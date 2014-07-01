Идеи для дома своими руками

В саду и домаИдеи для дома своими руками
Уют и теплая атмосфера дома обычно состоит из мелочей. Небольшие подушки, милые рамки для фото, красочный плед или просто несколько безделушек на полке. Приобрести все это не проблема, но такие вещи либо стоят много денег, либо попросту выполняют роль декора. А когда мы используем творческие идеи для дома, и делаем все своими руками, эти мелочи получаются с душой. И смастерить их гораздо проще, чем вы могли представить!
Мастерим подсвечник
Чего-чего, а подсвечников вы найдете огромное множество. Если вдруг у вас осталась горсть камушков, привезенных с моря, они обязательно станут частью одного из них.
Мастерить подсвечник мы будем из обычной стеклянной банки, а декорировать деревянными веточками и камушками, все это посадим на клей.
1.По наружной части оклеиваем баночку ветками.
2.Внутрь засыпаем камни.
3.Ставим свечку и все готово!
Подушечная история
Согласитесь, что на фоне простого однотонного дивана оригинальные декоративные подушки будут особенно здорово смотреться. Вот несколько идей для декора дома подушками своими руками.
Первый вариант подойдет натурам романтичным и тонким.
1.Легкий нежный шифон отличный материал для изготовления объемного и воздушного декора. В нашем случае мы будем делать сердечко, для этого сначала заготовим много розочек.
2.Вырезаем как можно больше окружностей и формируем из них небольшие розы.
3.Все эти розы мы соединим ниткой, и получим целую цепочку.
4.Затем на наволочке нарисуем очертания сердца, и поочередно будем пришивать заготовки.
5.Сначала обрамляем, затем заполняем серединку.
Любители стиля шебби шик и прованс обязательно оценят творческие идеи для дома, которые несложно воплотить своими руками, из натуральных тканей.
1. На этот раз мы сначала вырежем шаблон в виде широкого лепестка.
2.Затем будем вырезать заготовки по данному шаблону. Заготовки сшиваются попарно и выворачиваются. Таким образом мы получим лепестки.
3.Теперь выкладываем из лепестков на ткани цветок. Пришиваем ряд за рядом, двигаясь к центру.
4.В самой серединке будет красоваться лепесток, сделанный методом, описанным выше.
5.Затем пришиваем вторую часть наволочки и получаем оригинальную подушку.
Делаем рамки для фото
Из совершенно неожиданных материалов можно сделать уютные и действительно оригинальные рамки для фото, которые украсят стену в доме.
1.Из деревянных досок нарезаем заготовки. Длина и количество зависят от желаемого конечного размера.
2.Затем складываем заготовки в одно полотно. Фиксировать его будем еще одной доской, которую прибьем по краю.
3.Покрываем конструкцию краской.
4.Прибиваем по центру гвоздик, на который повесим наше фото.
При желании даже из вагонки может получиться отличное панно под фото.
1.Вырезаем из листа заготовку, которая должна быть немного больше нашей рамки для фото.
2.Прикрепляем рамку на основу и вставляем фото.
3.В качестве декора и петельки используем канат из вощевого шнура. Окрасить основание можно в любой нужный вам цвет.
Источник: womanadvice.ru
Мини-сады своими руками:
Для тех, у кого нет возможности иметь собственную дачу или участок, можно сделать вот такой декоративный мини-сад. Конечно, он не заменит дачный участок, но зато отлично оживит квартиру и вдохнет в нее глоток свежего «дачного» воздуха! Декоративные мини-сады можно разместить и на даче. Например, перед дачным домиком на крыльце или около прудика, фонтана, цветника. Они красиво смотрятся и дарят море впечатлений!
Для того, чтобы сделать миниатюрный садик своими руками нужен контейнер или емкость, где он будет находиться. Подойдет даже цветочный горшок. В него нужно насыпать грунт, на котором будет «держаться» мини-сад. А дальше –все зависит от вашей фантазии! Декорировать сад можно самыми разными элементами. Например, можно посадить в нем сказочные деревья и цветы, разместить пенечки, мухоморы, скворечники или даже сделать водопад!
Источник: yutnidom.blogspot.com.ee
Газон в яйце
Для реализации этой идеи требуется обычное яйцо с заранее удаленной верхушкой. Насыпаем внутрь немного земли, а затем закладываем семена. Можно использовать семена различных трав - простую травку (кстати, весьма востребованную и незаменимую для домашних кошек); зелень - петрушку, укроп; рассаду цветов - для дальнейшего пересаживания в клумбу на дачном участке (яичная скорлупа будет играть еще и роль удобрения). После посадки незабываем про полив.
Источник: zonagazona.ru
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