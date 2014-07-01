Как скрыть беспорядок дома и привести гостей в восторг.

Дата публикации: Сегодня, 11:54

Вы едите на ужин быстрорастворимую кашу и едва ли сможете сварить яйцо. Но зачем об этом знать вашим гостям? Конечно же, лучше содержать свое гнездышко в чистоте, но форс-мажоры бывают разные. И вот что нужно, чтобы, если не успеваешь убраться, не ударить в грязь лицом.

Разложите всякую фигню по банкам

Когда вы покупаете рис, другие злаки или пасту - они находятся в милых пластиковых пакетах. Выбросите эти пакеты, высыпьте содержимое в большие стеклянные банки и выставьте на всеобщее обозрение. Это покажет, что вы хороший хозяин, любящий простое деревенское очарование подобных вещей.

Поставьте в холодильник несколько бутылок с минералкой

Вашим гостям не нужно знать, что вы регулярно пьете воду из-под крана. Если вы действительно хотите удивить их, дайте им минеральную воду, даже не упоминая об этом заранее, когда они попросят пить. Они подумают, что такую воду вы пьете всегда.

Очистите туалет и ванную комнату

Да. Мы сказали это. Не смотрите на нас так. По крайней мере, используйте немного средства для чистки унитаза, протрите зеркало и вычистите раковину. Признайте, ваша ванная комната все равно нуждалась в уборке.

Уберите свою ужасную зубную щетку

Когда приходят гости, для ванной комнаты наступает время перемен. Возьмите все предметы гигиены, которые вы используете каждый день, и заприте в шкафчик. Затем вытащите другие, которые вы не использовали ни разу, и выставьте их. Большая часть этих вещей - подарки от людей, которые не очень хорошо вас знают, или маленькие баночки из гостиниц. Сейчас пришло их время.

Поставьте в кувшины с водой свежие травы

Купите немного базилика, петрушки и кинзы и поставьте их в воду, чтобы в нужный момент сказать: "Я все это вырастил сам". Также пряные травы могут найти свое применение во время обеда.

Накройте диван подушками

Купите несколько дешевых диванных подушек: это создаст впечатление, будто вы заботитесь о стиле, цветах и обо всем подобном. Они сослужат вам двойную службу - помимо того, что они украсят интерьер, подушки спрячут пятна, которые остались от пива, пролившегося в прошлый раз, когда вы заснули, смотря "Отчаянных домохозяек" с кружкой в руке.

Поставьте на видное место книгу с очками

Вы никогда не хотели читать "Улисса" Джойса, но вы можете создать впечатление, будто вы уже его читаете. Лишь бы только ваши друзья не оказались литературоведами!

Достаньте самую здоровую миску и заполните ее лимонами

Усадите всех за стол, убедившись, что все видели огромное количество лимонов, а потом скажите "Лучше убрать это подальше" и больше не упоминайте. Все подумают, что вы печете лимонный пирог на досуге и выпиваете по стакану сока.

Покажите свою любовь к растениям

Возьмите растение "денежное дерево", оно бессмертно. Лучший выбор для того, чтобы показать, как вы ухаживаете и весь такой хозяйственный.

Купите приличные бумажные салфетки

Их можно купить в любом хозяйственном магазине, и, как правило, они выглядят в сто раз круче, чем ваши бумажные полотенца.

Приглушите свет

Если пыль не видно - значит, ее нет. Зажгите пару ароматических свечей и оставьте только небольшое освещение.

Притворитесь, что не помните, какое вино у вас лежит

Если вы скажете что-нибудь вроде: "По-моему, в шкафчике есть каберне", гостям будет казаться, что на самом деле вы не купили это вино только что, перед их приходом.

Приготовьте жаркое

Никакое блюдо не делает вас более радушным хозяином, чем жаркое. Положите овощи и мясо в одну из ваших сковородок для запекания и поставьте в духовку на полтора часа, пока не придут гости. Так у вас будет время, чтобы вымыть посуду и подготовить вино перед их приходом.

Не нужно печь на десерт сложносочиненный торт

Пара разломанных плиток темного шоколада и миска фруктов или ягод дают прекрасный вкус, и никому не понадобится натужно хвалить вашу стряпню - потому что это будет и правда вкусно.

Поразите гостей, предложив им разные виды чая

"Чаю? Конечно! У нас есть зеленый, мятный, ромашковый, эрл грей, "ирландский завтрак", бузинный, лимонно-мандариновый, лакричный, жасминовый, ройбуш, чай с корицей или с лемонграссом..."

Первые десять назовите для красного словца и закончите тремя видами, которые у вас действительно есть, все остальное гости к этому моменту забудут, пораженные вашим разнообразием.

Источник: adme.ru