+Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа

Дата публикации: Сегодня, 14:12

В Нарвском замке открылась выставка, которая знакомит с уникальными фотографиями Петербурга на рубеже XIX – XX вв., повседневной жизни императорской семьи, государственных торжеств и уникальной личностью Карла Буллы, основоположника российского фоторепортажа.

На открытии выставки. Николай Андреев

Cтрого говоря, в одном зале открыты сразу две выставки, предоставленные Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы (Санкт-Петербург) - «Имперский Петербург в фотографиях Карла Буллы» и «Романовы. Императорская семья в фотографиях Карла Буллы». Экспозицию составляют редкие фотографии из жизни царской семьи и фотографии, запечатлевшие широкую панораму жизни Российской империи на рубеже XIX-XX веков.

До Нарвы они экспонировались в Таллинне, причем вызвали такой интерес у публики, что было решено продлить их работу в столице еще на два месяца.

Как сказала на открытии куратор выставки Лилия Керро, привезти эти выставки в Эстонию было актом доброй воли Фонда исторической фотографии. Организатором выставки в ЭР выступило НКО «Товарищество русских художников Эстонии». Свою лепту в осуществление идеи внесли Посольство Российской Федерации в Эстонии, руководство города Нарвы, Нарвский музей, Нарвская и Причудская епархия. Надо отметить, что данная фотовыставка представляется в рамках празднования 120-летия освящения Нарвского Воскресенского кафедрального собора (17 ноября 1896 года), и завершает цикл праздничных мероприятий, которые начались по этому случаю еще осенью прошлого года.

То, что выставки фотографий всемирно известного Карла Буллы экспонируются на протяжении года в Таллинне и в Нарве, и продиктовано еще и тем, что судьба знаменитого фотографа тесно связана с Эстонией: его вторая жена была родом с Сааремаа, в 1918 году К. Булла вместе с семьей уехал из революционного Петербурга на Сааремаа в надежде пережить на острове трудные времена и затем вновь вернуться в российскую столицу. Но не случилось. На Сааремаа Булла умер и был там похоронен. Его могила приведена в порядок, на ней установлена мемориальная плита.

Дом, в котором провел свои последние годы жизни фотограф, сохранился. Как прозвучало на открытии выставки, Фонд исторической фотографии и управа волости Торгу вынашивают планы сделать в нем музей Карла Буллы. «Сейчас в этом доме работает волостная управа. Восемь лет назад мы получили деньги из европейских фондов и отреставрировали это красивое деревянное здание, - рассказал «ВП» председатель собрания волости Торгу Михкель Ундрест. - Теперь мы собираемся безвозмездно передать его организации, которая будет заниматься музеем. А управа переедет в здание школы, которое, увы, у нас пустует».

Президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентин Евгеньевич Эльбек выразил надежду, что осуществить задуманное - открыть дом- музей Карла Буллы на Сааремаа, удастся уже в 2018 году.

Личность Карла Буллы поистине уникальна. Десятилетним мальчиком, без родителей, он был привезен в Санкт-Петербург и отдан в подмастерья одному из питерских фотографов. Талант и необыкновенная работоспособность помогли ему достичь вершин фотоискусства. Карл Булла был первым фотографом, который вышел на улицы Санкт-Петербурга, чтобы снимать город, людей, важные события. В 1904 году Карл Булла получил разрешение на съёмку в присутствии высочайших особ. На протяжении 20 лет он фотографировал российских императоров, членов царских семей и их приближенных.

Наследие Карла Буллы составляет около 230 тысяч негативов фотографий конца XIX — начала XX века.

В бывшем фотоателье мастера на Невском, 54 сейчас располагается Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы. Здесь работает небольшой музей и проводятся выставки. На Малой Садовой в Петербурге установлен Памятник петербургскому фотографу, считается, что это прототип Карла Буллы.

Светлана Зайцева



