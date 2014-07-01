Что означают значки на бирках одежды?

В саду и домаЧто означают значки на бирках одежды?
1. Ручная стирка.
2. Стирка запрещена.
3. Только ручная стирка при максимальной температуре 30 градусов, не тереть, не отжимать.
4. Ручная или машинная стирка при температуре не выше указанной.
5. Ручная или машинная стирка. Внимательно придерживайтесь указанной температуры, не подвергать сильной механической обработке, полоскать, переходя постепенно к холодной воде, при отжиме в стиральной машине ставить медленный режим центрифуги.
6. Очень деликатная стирка в большом количестве воды, минимальная механическая обработка, быстрое полоскание при при низких оборотах.
7. Разрешена стирка с отбеливателями, содержащими хлор. Использовать только холодную воду, следить за полным растворением порошка.
8. При стирке не использовать средства, содержащие отбеливатели (хлор).
9. Разрешено гладить.
10. Разрешено гладить при максимальной температуре 110 градусов. Те же правила сохраняются для синтетических волокон: нейлон, полиэстер, ацетат и другие. Использовать тканевую прокладку, не пользоваться паром.
11. Разрешено гладить при максимальной температуре 150 градусов. Допустимо для шерсти и смешанных волокон с полиэстером и вискозой. Использовать влажную ткань.
12. Разрешено гладить при максимальной температуре 200 градусов. Допустимо для льна и хлопка. Можно слнгка увлажнить изделие.
13. Только сухая чистка.
14. Сухая чистка с любым растворителем.
15. Чистка только с углеводородом, хлорным этиленом и монофтортрихлорметаном.
16. Чистка с использованием только углеводорода и трифтортрихлорметана.
17. Чистка только с углеводородом, хлорным этиленом и монофтортрихлорметаном при ограниченном добавлением воды, контроле за механическим воздействием и температурой сушки.
18. Чистка только с углеводородом и трифтортрихлорметаном при ограниченном добавлении воды, контроле за механическим воздействием и температурой сушки.
19. Разрешено отжимать и высушивать в стиральной машине.
20. Не разрешено отжимать и высушивать в стиральной машине.
21. Высушивать при теплой температуре.
22. Высушивать при горячей температуре.
23. После отжима разрешена вертикальная сушка.
24. Сушить без отжима.
25. Сушить на горизонтальной поверхности.
Источник: radionetplus.ru
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