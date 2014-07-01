Российские садоводы и огородники заживут по новым правилам

В саду и домаРоссийские садоводы и огородники заживут по новым правилам
В России упраздняются дачные товарищества. Остаются только организации садоводов и огородников — закон подписал Владимир Путин. Документ вступит в силу с января 2019 года, но власти дают пять лет на то, чтобы завершить преобразование.
Этот закон стал народным еще до публикации. 600 тысяч звонков от россиян, которые хотели внести предложения в новую, как ее назвали, "дачную конституцию". Больше 350 поправок за время обсуждения законопроекта в Госдуме.
"Мы сделали публичным обсуждение. Проводили по всей стране круглые столы, открытые слушания. Это был огромный труд большого количества людей", — говорит председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы Олег Валенчук.
Форм товариществ с 2019 года будет только две — это садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. Зарегистрировать другие формы больше не получится. Сам же процесс перерегистрации должен пройти максимально удобно и даже незаметно для собственников.
- Никакого формализма, никакой бумажной волокиты. Система одного окна даст возможность перейти из одной формы в другую.
Важное новое правило: один поселок – одно товарищество. А не так, как было раньше: пожарный пруд принадлежит одной организации, скважина – другой.
Для того, чтобы создать товарищество, нужно минимум 7 человек. Меньше станет взносов. Раньше были вступительные, членские, целевые, паевые и дополнительные. Останутся же только членские и целевые.
"Четко прописывается, на что используются взносы, которые гражданин выплачивает, на что они могут использоваться. Также предусматриваются нормы господдержки. Если то или иное товарищество не может ухаживать за дорогами, то оно может обратиться к государству", — объясняет руководитель аппарата "Ассоциации юристов России" Станислав Александров.
Не вступать в товарищество можно, но института индивидуальных дачников больше не будет.
"На мой взгляд, это очень правильно. Наличие этих индивидуальных дачников порождало споры о размерах взносов, которые они должны делать. На моей практике в большинстве случае эти споры заканчивались в суде", — отмечает председатель правления дачного некоммерческого партнерства "Серебряная подкова" Михаил Минаев.
Нечленам товарищества взносы придется платить — за ремонт дороги, вывоз мусора. Общая сумма будет точно такой же, как у членов СНТ (садового некоммерческого товарищества).
Дачных участков больше нет. Есть огородные и садовые. Возводить капитальные постройки можно только на садовых участках.
"Разница есть и разница существенная. На садовых участках возведение строений допускается. На огородническом – нет. Фактически, садовый в нынешнем понимании, он эквивалентен дачному", — говорит Михаил Минаев.
Старые дачные участки при этом перерегистрировать не нужно. Их новый закон признаёт садовыми автоматически.
Еще одно нововведение: были дачи — стали садовые дома. Садовый дом при соответствии ряду критериев может быть признан жилым.
"Если мы говорим про садоводческое товарищество, то здесь возможно строить дом. Дом признается жилым. Никаких разрешений для этого не нужно", — говорит руководитель аппарата "Ассоциации юристов России" Станислав Александров.
Нет дачных хозяйств, дачных участков и дачных домов. Понятия "дача" в законе не существует. В жизни же 60 миллионов дачников, конечно же, никуда не денутся. Просто теперь им предстоит вести хозяйство в новых правовых реалиях. На подготовку отвели полтора года. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
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