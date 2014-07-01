Полипы в носу: почему возникают, чем опасны?

В саду и домаПолипы в носу: почему возникают, чем опасны?
Иногда в носу возникают доброкачественные новообразования круглой формы, которые называются полипами. Они способны повлиять на ухудшение качества жизни, несут угрозу здоровью человека.
Полипы возникают из-за разрастания слизистой оболочки, это наиболее частое осложнение от ринита хронического характера. У мужчин они образовываются чаще, чем у женщин. Главная опасность полипов – из-за них человеку приходится дышать ртом, что провоцирует много болезней, связанных с дыхательными путями, усугубляет риск развития астмы.
Причины и симптомы полипов в носу
Инфекция дыхательных путей, которая попадает в организм человека, приводит к размножению своих агентов и отслоению клеток слизистой носа. Из-за этого затрудняется дыхание, нос может быть либо заложенным, либо из него обильно течет. Иногда эти процессы приобретают хронический характер, тогда слизистая, чтобы лучше сопротивляться инфекции, начинает разрастаться и уплотняться. Когда ее клеткам становится тесно, они выходят в полость носа, образуя собой полип.
Причины возникновения полипов:
1. Частые инфекции дыхательных путей.
2. Хронический гайморит, ринит, синусит.
3. Аллергический насморк.
4. Бронхиальная астма.
5. Наследственная склонность к образованию полипов.
6. Биологические особенности строения носа: узкие носовые ходы, деформация перегородки носа.
7. Сбои в работе иммунной системы.
Наличие полипов в носу можно заподозрить по таким симптомам:
1. Хронически затрудненное носовое дыхание или его полное отсутствие.
2. Повышенная продукция слизи при любой инфекции. Иногда слизь из носа может выходить с примесями гноя.
3. Частое чихание. Полип – это раздражающий фактор для ресничек в носу, поэтому он вызывает частые приступы чихания.
4. Нарушение обоняния. Если полипы сильно разрослись, человек может практически полностью утратить нюх.
5. Головные боли. Из-за полипов человек начинает ощущать дефицит кислорода. Кроме того, они давят на нервные окончания, что провоцирует боль.
6. Нарушение вкусовых ощущений, неприятный привкус во рту.
7. Гнусавость в голосе. Движение воздуха по носовым ходам затрудняется, из-за этого человек говорит в нос.
8. Неправильный прикус.
Почему полипы в носу опасны?
Опасны не сами полипы, а осложнения, которые они провоцируют. Из-за трудностей с носовым дыханием повышается риск таких болезней, как:
пневмония;
бронхит;
бронхиальная астма;
фарингит;
ларингит;
трахеит;
синусит;
отит.
Лечение полипов
Стратегия лечения полипов в носу выбирается, исходя из степени развития болезни. На ранних стадиях может помочь консервативная терапия с применением прогревания, медикаментов. Лечение может назначить только врач, самолечение в этом вопросе неуместно и неэффективно. Полипы в носу лечит отоларинголог, иногда требуется дополнительная консультация аллерголога.
Зачастую полипы требуют оперативного вмешательства. Удаление полипов в носу относится к малоинвазивным хирургическим методам, для операции используются современные технологии: лазер, эндоскоп. Даже успешно проведенная операция требует грамотного и систематического послеоперационного ухода за носовой полостью.
Полипы в носу – это проблема, от которой лучше вовремя избавляться. Ведь она способна приводить к постоянным инфекциям, серьезным заболеваниям, будет мешать человеку в повседневной жизни. Поэтому при первых симптомах полипов лучше обратиться к грамотному врачу-отоларингологу, который будет знать, как действовать в конкретной ситуации.
Источник: zdorov-info.com.ua
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