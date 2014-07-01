Складной шезлонг своими руками

В саду и домаСкладной шезлонг своими руками
Складной деревянный шезлонг для дачи конструктивно довольно прост, однако очень легок, удобен и функционален. При условии качественного подбора материалов, тщательности изготовления и отделки, он прослужит очень долго и, в отличие от китайского ширпотреба, которым забиты наши магазины, будет смотреться на вашем дачном участке благородно и эксклюзивно.
Чтобы сделать шезлонг своими руками не понадобится никаких специфических инструментов или приспособлений. Однако, шезлонг для дачи обязан быть крепким и, как следствие – безопасным, поэтому уделите серьезное внимание подбору древесины и качественному креплению всех элементов конструкции складного шезлонга.
Примечание: Перед соединением элементов складного шезлонга между собой заранее сверлите направляющие отверстия и зенкуйте их под головки шурупов. Все соединения выполнены с применением клея. Сразу убирайте остатки клея, выдавленного после стяжки элементов между собой - это облегчит финишную отделку вашего шезлонга для дачи.
Габаритные размеры и общий вид шезлонга для дачи
Заготовки для изготовления шезлонга своими руками
Каркас спинки
• 19x38х1219 мм – 2 шт.;
• 19x38х610 мм – 1 шт.;
• 19х38х648 мм – 1 шт.;
• 19x64х610 мм – 1 шт.
Каркас сиденья
• 19x38х1118 мм – 2 шт.;
• 19x38х603 мм – 4 шт.;
• 19x38х565мм – 1шт.
• 19x64х565 мм – 1 шт
Поддержка спинки шезлонга
• 19x38х381 мм – 2 шт.;
• круглый деревянный шкант диаметр 12 мм, длина 648 мм – 1 шт.
Материал сиденья шезлонга, фиксаторы
• ткань (тентовая, джинсовая или другая плотная ткань) 1372х578 мм – 2 куска;
• круглый деревянный шкант диаметр 12 мм длина 559 мм – 2 шт.
Крепёж
• болты 6х50 мм с гайками – 4 шт.;
• шайбы – 12 шт.;
• шурупы по дереву 4х50 мм;
• клей для дерева.
Сборка каркаса
1. Аккуратно собираем каркас спинки сиденья шезлонга для дачи. Особое внимание уделяем надежному креплению второй сверху планки (19х64х610 мм), поскольку именно она, наряду с аналогичной планкой в каркасе сиденья, будет нести основную нагрузку. Между этой и верхней планкой оставьте зазор в 10мм для закрепления ткани.
2. Аналогичным образом собираем каркас сиденья шезлонга.
3. Складываем каркасы спинки и сиденья шезлонга вместе, и стягиваем их болтами, установив шайбы под головки болтов и гайки, а также шайбы посередине - между стойками каркасов.
Примечание: чтобы гайки в процессе эксплуатации произвольно не раскручивались, их можно посадить на краску, а лучше – на клей типа «Момент»: сначала затягиваем гайки, а затем слегка ослабляем, чтобы шезлонг раскладывался довольно легко, но без люфта в соединении, и оставляем конструкцию в покое, пока клей или краска полностью не высохнет. Гайки сами откручиваться не будут, а впоследствии, если возникнет необходимость, вы разберете шезлонг без особого труда.
4. Устанавливаем поддержку спинки шезлонга. Планки поддержки крепятся к спинке болтами с шайбами аналогично тому, как мы закрепили каркасы спинки и сиденья между собой.
Круглый шкант запрессован в заранее просверленные отверстия в планках с применением клея очень плотно, без зазоров.
Шьем тканевое сиденье для шезлонга
1. Складываем заранее вырезанные куски ткани лицевыми сторонами друг к другу, совмещаем углы и прошиваем с отступом от краев в 6 см. На одном из краев оставляем промежуток без шва величиной 10-12 см нужный для того, чтобы потом вывернуть заготовку наизнанку.
2. Выворачиваем заготовку лицевой стороной наружу, расправляем углы и края, и прошиваем по длинным сторонам.
3. Складываем короткие края, и сшиваем, делая «карманы» для вставки удерживающих ткань деревянных шкантов.
Примечание: Величину карманов лучше всего будет определить по месту: установив шезлонг в рабочее положение и продев ткань в пазы между верхними рейками, отрегулировать длину тканевого сиденья, чтобы не было излишнего провисания, и оно не мешало раскладыванию шезлонга.
4. Продеваем концы ткани в пазы, вставляем шканты и – вуаля! Ваш, сделанный своими руками шезлонг для дачи практически готов – осталась лишь финишная отделка деревянных элементов каркаса.
Преимущество такого устройства тканевого сиденья шезлонга для дачи в отличие от большинства промышленных образцов очевидно: ткань буквально за секунду легко можно снять для стирки, или при транспортировке и хранении. К тому же, если сделать верх и низ сиденья из ткани разных цветов и оттенков, вы буквально одним движением руки можете перевернуть ткань и изменить внешний вид своего складного шезлонга.
Источник – www.znay-i-umey.ru
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