямки.  ...

0 532 / Подробнее...

Платная парковка на Петровской площади обретает реальные...

Загруженность Петровской площади вызывает большое недовольство горожан....

4 472 / Подробнее...

Городской садовник: вот только посадки наши очень быстро...

9 января городской садовник Людмила Морина ответила и на вопросы читателей....

0 495 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100