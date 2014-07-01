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Складной шезлонг своими руками

Дата публикации: Сегодня, 10:45

Складной шезлонг своими руками

 

Складной деревянный шезлонг для дачи конструктивно довольно прост, однако очень легок, удобен и функционален. При условии качественного подбора материалов, тщательности изготовления и отделки, он прослужит очень долго и, в отличие от китайского ширпотреба, которым забиты наши магазины, будет смотреться на вашем дачном участке благородно и эксклюзивно.

Чтобы сделать шезлонг своими руками не понадобится никаких специфических инструментов или приспособлений. Однако, шезлонг для дачи обязан быть крепким и, как следствие – безопасным, поэтому уделите серьезное внимание подбору древесины и качественному креплению всех элементов конструкции складного шезлонга.

Примечание: Перед соединением элементов складного шезлонга между собой заранее сверлите направляющие отверстия и зенкуйте их под головки шурупов. Все соединения выполнены с применением клея. Сразу убирайте остатки клея, выдавленного после стяжки элементов между собой - это облегчит финишную отделку вашего шезлонга для дачи.

Габаритные размеры и общий вид шезлонга для дачи

 

Складной шезлонг своими руками

 

Заготовки для изготовления шезлонга своими руками

Каркас спинки

• 19x38х1219 мм – 2 шт.;
• 19x38х610 мм – 1 шт.;
• 19х38х648 мм – 1 шт.;
• 19x64х610 мм – 1 шт.

Каркас сиденья

• 19x38х1118 мм – 2 шт.;
• 19x38х603 мм – 4 шт.;
• 19x38х565мм – 1шт.
• 19x64х565 мм – 1 шт

Поддержка спинки шезлонга

• 19x38х381 мм – 2 шт.;
• круглый деревянный шкант диаметр 12 мм, длина 648 мм – 1 шт.

Материал сиденья шезлонга, фиксаторы

• ткань (тентовая, джинсовая или другая плотная ткань) 1372х578 мм – 2 куска;
• круглый деревянный шкант диаметр 12 мм длина 559 мм – 2 шт.

Крепёж

• болты 6х50 мм с гайками – 4 шт.;
• шайбы – 12 шт.;
• шурупы по дереву 4х50 мм;
• клей для дерева.

 

Складной шезлонг своими руками

 

Сборка каркаса

1. Аккуратно собираем каркас спинки сиденья шезлонга для дачи. Особое внимание уделяем надежному креплению второй сверху планки (19х64х610 мм), поскольку именно она, наряду с аналогичной планкой в каркасе сиденья, будет нести основную нагрузку. Между этой и верхней планкой оставьте зазор в 10мм для закрепления ткани.

2. Аналогичным образом собираем каркас сиденья шезлонга.

3. Складываем каркасы спинки и сиденья шезлонга вместе, и стягиваем их болтами, установив шайбы под головки болтов и гайки, а также шайбы посередине - между стойками каркасов.

Примечание: чтобы гайки в процессе эксплуатации произвольно не раскручивались, их можно посадить на краску, а лучше – на клей типа «Момент»: сначала затягиваем гайки, а затем слегка ослабляем, чтобы шезлонг раскладывался довольно легко, но без люфта в соединении, и оставляем конструкцию в покое, пока клей или краска полностью не высохнет. Гайки сами откручиваться не будут, а впоследствии, если возникнет необходимость, вы разберете шезлонг без особого труда.

4. Устанавливаем поддержку спинки шезлонга. Планки поддержки крепятся к спинке болтами с шайбами аналогично тому, как мы закрепили каркасы спинки и сиденья между собой.

Круглый шкант запрессован в заранее просверленные отверстия в планках с применением клея очень плотно, без зазоров.

 

Складной шезлонг своими руками

 

Шьем тканевое сиденье для шезлонга

1. Складываем заранее вырезанные куски ткани лицевыми сторонами друг к другу, совмещаем углы и прошиваем с отступом от краев в 6 см. На одном из краев оставляем промежуток без шва величиной 10-12 см нужный для того, чтобы потом вывернуть заготовку наизнанку.

2. Выворачиваем заготовку лицевой стороной наружу, расправляем углы и края, и прошиваем по длинным сторонам.

3. Складываем короткие края, и сшиваем, делая «карманы» для вставки удерживающих ткань деревянных шкантов.

Примечание: Величину карманов лучше всего будет определить по месту: установив шезлонг в рабочее положение и продев ткань в пазы между верхними рейками, отрегулировать длину тканевого сиденья, чтобы не было излишнего провисания, и оно не мешало раскладыванию шезлонга.

4. Продеваем концы ткани в пазы, вставляем шканты и – вуаля! Ваш, сделанный своими руками шезлонг для дачи практически готов – осталась лишь финишная отделка деревянных элементов каркаса.

Преимущество такого устройства тканевого сиденья шезлонга для дачи в отличие от большинства промышленных образцов очевидно: ткань буквально за секунду легко можно снять для стирки, или при транспортировке и хранении. К тому же, если сделать верх и низ сиденья из ткани разных цветов и оттенков, вы буквально одним движением руки можете перевернуть ткань и изменить внешний вид своего складного шезлонга.

 

Источник – www.znay-i-umey.ru

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