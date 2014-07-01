Что означают значки на бирках одежды?

В саду и домаЧто означают значки на бирках одежды?
1. Ручная стирка.
2. Стирка запрещена.
3. Только ручная стирка при максимальной температуре 30 градусов, не тереть, не отжимать.
4. Ручная или машинная стирка при температуре не выше указанной.
5. Ручная или машинная стирка. Внимательно придерживайтесь указанной температуры, не подвергать сильной механической обработке, полоскать, переходя постепенно к холодной воде, при отжиме в стиральной машине ставить медленный режим центрифуги.
6. Очень деликатная стирка в большом количестве воды, минимальная механическая обработка, быстрое полоскание при при низких оборотах.
7. Разрешена стирка с отбеливателями, содержащими хлор. Использовать только холодную воду, следить за полным растворением порошка.
8. При стирке не использовать средства, содержащие отбеливатели (хлор).
9. Разрешено гладить.
10. Разрешено гладить при максимальной температуре 110 градусов. Те же правила сохраняются для синтетических волокон: нейлон, полиэстер, ацетат и другие. Использовать тканевую прокладку, не пользоваться паром.
11. Разрешено гладить при максимальной температуре 150 градусов. Допустимо для шерсти и смешанных волокон с полиэстером и вискозой. Использовать влажную ткань.
12. Разрешено гладить при максимальной температуре 200 градусов. Допустимо для льна и хлопка. Можно слнгка увлажнить изделие.
13. Только сухая чистка.
14. Сухая чистка с любым растворителем.
15. Чистка только с углеводородом, хлорным этиленом и монофтортрихлорметаном.
16. Чистка с использованием только углеводорода и трифтортрихлорметана.
17. Чистка только с углеводородом, хлорным этиленом и монофтортрихлорметаном при ограниченном добавлением воды, контроле за механическим воздействием и температурой сушки.
18. Чистка только с углеводородом и трифтортрихлорметаном при ограниченном добавлении воды, контроле за механическим воздействием и температурой сушки.
19. Разрешено отжимать и высушивать в стиральной машине.
20. Не разрешено отжимать и высушивать в стиральной машине.
21. Высушивать при теплой температуре.
22. Высушивать при горячей температуре.
23. После отжима разрешена вертикальная сушка.
24. Сушить без отжима.
25. Сушить на горизонтальной поверхности.
Источник- http://www.radionetplus.ru
Дежурный по городу
Задайте вопрос вице-мэру по вопросам образования, культуры...
На вопросы читателей «Виру Проспект» ответит Вячеслав Коновалов...
В мире
Финляндия запретила заход «Крузенштерна» в свой порт...
Финляндия отказалась пустить российское учебное парусное судно в Мариехам....
Глава Samsung Electronics приговорен к 5 годам тюрьмы...
Решение суда может стать существенным ударом для Samsung Electronics....
Германия вернула большую часть золотого запаса...
Германия вернула из зарубежных хранилищ около 1710 тонн золота....
Есть анекдот!
Я перестал спорить с женой...
Я перестал спорить с женой по поводу имен наших с ней детей....
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
В хлопковых складах знаменитой мануфактуры появится...
Увидеть машины позапрошлого века - всё это будет доступно для посетителей....
Наш дорогой Тоша...
По вечерам покупатели торгового центра Fama могут слышать пронзительный крик....
Учебные заведения должны оставаться политически нейтральными...
В этом году в выборах впервые принимают участие молодые люди в возрасте 16-17 лет....