Новые кофейные тенденции: кофе с маслом или из кега

В саду и домаНовые кофейные тенденции: кофе с маслом или из кега
Мир покоряют новые кофейные тенденции, для которых характерны необычные способы приготовления и сервировки напитка, которые привносят свежие оттенки вкуса в гастрономию кофе. Анника Андрезен, бариста и преподаватель в KAFO, ведущей эстонской фирме, специализирующейся на эспрессо, описывает несколько модных способов приготовления кофе, которые набирают популярность.
Кофе с растопленным маслом или «bulletproof»
Этот глобальный тренд, пришедший в Эстонию несколько лет назад и закрепившийся к настоящему моменту, предполагает, что в утренний кофе вместо молока будет добавлена чайная ложка растопленного несоленого сливочного масла или ложка кокосового масла. Благодаря высокому содержанию жиров такой способ сервировки напитка помогает снизить количество выпиваемого за день кофе, обеспечивая более продолжительное ощущение сытости и больше «топлива для мозга». В некоторых культурах, например, в Эфиопии, масло добавляют в кофе традиционно. На западе популяризатором кофе со сливочным маслом стал предприниматель из США Дейв Эспри, который впервые попробовал кофе с маслом в Тибете.
Кофе из кега – нитро-кофе
«Кофе из кега» может звучать странно, но его популярность набирает обороты. Такой кофе отлично подходит для того, чтобы взять его с собой и взбодриться утром. Пропущенный через пивной кран и обогащенный азотом, напиток приобретает бархатистую пенистую консистенцию и более мягкий вкус. К тому же, в кофе, приготовленный таким способом, сахар и молоко не придется добавлять даже тем, кто привык так делать, поскольку его вкус мягче изначально.
Кофе холодной заварки
Летний кофе со льдом сместила с трона новая мода – кофе холодной заварки. Во вкусе этого варианта кофе меньше чувствуется кислинка. Готовить его не сложно, но это определенно долгий процесс, потому что кофе настаивается в холодной воде до 12 часов. Кофе холодной заварки можно приготовить в обычном френч-прессе или процедить через кофейный фильтр. В результате получается мягкий и освежающий летний напиток, который при желании можно смешать, например, с тоником или спрайтом.
Свежий помол и особые сорта кофе
Потребители все лучше разбираются в сортах кофейных бобов и в регионах их произрастания. Люди знают, нравится ли им кофе из зерен, выращенных на одной из небольших плантаций, или же смешанных по их личному вкусу. В то же время, публика все больше узнает о различных способах обработки, обжарки и приготовления кофе, а также придает больше значения тому, чтобы для кофе использовались свежемолотые зерна. Можно сказать, что эпоха «только кофе из кофеварки с фильтром» прошла, и кофе стал напитком, которым можно наслаждаться именно в таком виде, как вам нравится.
Gerli Rand
KAFO turundusspetsialist
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