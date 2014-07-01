Семь способов применения крахмала

Дата публикации: Сегодня, 10:58

1. Купание собак

Когда нет времени или условий, а собаку надо помыть, в шерсть собаки вотрите крахмал и хорошо вычешите щеткой. Такое сухое мытье крахмалом сделает шерсть пышной.

2. Узлы

Если запутались узлы на веревке, посыпьте их крахмалом и узлы вам легко поддадутся.

3. Подпалины

Бывает при утюжке одежды образуются подпалины от утюга. В этом случае не надо отчаиваться. Следует намочить подпалину и посыпать крахмалом. Когда высохнет, нужно почистить щеткой.

4. Брызги жира

При готовке на кухне, как ни старайся, а все равно без пятен не обойтись. Но есть простой способ очистки таких жирных пятен. Поможет крахмал. Нужно насыпав крахмал на салфетку, протирать пятно до исчезновения.

5. Пятна крови

Если смесь крахмала с водой нанести на свежее кровяное пятно на ткани и дать высохнуть, а затем счистить эту высохшую смесь, то пятно исчезнет. Если не получится очистить с первого раза, то процедуру нужно повторить.

6. Серебро

Крахмал, соединенный с водой хорошо очистит серебро. Такую смесь наносят на серебряные изделия влажной салфеткой. После высыхания нужно потереть до блеска мягкой тканью.

7. Сладости

Крахмал поможет рассоединить слипшиеся сладкие изделия. Нужно посыпать немного крахмала в пакетик с изделиями и потрясти. Крахмал заберет влагу и изделия отделятся друг от друга.

Источник: www.radionetplus.ru