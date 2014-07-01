Деревянные окна для дачи

Дата публикации: Сегодня, 13:38

Самым гармоничным видом окон для загородной жизни являются деревянные рамы. Они подходят как для небольшого дачного домика, так и для респектабельного коттеджа. Причем, позволить себе окна из дерева может дачник как с большим бюджетом, так и тот, кто хочет остеклить дачу максимально дешево. Но есть у деревянных окон и свои особенности, не зная которых можно серьезно поплатиться комфортом дачной жизни.

Древесина как материал для оконных рам

Древесина возглавляет список тех натуральных материалов, которые еще с давних времен используются для строительства жилья и изготовления различных предметов быта, в том числе и окон. Ежегодно технологии изготовления окон из дерева обновляются и усовершенствуются, благодаря чему срок службы деревянных окон значительно увеличился. Однако по прежнему можно купить и достаточно простые и недорогие деревянные окна, требующие большего внимания к себе.

Какой породы деревянные окна лучше

Деревянные окна могут изготавливаться из лиственницы, сосны, бука, ясеня, меранти, дуба, красного дерева, тика. У каждого типа древесины есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества сосны - доступность и легкость, красивая текстура.

Лиственница имеет более плотную текстуру, в сравнении с сосной. От этого ее потребительские качества только выигрывают. Правда и стоить окно из лиственницы будет дороже соснового.

Дубовые окна по характеристикам и по стоимости превышают два рассмотренных выше типа. Однако цельнодубовое окно делать не целесообразно по экономическим соображениям, да и потребность такая бывает крайне редко.

Конструктивные особенности окон из дерева

Из практических соображений внешнюю отделку деревянного окна нередко прикрывают алюминиевыми накладками. Так отпадает необходимость в постоянном уходе и подкрашивании рам. Такие окна можно смело назвать "комбинированными".

Самые простые и дешевые окна из дерева делаются из однослойного бруса. Двухслойный и трехслойный клееный брус - следующие по стоимости и по возрастанию качественных характеристик. С внешней стороны на деревянное окно должна быть установлена водоотводящая планка или капельник. Деревянный капельник будет быстро разрушаться, поэтому предпочтение следует отдать окну с капельником из алюминия.

Цвет и тип покраски деревянного окна

Вы можете купить деревянные окна неокрашенные и покрасить их самостоятельно, но лучше сразу купить окна, обработанные заводским способом. Необработанная древесина плесневеет при воздействии конденсата. Что особенно резко проявляется в случае, когда дачный дом используется в холодное время года.

При укрывном способе покраски красящее покрытие полностью скрывает текстуру дерева. Делается это для того, чтобы сохранить древесину от разрушающих внешних факторов, прежде всего, солнечного воздействия.

Лессирующий способ покраски предполагает тонировку окна. Сквозь слой краски будет видна фактура древесины, ее интенсивность узора. Такое покрытие имеет лучшие декоративно-эстетические свойства, но защиту древесины обеспечить на уровне укрывного способа покраски не может.

Покраска маслом - особенно интересный, но спорный тип обработки деревянной поверхности. Профессиональные мастера называют этот способ наиболее экологичным, однако такой способ требует обновления покрытия и более серьезного отношения к уходу.

Правильный выбор фурнитуры

Как и ПВХ окна (пластиковые евроокна), деревянные могут иметь поворотно-откидной, поворотный и откидной метод открытия, также они могут изготавливаться глухими. Поскольку древесина тяжелее пластика, к выбору фурнитуры для деревянных окон следует подойти особенно тщательно. Халатность к выбору фурнитуры оборачивается провисанием створок, их заклиниванием и невозможностью открыть или закрыть.

Как отличить качественные деревянные окна

Конечно, качество готовых деревянных окон во многом зависит не только от соблюдения правильной технологии их изготовления, но и от качества самой древесины.

Важно, чтобы использовалась только хорошо высушенная древесина, уровень влажности которой составляет не более 12-13 процентов. Чтобы исключить возможные деформации оконной коробки, которые раньше были достаточно нередким явлением при изменении влажности окружающей среды, теперь используется для изготовления не массив, а клееный брус.

Клееный брус на срезе отличается полосками разно направленной древесины. Количество таких слоев может быть от одного (для массива), до четырех (встречается редко) - для четырехслойного клееного бруса.

Именно в таком случае, если ваши окна изготовлены из склееных кусочков древесины, имеющей разное направление волокон, удается нивелировать структурное изменение. Более того, евробрус имеет меньше дефектов, которые устраняются на стадии его подготовки.

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