9 основных правил экономной стирки

Дата публикации: Сегодня, 11:25

1. Рассчитайте объём

Покупая машину-автомат, высчитывайте объем, ориентируясь на количество членов семьи. На троих человек вполне достаточно машины с объемом загрузки 3,5 кг. Наиболее выгодны стиральные машины класса «А» – они очень экономно расходуют воду и энергию.

2. Загружайте машинку полностью

Избегайте неполной загрузки стиральной машины: перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10–15%. Если у вас не накопилось достаточно белья, лучше отложить стирку на следующий день. Но и превышать нормы максимальной загрузки не стоит – белье должно свободно передвигаться по стиральной машине, для того чтобы выстираться.

3. Включайте быструю стирку

Для того чтобы отстирать белье, чаще всего бывает достаточно короткого цикла стирки.

4. Старайтесь стирать при меньшей температуре

Высокую температуру стирки следует устанавливать только при сильно загрязненном белье. При температуре стирки 90 градусов потребление энергии на 40% выше, чем при температуре стирки 60 градусов. Для обычной стирки же, как правило, достаточно и 40 градусов.

5. Замачивайте грязное белье

Отстирывая вручную пятна и замачивая особо грязное белье, вы избежите потребности в стирке при температуре 90 градусов, а значит, и большого потребления электроэнергии.

6. Ополаскивайте холодной водой

Если есть выбор, полоскать в холодной или горячей воде, то отдайте предпочтение холодной. Холодная вода вымывает порошок так же хорошо, как и теплая, а стоит дешевле.

7. Экономьте порошок

Не ведитесь на уловки маркетологов, избегайте перерасхода моющего средства. 1 столовой ложки на килограмм белья будет достаточно.

8. Стирайте после полуночи

При наличии двухтарифного счетчика электроэнергии выгодно использовать функцию «отложенная стирка», чтобы стирать ночью по минимальному тарифу.

9. Выключайте машинку из розетки после окончания стирки

Вы заблуждаетесь, если думаете, что неработающие, но подключенные к электросети домашние электроприборы не потребляют электричество и не влияют на сумму платежей за свет. На самом деле расход электроэнергии на приборы в состоянии ожидания составляет около 10% общего расхода электричества.

Источник: radionetplus.ru