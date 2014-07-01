Полипы в носу: почему возникают, чем опасны?

Дата публикации: Сегодня, 17:25

Иногда в носу возникают доброкачественные новообразования круглой формы, которые называются полипами. Они способны повлиять на ухудшение качества жизни, несут угрозу здоровью человека.

Полипы возникают из-за разрастания слизистой оболочки, это наиболее частое осложнение от ринита хронического характера. У мужчин они образовываются чаще, чем у женщин. Главная опасность полипов – из-за них человеку приходится дышать ртом, что провоцирует много болезней, связанных с дыхательными путями, усугубляет риск развития астмы.

Причины и симптомы полипов в носу

Инфекция дыхательных путей, которая попадает в организм человека, приводит к размножению своих агентов и отслоению клеток слизистой носа. Из-за этого затрудняется дыхание, нос может быть либо заложенным, либо из него обильно течет. Иногда эти процессы приобретают хронический характер, тогда слизистая, чтобы лучше сопротивляться инфекции, начинает разрастаться и уплотняться. Когда ее клеткам становится тесно, они выходят в полость носа, образуя собой полип.

Причины возникновения полипов:

1. Частые инфекции дыхательных путей.

2. Хронический гайморит, ринит, синусит.

3. Аллергический насморк.

4. Бронхиальная астма.

5. Наследственная склонность к образованию полипов.

6. Биологические особенности строения носа: узкие носовые ходы, деформация перегородки носа.

7. Сбои в работе иммунной системы.

Наличие полипов в носу можно заподозрить по таким симптомам:

1. Хронически затрудненное носовое дыхание или его полное отсутствие.

2. Повышенная продукция слизи при любой инфекции. Иногда слизь из носа может выходить с примесями гноя.

3. Частое чихание. Полип – это раздражающий фактор для ресничек в носу, поэтому он вызывает частые приступы чихания.

4. Нарушение обоняния. Если полипы сильно разрослись, человек может практически полностью утратить нюх.

5. Головные боли. Из-за полипов человек начинает ощущать дефицит кислорода. Кроме того, они давят на нервные окончания, что провоцирует боль.

6. Нарушение вкусовых ощущений, неприятный привкус во рту.

7. Гнусавость в голосе. Движение воздуха по носовым ходам затрудняется, из-за этого человек говорит в нос.

8. Неправильный прикус.

Почему полипы в носу опасны?

Опасны не сами полипы, а осложнения, которые они провоцируют. Из-за трудностей с носовым дыханием повышается риск таких болезней, как:

пневмония;

бронхит;

бронхиальная астма;

фарингит;

ларингит;

трахеит;

синусит;

отит.

Лечение полипов

Стратегия лечения полипов в носу выбирается, исходя из степени развития болезни. На ранних стадиях может помочь консервативная терапия с применением прогревания, медикаментов. Лечение может назначить только врач, самолечение в этом вопросе неуместно и неэффективно. Полипы в носу лечит отоларинголог, иногда требуется дополнительная консультация аллерголога.

Зачастую полипы требуют оперативного вмешательства. Удаление полипов в носу относится к малоинвазивным хирургическим методам, для операции используются современные технологии: лазер, эндоскоп. Даже успешно проведенная операция требует грамотного и систематического послеоперационного ухода за носовой полостью.

Полипы в носу – это проблема, от которой лучше вовремя избавляться. Ведь она способна приводить к постоянным инфекциям, серьезным заболеваниям, будет мешать человеку в повседневной жизни. Поэтому при первых симптомах полипов лучше обратиться к грамотному врачу-отоларингологу, который будет знать, как действовать в конкретной ситуации.

Источник: zdorov-info.com.ua