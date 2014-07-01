 Современная архитектура проявится в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 10:25

В начале ноября завершатся два архитектурных конкурса, которые покажут нарвитянам, какой примерно облик будут иметь два новых здания, расположенных в сердце Нарвы. Речь идёт о планируемом магазине немецкой сети супермаркетов Lidl, который должен разместиться на Таллиннском шоссе, 7, и новом здании колледжа при Академии МВД.

Горожанам, освоившим в качестве парковки грунт по адресу Таллиннское шоссе, 7, скоро придется искать новое место для своих автомобилей. Фото: Светлана Зайцева

Наша газета сообщала в июне, что между представителем сети Lidl в Эстонии компанией MMS Property Solutions OÜ и Нарвской городской управой возник спор о том, как должно выглядеть здание типового магазина. Камнем преткновения тогда стала детальная планировка 2001 года, которую Департамент архитектуры и планирования посчитал морально устаревшей и не соответствующей современной транспортной схеме, а также желание заказчика построить магазин согласно типовой застройке, которая не соответствовала центру города. Тогда же было достигнуто решение о проведении архитектурного конкурса, результаты которого станут известны в первой декаде ноября.

Три концепции нового магазина Lidl

По словам главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева, который вместе с мэром города входит в состав жюри конкурса, первым этапом конкурса стало объявление о нём и приглашение к участию всех желающих.

- Пришло 10 портфолио от архитекторов со всей Эстонии, среди них была заявка и от нарвского архитектора. Это очень неплохой результат. В итоге комиссия отобрала три разнонаправленных архитектурных бюро, которым и было предложено разработать концепцию здания для супермаркета Lidl. Сейчас эта стадия конкурса завершается, - рассказал он журналистам на традиционном инфочасе.

Иван Сергеев отметил, что стороны пришли к разумному компромиссу: заказчик остался при своем мнении об объемах и внутреннем обустройстве строения, а город должен получить «нормальный фасад», подходящее центру города благоустройство и логичное решение транспортного вопроса.

- Первоначально предполагалось создание въезда и выезда прямо на Таллиннское шоссе, что потребовало бы установки светофора. Но ставить светофор в 50 метрах от кольца – это ненормально. Согласно нынешним условиям проекта сохраняется въезд на территорию со стороны Таллиннского шоссе направо, а вот выезд должен располагаться через Фама пыйк на ул. Пушкина,- уточнил он.

Жюри, в состав которого входят также два представителя заказчика и два независимых архитектора Юлар Марк и Пеетер Пере, соберется седьмого ноября и выберет лучшее из трех предложений. Главный архитектор напомнил, что строительный проект может составляться только на основе победившей конкурсной работы.

- Работать с представителями торговой сети Lidl было приятно, надеюсь, что мы сохраним и впредь конструктивный подход в решении всех вопросов, - отметил Иван Сергеев.

Все дальнейшие действия (в том числе, и сроки окончания строительства) зависят от заказчика, так как речь идёт о частном здании на частной территории.

Повлияет ли бассейн на сроки?

Не менее важным и интересным станет архитектурное решение по новому зданию Колледжа Академии МВД. Город Нарва выдал условия проектирования, на основании этих условий было написано конкурсное задание, его организацией занималась Академия МВД. Известно, что к конкурсу есть и международный интерес. Итоги конкурса жюри (куда городской архитектор входит как представитель города) объявит также в первой декаде ноября.

В связи с политическим решением увеличить количество плавательных дорожек в бассейне, могут ли возникнуть трудности у архитекторов в том, чтобы вписать здание в заданные городом рамки?

- Если делать новую детальную планировку, то этот процесс займет год- полтора при условии, что все стороны будут активно заниматься этим вопросом. Поэтому будем исходить из того, что риски есть всегда, но я надеюсь, что в данном случае не возникнет такая необходимость. Все вопросы решаются в рабочем порядке, по мере их поступления,- считает Сергеев.

На Липовке строят парковку и площадку

Наверняка нарвитяне уже заметили, что в районе Липовки ведутся очередные строительные работы. Там сооружается парковка для автомобилей и большая парковка для велосипедов, а также баскетбольная площадка. По словам Ивана Сергеева, данный объект является очередным этапом большого проекта по реконструкции променада и зоны Йоаорг. Его осуществлением занимается Департамент городского хозяйства. Возможно, что некоторым горожанам новое место парковки придется не по душе, так как оно несколько отстоит от прогулочной зоны, но такое решение предусматривается детальной планировкой и архитектурным проектом.

Софья Боборенко

