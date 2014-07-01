Пряные травы, которые можно выращивать дома

В саду и домаПряные травы, которые можно выращивать дома
1. Базилик. Попробуйте сорт 'Genovese', имеющий классический вкус, сорт 'Siam Queen' для острого вкуса, сорт Lemon для придания цитрусового вкуса блюдам. В этом растении содержатся вещества, которые помогают снизить повышенное артериальное давление.
2. Розмарин. Не любит сухой воздух и растет медленно, зато аромат от него чудесный. Полезен для мозга, так как в этом вечнозеленом кустарнике много 1,8-цинеола, который помогает тебе быстрее соображать и при этом делать меньше ошибок.
3. Зеленый лук. Очень просто получить выгонкой из обычной луковицы.
4. Кинза. Ее называют китайской петрушкой, хорошо высаживать семенами. После сбора урожая не возобновляется, поэтому лучше сразу выращивать в нескольких горшках. В кинзе есть вещества, которые стимулируют усвоение глюкозы. Блюда с ней быстрее насыщают, так что десерт может и не потребоваться!
5. Укроп. Также лучше сеять сразу в нескольких емкостях. Укроп благоприятно действует на понижение кровяного давления, укрепление сосудов, повышение секреции желудочного сока.
6. Мята. Дома выращивают перечную мяту и мелиссу. Это диуретик, который помогает избавиться от лишней жидкости, снижая нагрузку на твою «дренажную» систему. Главное, не увлекаться — одной чашки мятного чая в день достаточно.
7. Орегано. Больше всех остальных трав нуждается в ярком освещении. Чаще срывайте листики, чтобы стимулировать новый рост. В этом растении много кариофиллена, который обладает мощным противовоспалительным действием. Орегано поможет справиться с болью в мышцах после интенсивной тренировки.
8. Петрушка. Можно сажать семенами, а можно вырастить из корня петрушки. Медики отдают именно петрушке первое место по полезности среди зелени. Эта кудрявая жительница наших огородов содержит несметное количество богатств: витамины С, Е, группы В, провитамин А, минералы (кальций, магний, фосфор, калий, цинк, железо, фтор, селен), а также эфирные масла, флавоноиды, гликозиды, инулин.
9. Лаврушка. Дома растет медленно, зато превращается в кустик, который легко поддается формированию. Есть можно двухлетние листочки.
10. Шалфей. Шалфей лекарственный – растение хорошо известное в народной медицине. Он обладает выраженными противовоспалительными, антимикробными, кровоостанавливающими, общеукрепляющими свойствами, способствует повышению секреторной активности пищеварительного тракта, выделению желудочного сока, существенно уменьшает потоотделение.
11. Тмин. С помощью тмина лечат язвенную болезнь, устраняют головную боль при гипертонии, боль в кишечнике и желудке.
Источник: radionetplus.ru
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