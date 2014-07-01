Дата публикации: Вчера, 13:27

Бабушка оставила вам антикварную советскую мебель 30-х годов? Родители наградили старым шкафом из 60-х? Не спешите от них избавляться! В этой статье вы узнаете, как выполняется реставрация советской мебели своими руками, а точнее – как обновить старую мебель так, чтоб она снова стала радовать ваш глаз.

Из чего состоит переделка советской мебели своими руками

Этап 1: замена мебельной фурнитуры

Больше всего в старой мебели раздражают плохо закрывающиеся дверцы. Если вы собрались взяться за такое дело, как переделка советской мебели своими руками, то сначала вам придется купить новую фурнитуру, найти материал для заделки расшатанных отверстий (можно использовать шпатлевку, дюбеля или пробки), обзавестись отверткой и шуруповертом, а потом изрядно потрудиться над починкой дверей.

Советуем вам также приглядеться к остальной фурнитуре. Иногда простой замены старомодных ручек может оказаться достаточно для кардинального преображения мебели. Что касается шатающихся ножек у стульев и столов, то привести их в порядок смогут в любой мастерской.

Этап 2: чистка мебели

Прежде чем переходить к переделке советской мебели, её следует хорошенько почистить. Реставрация советской мебели своими руками начинается с удаления налета грязи и копоти, что рекомендуется выполнять с помощью обычной губки, мыла, изготовленного на основе любого растительного масла, и теплой воды. Для очистки самых проблемных мест – уголков и трещин – используйте мягкую зубную щетку, для узких щелей – деревянный дюбель, заостренный с одного конца.

Этап 3: ремонт старой мебели

Потертые и оббитые поверхности советской мебели необходимо привести в порядок. Для шлифовки используйте наждачную бумагу или специальный шлифовальный инструмент (у кого что есть). Любые трещины можно аккуратно заделать шпатлевкой, после высыхания которой это место нужно будет еще раз отшлифовать.

Совет: перед шпатлеванием и покраской поверхность стоит обработать грунтовкой – тогда сцепление будет лучше, а наносимая краска или шпатлевка ляжет ровнее.

Этап 4: декорирование мебели своими руками

Четвертый этап реставрации советской мебели своими руками – это декоративная отделка. Окрашивание, лакирование, роспись, декупаж мебели, украшение наклейками – здесь уж вам придется пофантазировать и выбрать наиболее подходящий вариант. Возможно, вас вдохновят идеи, приведенные в данной статье.

Как обновить старую мебель – покраска мебели

Начнем с самого популярного и простого способа обновить старую мебель. Здесь вы узнаете, как красить мебель советских времен.

Покраска мебели должна выполняться только если она изготовлена из дешевых пород дерева (сосна и т.п.). Если ваша советская мебель изготовлена, например, из дуба, то красить ее крайне не рекомендуется, поскольку это навсегда снизит ее стоимость.

Реставрация советской мебели своими руками обычно выполняется с масляной краской. Как правильно красить мебель:

Наносите краску легкими движениями тонким слоем вдоль древесных волокон.

Дайте высохнуть в течение около 12 часов.

Зачистите поверхность наждачной бумагой, протрите от пыли и нанесите второй слой.

Если вы реставрируете советскую мебель 50-70-х годов, которую изготавливали в минималистском стиле, то для ее покраски прекрасно подойдет черный цвет, а также пастельные светлые тона. С помощью такой отделки она станет прекрасным аксессуаром для современного интерьера.

Если же вам хочется более творчески подойти к покраске мебели, а ручной росписью вы не владеете, тогда используйте шаблоны. Они продаются в магазинах, их также можно распечатать из интернета и вырезать на плотной бумаге. Перед нанесением рисунка на мебель трафарет следует закрепить с помощью клейкой ленты.

Очень модным стало красить мебель с помощью тонкого кружева. Просто закрепите кружевную ткань на поверхности советской мебели, после чего нанесите краску. Результат удивительный!

Переделка старой мебели через лакирование

Если советская мебель изготовлена из ценных пород древесины, то как мы и сказали выше, её лучше покрыть свежим слоем лака, чем закрашивать краской. Как обновить старую мебель через лакирование?

Во-первых, когда выполняется переделка или реставрация советской мебели своими руками, лучше всего использовать масляные лаки. Они подходят ко всем видам древесины и образуют очень прочные, блестящие и влагостойкие покрытия. Единственный минус – долгий период высыхания (вплоть до 12 часов). Для сравнения: лак шеллак высыхает за 1-2 часа, а нитролаки – и вовсе за 30-40 минут.

Общие правила для переделки старой мебели:

Лак может наноситься кисточкой или куском плотной ткани без ворса, сложенной в 2-3 раза;

Лак наносится в 3-5 слоев, причем после нанесения каждого нового слоя следует увеличивать время его просушки;

Излишки лака следует отжимать об края банки, кисть можно иногда промывать в растворе спирта.

Источник- dekorin.me