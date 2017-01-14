В Нарве нашлась невеста даже ... для Мюнхгаузена

ИсторияВ Нарве нашлась невеста даже ... для Мюнхгаузена
Нарвское общество древностей имени Генриха Ганзена выпустило в свет третий историко-краеведческий альманах, который пользуется активным спросом.
Любители истории во время презентации нового альманаха.
Любители истории, заполнившие конференц-зал Нарвской библиотеки во время презентации нового альманаха, с удовольствием покупали не только его, но и «Историю Нарвы» Генриха Ганзена. Напомним, что именно с перевода на русский язык и переиздания этой библиографической редкости начало свою деятельность общество Ганзена. Первые два тиража книги уже раскуплены.
Последний альманах оказался самым удачным, отметил один из учредителей общества Юрий Сидоров: «Во-первых, мы уже накопили издательский опыт, во-вторых – наши ряды пополнились новыми интересными людьми».
Вступление к сборнику написал нарвский археолог и историк Александр Никитюк. В рубрике «Исторический портрет» представлены статьи о Вольдемаре Ноормяги – известном глухонемом спортсмене и художнике, чья судьба тесно связана с Нарвой, написанные спортивными историками Яаком Валдре и Уно Ойтсаром. «О таких людях, как Ноормяги, надо писать книги и снимать кино», - убежден Сидоров.
Обществу Ганзена удалось разыскать внука брата Вольдемара Ноормяги – он приехал на презентацию альманаха и рассказал о своем знаменитом родственнике и истории его рода, показал фотографии Нарвы начала прошлого века, хранящиеся в семейном архиве.
Среди материалов о связанных с нашим городом незаурядных личностях - статьи об историке Стене Карлинге, известном художнике Ардо Сивади и бароне Мюнхгаузене. Последний был не только литературным персонажем, но и реальной исторической личностью: по одной из версий, он бывал в Нарве и даже нашел здесь себе невесту.
Включен в альманах и отчет о состоявшейся в конце мая 2016 года первой краеведческой экспедиции общества, целью которой был поиск могилы Генриха Ганзена на лютеранском кладбище Санкт-Петербурга: место захоронения найдено, но надгробная плита не сохранилась, и сейчас общество добивается разрешения это надгробие восстановить.
«Переоценить значение альманахов невозможно – все, что здесь печатается, раньше было доступно лишь специалистам, много времени проводившим в архивах», - сказал на презентации историк Эльдар Эфендиев, отметивший, что после издания трех номеров альманаха у общества Ганзена не только не кончился запал, но, наоборот, идей так много, что их хватит еще на десять номеров.
При этом растет и качество издания, и интерес к нему со стороны горожан. «Особенно важна ваша рубрика «Исторические портреты». Действительно, существует золотой фонд людей, о которых все мы должны знать. Одним из них был, безусловно, и Генрих Ганзен. О нем сказано достаточно, и можно было бы ничего не добавлять, если бы мне не приходилось сталкиваться со скепсисом по отношению к его книге: утверждают, что она устарела, что автор – не историк, что место книги – на полочке редкостей. Я с этим категорически несогласен», - сказал Эфендиев.
Историк отметил, что книга обладает исключительной ценностью еще и потому, что ряд архивных источников, которые использовал Ганзен, не сохранились до наших дней. Именно Ганзен первым провел колоссальную работу - систематизировал нарвский архив, создал первый музей и первое исторические общество – целую прослойку горожан, которые продолжили его дело.
По мнению Эфендиева, такие книги, как «История Нарвы» и альманахи нынешнего общества Ганзена, должны быть в каждой нарвской семье. Следующий выпуск альманаха планируется издать в марте 2017 года.
Вера Малькова
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