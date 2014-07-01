10 экзотических продуктов, которые могут позволить себе только богатые

В саду и дома

Дата публикации: Сегодня, 15:31

1. Самый дорогой голубой тунец весом 222 кг, выловленный у берегов префектуры Аомори, ушел с аукциона на рынке Токио за 171000 евро.

2. Пицца за 4 тысячи евро. Шеф-повар Доменико Crolla из Глазго сделаа "Pizza Royale 007". Начинка из икры копченого лосося, пропитанной шампанским, и омаров, маринованных в коньяке, в довесок съедобное золото.

3. Виноград "Римский рубин" Каждая виноградина должна весить 30 граммов и иметь содержание сахара более 18%, однако добиться этих стандартов редко удается даже "Римскому рубину". В 2011 такая связка обошлась покупателю в 3800 евро.

4. Порция голубых пельменей за 1200 евро в ресторане Golden Gates. Начинка пельменей из мяса телят, поросят и лосося. Необычный цвет придает железа рыбы-факела. Именно благодаря этой железе пельмени светятся в темноте.

5. Французский картофель "La Bonnotte" занесен в книгу рекордов Гиннесса, его цена за кг более 600 евро. Картофель обладают лимонным ароматом и ореховым привкусом, удобряют его морскими водорослями, собирают вручную, съесть такой картофель нужно в течение трех суток, чтобы он не потерял особенный вкус.

6. Попкорн с солью с острова Laeso, карамелью, покрытый 23-каратами съедобного золота. Небольшое ведерко обойдется в 600 евро - недешевый поход в кино.

7. Сыр из молока лося оценивается в 470 евро за кг.

8. Квадратный арбуз выращивают в квадратных стеклянных контейнерах в Японии, там за него просят 190 евро.

9. Пончик за 95 евро. Он украшен глазурью с 24-каратами золота и шампанским "Cristal", начинка из мусса, желе из шампанского.

10. Чашка кофе за 25 евро. В Объединенных Арабских Эмиратах подают дымящейся кофе со взбитыми сливками, вместо обычного рисунка на пенке - золотые хлопья.

Источник: Fishki.net