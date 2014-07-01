Складной шезлонг своими руками

Дата публикации: Сегодня, 10:45

Складной деревянный шезлонг для дачи конструктивно довольно прост, однако очень легок, удобен и функционален. При условии качественного подбора материалов, тщательности изготовления и отделки, он прослужит очень долго и, в отличие от китайского ширпотреба, которым забиты наши магазины, будет смотреться на вашем дачном участке благородно и эксклюзивно.

Чтобы сделать шезлонг своими руками не понадобится никаких специфических инструментов или приспособлений. Однако, шезлонг для дачи обязан быть крепким и, как следствие – безопасным, поэтому уделите серьезное внимание подбору древесины и качественному креплению всех элементов конструкции складного шезлонга.

Примечание: Перед соединением элементов складного шезлонга между собой заранее сверлите направляющие отверстия и зенкуйте их под головки шурупов. Все соединения выполнены с применением клея. Сразу убирайте остатки клея, выдавленного после стяжки элементов между собой - это облегчит финишную отделку вашего шезлонга для дачи.

Габаритные размеры и общий вид шезлонга для дачи

Заготовки для изготовления шезлонга своими руками

Каркас спинки

• 19x38х1219 мм – 2 шт.;

• 19x38х610 мм – 1 шт.;

• 19х38х648 мм – 1 шт.;

• 19x64х610 мм – 1 шт.

Каркас сиденья

• 19x38х1118 мм – 2 шт.;

• 19x38х603 мм – 4 шт.;

• 19x38х565мм – 1шт.

• 19x64х565 мм – 1 шт

Поддержка спинки шезлонга

• 19x38х381 мм – 2 шт.;

• круглый деревянный шкант диаметр 12 мм, длина 648 мм – 1 шт.

Материал сиденья шезлонга, фиксаторы

• ткань (тентовая, джинсовая или другая плотная ткань) 1372х578 мм – 2 куска;

• круглый деревянный шкант диаметр 12 мм длина 559 мм – 2 шт.

Крепёж

• болты 6х50 мм с гайками – 4 шт.;

• шайбы – 12 шт.;

• шурупы по дереву 4х50 мм;

• клей для дерева.

Сборка каркаса

1. Аккуратно собираем каркас спинки сиденья шезлонга для дачи. Особое внимание уделяем надежному креплению второй сверху планки (19х64х610 мм), поскольку именно она, наряду с аналогичной планкой в каркасе сиденья, будет нести основную нагрузку. Между этой и верхней планкой оставьте зазор в 10мм для закрепления ткани.

2. Аналогичным образом собираем каркас сиденья шезлонга.

3. Складываем каркасы спинки и сиденья шезлонга вместе, и стягиваем их болтами, установив шайбы под головки болтов и гайки, а также шайбы посередине - между стойками каркасов.

Примечание: чтобы гайки в процессе эксплуатации произвольно не раскручивались, их можно посадить на краску, а лучше – на клей типа «Момент»: сначала затягиваем гайки, а затем слегка ослабляем, чтобы шезлонг раскладывался довольно легко, но без люфта в соединении, и оставляем конструкцию в покое, пока клей или краска полностью не высохнет. Гайки сами откручиваться не будут, а впоследствии, если возникнет необходимость, вы разберете шезлонг без особого труда.

4. Устанавливаем поддержку спинки шезлонга. Планки поддержки крепятся к спинке болтами с шайбами аналогично тому, как мы закрепили каркасы спинки и сиденья между собой.

Круглый шкант запрессован в заранее просверленные отверстия в планках с применением клея очень плотно, без зазоров.

Шьем тканевое сиденье для шезлонга

1. Складываем заранее вырезанные куски ткани лицевыми сторонами друг к другу, совмещаем углы и прошиваем с отступом от краев в 6 см. На одном из краев оставляем промежуток без шва величиной 10-12 см нужный для того, чтобы потом вывернуть заготовку наизнанку.

2. Выворачиваем заготовку лицевой стороной наружу, расправляем углы и края, и прошиваем по длинным сторонам.

3. Складываем короткие края, и сшиваем, делая «карманы» для вставки удерживающих ткань деревянных шкантов.

Примечание: Величину карманов лучше всего будет определить по месту: установив шезлонг в рабочее положение и продев ткань в пазы между верхними рейками, отрегулировать длину тканевого сиденья, чтобы не было излишнего провисания, и оно не мешало раскладыванию шезлонга.

4. Продеваем концы ткани в пазы, вставляем шканты и – вуаля! Ваш, сделанный своими руками шезлонг для дачи практически готов – осталась лишь финишная отделка деревянных элементов каркаса.

Преимущество такого устройства тканевого сиденья шезлонга для дачи в отличие от большинства промышленных образцов очевидно: ткань буквально за секунду легко можно снять для стирки, или при транспортировке и хранении. К тому же, если сделать верх и низ сиденья из ткани разных цветов и оттенков, вы буквально одним движением руки можете перевернуть ткань и изменить внешний вид своего складного шезлонга.

Источник – www.znay-i-umey.ru