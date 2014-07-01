Как подобрать паркет для ванной

Дата публикации: Сегодня, 16:43

До недавних пор пол ванных комнат покрывался плиткой, реже – линолеумом. Что делать оригиналам, которым хочется натуральный деревянный пол и непременно в ванной комнате?

Дерево необратимо портится от воды, а обойтись без влаги не получится.

Решение кроется в выборе древесины. Подходящий материал – твёрдая, износоустойчивая древесная порода. Главный показатель – это стабильность такой породы, т.е. способность древесины сохранять свои свойства, несмотря на температурные перепады и влажность. Если в древесине присутствует в должном объёме маслянистая текстура, она существенно снижает впитывание влаги.

Тик – это порода дерева, которая отвечает вышеперечисленным требованиям и широко применяется в кораблестроении. Как материал для ванных комнат, наиболее предпочтителен плантационный тик, в нём самый высокий уровень масел, плюс он не подвержен гниению. Также влагостойкость достигается за счёт обработки древесины.

Даже клён или ясень – древесные породы с самой низкой водостойкостью, при специальной термической обработке становятся гораздо прочнее и не разбухают от попадания влаги.

К древесным породам, пригодным для изготовления паркета для ванной, смело можно отнести ещё и пуикандо, ироко и бразильский орех.

Что касается последнего, он произрастает в Южной Америке и помимо влагостойкости обладает таким неоспоримым преимуществом, как противостояние грибку и плесени.

Следовательно, деревянный пол в ванной возможен, при правильном выборе породы. И, конечно, при соблюдении следующих мер предосторожности:

— каким бы надёжным ни был сделан ваш паркет, на нём недопустимы лужи и любая попавшая жидкость должна вытираться;

— шторка и коврик помогут снизить количество брызг на полу;

— специалисты рекомендуют три раза в год обрабатывать деревянное напольное покрытие маслом для профилактики.

При соблюдении всех правил по уходу, натуральный пол долго будет радовать вас насыщенным цветом, цельной текстурой и гладкостью.

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