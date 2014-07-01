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12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!

Дата публикации: Сегодня, 14:42

Чаще всего мы натираем на терке морковь и сыр. Остальные продукты в большинстве случаев мы по привычке нарезаем. Но терка имеет очень широкое применение, просто не все об этом знают.

 

12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!

Какие продукты лучше тереть на терке

1. Яйца вкрутую

Конечно же, все натирают яйца для селедки под шубой и других салатов. Кроме того, тертые яйца могут стать прекрасным дополнением к гарниру. Например, к рисовой каше на завтрак. А еще из мелко натертых яиц получаются вкусные бутербродные намазки.

2. Шоколад

Тертым шоколадом можно посыпать торты, фраппучино, десерты и чизкейки. Это еще и способ облегчить задачу, когда шоколад нужно растопить. Натирается шоколад, между прочим, довольно легко. Главное — брать не очень большие куски.

3. Хлеб

12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!

Это что-то новенькое. Остатки хлеба можно легко превратить в панировку. Для этого сложи их в пластиковый контейнер и отправь в морозилку. Затем натри при необходимости и немного подрумянь в духовке.

4. Сливочное масло

12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!
В том случае, если в рецепте теста требуется не растопленное сливочное масло, просто натри его на терке. Тесто получится более нежным, податливым и эластичным. Обязательно попробуй.

5. Цветная капуста

12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!
Если ты сторонник правильного питания или просто хочешь уменьшить количество потребляемых углеводов, попробуй заменить обычный рис на слегка вареную тертую на терке цветную капусту. Подсушить ее можно на бумажной салфетке.

6. Чеснок

12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!
Если у тебя в хозяйстве нет пресса для чеснока, а в рецепте требуется измельченный чеснок, смело используй мелкую терку. Это быстрее и удобнее, чем крошить его ножом.

7. Картофель

12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!
Тертая картошка — это не только ингредиент невероятно вкусных драников, но и дополнительный компонент для утренних омлетов, которые от этого станут только сытнее и вкуснее.

8. Морковь

12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!

Да, всем известно, что морковку можно натереть на терке. Но всё-таки, если ты кладешь ее в суп, а дети не любят этот овощ в вареном виде, просто натри морковь на терке. Тогда она отдаст блюду все свои соки и останется практически незаметной.

9. Капуста

12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!
Привычную шинковку капусты тоже можно заменить теркой, и будь уверена, что вкус ее от этого не поменяется. Тертая капуста — это ингредиент салатов, ее можно заквасить или добавлять в различные блюда.

10. Имбирь

12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!
Корень имбиря натирать нужно по умолчанию. Для добавления его в чай или салат лучше всего использовать мелкую терку. Так он отдаст больше полезных веществ, что от него и требуется.

11. Редис

12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!
Он играет не первую скрипку в салатах, но делает их вкусными и насыщенными. Поэтому попробуй именно тереть редис, а не резать кусочками.

12. Огурец

12 продуктов, которые лучше не нарезать, а натирать на терке!

А вот это и впрямь нестандартно. Но тертый огурец — желанный гость во многих блюдах. Очень вкусно делать средиземноморский бутерброд с огурцом и хумусом!

resept-shagi.ru

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