Идеи для дома

Дата публикации: Вчера, 17:52

Не раз нам приходится сталкиваться с тем, что наши квартиры построены не очень функционально, и исправить это можно не только переделкой стен и масштабным ремонтом, но и простыми методами. Часто, прибегая к перестановке мебели и реорганизации жизненного или рабочего пространства, мы получаем ощутимый эффект. Комнаты становятся больше и светлее, а рабочее место более функциональным и полезным. Для того, чтобы сделать ваш дом уютнее, можно смастерить своими руками различные милые вещицы, которые наполнят его гармонией и вашей положительной энергетикой. Можно покупать предметы декора, а можно сделать эффектные украшения для дома из подручных средств, просто применив смекалку и умелые руки. Если в вашей квартире катастрофически мало места и гладильная доска всегда не к месту попадается под руку, спрячьте ее в нишу или вот такой небольшой шкафчик на стене в коридоре, поверх закрепив зеркало. Когда вам нужно, это зеркало перетрансформируется в место для глажки.

На кухне или в ванной комнате часто не хватает полок. Не всегда хочется бить стены и крепить к ним массу полок, тем более, если они нужны вам временно. Вот отличный способ – сделайте подвесную этажерку на тросе, ее можно закрепить только на один гвоздь. Если она вам больше не нужна – просто переместите ее в другое место. Также вариант - составить деревянные ящики один на другой на полу, закрепить их между собой и разукрасить. Этажерка готова!

Из деревянных поддонов можно сделать лавочку или даже диванчик для веранды или двора.

Из нескольких простых хлебниц, закрепленных одна на другой, можно сделать отличный дачный комод для мелочей, инструментов или даже продуктов на кухне. Из ненужных деревянных ящиков просто смастерить полки и закрепить их на стене на балконе или веранде. На лесенку также можно разместить некоторые вещи, просто поставив на перекладины несколько досок. Это отличная идея для цветочных горшков.

На даче практически у всех есть такой длинный забор. Если вы не закрываете его изнутри живой изгородью, он создает скучное зрелище и ограничивает наше пространство визуально. Почему бы не использовать его с пользой, при этом украсив? Прикрепите на него полки из досок или ящиков, и используйте в качестве этажерки для необходимых в саду вещей, цветов в горшках или рассады. Другую часть этого забора можно использовать, как хранилище садового инвентаря или просто закрепить на него фонарь и поставить кресло. Даже вечером вы сможете посидеть с книгой в руках в таком укромном уголке сада.

Если уж говорить о саде и приусадебных участках, то здесь, чаще всего, необходима садовая мебель. Она должна быть не только удобная и красивая, но и функциональная. Если у вас есть садовый павильон или просто зонтик от солнца со столом и креслами для отдыха или обеденного места, вы, наверняка, знакомы с той неприятностью, что тень от солнца очень редко падает именно в нужное место. Поэтому в течении дня приходится часто менять положение зонтика или переставлять стулья в тень. Благодаря этой простой идее, вам больше не придется заниматься этим ненужным делом. Занавес от солнца, закрепленный на двух дугах, крепящихся в земле, может просто и легко передвигаться вслед за движением солнца, оставляя нужное вам место всегда в тени.

Из старой ненужной алюминиевой ванной можно сделать очень удобный и оригинальный садовый диванчик. Просто вырежьте в ней одну боковую стенку, покрасьте ее и оформите мягким матрасом и подушками. Такой диванчик не испортит никакая погода, вы можете спокойно оставлять его во дворе круглый год, просто убрав мягкие детали в дом.

А ванная комната в доме или квартире станет еще функциональнее, если использовать пространство вокруг ванной с пользой.

Очень часто пространство под лестницей пустует или становится чуланом. Если вы хотите использовать это пространство с большим толком и более креативно – сделайте в этой нише шкафчики или диванчик и точечным освещением. Даже если ваша лестница находится прямо у входной двери, и вы не хотите использовать данный диванчик для уединения с книгой, вам он пригодится для одевания обуви. Кстати, обувные ящики можно встроить в эту же нишу под диванчиком.

Ваши домашние питомцы также не должны быть обделены заботой. Для собачки можно соорудить кормушку в нижнем выдвижной ящике на кухне, чтобы больше не спотыкаться о тарелки на полу.

Кошечке подойдет удобное и оригинальное спальное место в старом декорированном чемодане.

Источник- http://svoimi-rukami-club.ru