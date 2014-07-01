Уютный декоративный камин с нишами и полкой своими руками

Дата публикации: Вчера, 17:28

Представляем вам мастер-класс от Виталия Полежаева по изготовлению шикарного фальш-камина с нишей для телевизора и полками из гипсокартона.

Ход работ:

1. Наносим разметку на стену, где будет расположен наш чудо-камин.

Стоит отметить, что предварительно нужно подготовить электропроводку и смонтировать вкладыши под электророзетки, после чего заштукатурить стену и нанести грунтовку.

2. По разметке выстраиваем металлический каркас под гипсокартонную конструкцию будущего камина.

3. Обшиваем каркас гипсокартоном. Все довольно просто.

4. Облагораживаем гипсокартонную конструкцию над столешницей камина. Наносим фактурную штукатурку.

Также, как видно из фото, произвели поклейку обоев на стены и приклеили на жидкие гвозди первый нижний ряд декоративных элементов под камень самого камина.

5. В арочную нишу камина вставляем зеркало, продолжаем клеить декоративные элементы под камень.

6. Фактурная поверхность надкаминной части уже окрашена.

7. Наш чудо-камин готов!

8. Зажигаем свечи в арочной нише камина и любуемся этой красотой.

Источник- https://vk.com/creativdom?w=wall-70463309_51783