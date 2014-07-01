Istuge palun! Или садитесь, пожалуйста!

Дата публикации: Сегодня, 12:24

Тийа Выхма сетует, что на втором академическом часе её ученики уже устают, и это вполне понятно —

многие крутят баранку даже ночью. Фото: Сергей Башилов

Фонд Интеграции организует обучение эстонскому языку для нарвских таксистов. Это будут долгожданные бесплатные для учащихся курсы, которые на самом деле финансирует Министерство культуры и которые продлятся около года. В них смогут принять участие 100 человек. Занятия в группах (по 14 обучающихся каждая) планируется проводить 2-3 раза в неделю по полтора-два часа.

Регистрация на курсы, которые начнутся в октябре этого года и продлятся по ноябрь следующего, заканчилась 18 октября. Но ещё остаётся возможность записаться на них, позвонив по телефонам 35 99083 или 35 99044. Регистрирует желающих главный специалист службы предпринимательства и защиты потребителей Департамента экономики и развития Виктория Каю, которая ждёт заявки с именем, фамилией, личным кодом и телефоном на свой электронный адрес viktoria.kaju@narva.ee Учитывая число водителей такси в Нарве, которых в разы больше, чем мест на планируемых курсах, возможности попасть на обучение, получается, сильно ограничены.

Разработан разговорник для таксистов

Собственно, в Нарве уже и сейчас проходят вводные занятия по эстонскому для таксистов. На них язык преподаёт Тийа Выхма, педагог с 30-летним стажем. Большой опыт работы дал ей смелость в рамках проекта взяться за составление «Эстонско-русского разговорника таксиста». Разговорник помогает овладеть минимальным словарным запасом, учит употреблению числительных, тренирует на простейших диалогах между клиентом и водителем.

Предъявляя высокие требования к учебному процессу, Тийа критична как в отношении собственного опыта, так и в отношении планируемой организации предстоящего обучения, на которое сейчас идёт запись по телефону (см. выше) или по электронной почте.

Пока же на 8-часовых курсах Тийа Выхма учит таксистов пользоваться её разговорником и даёт минимальные знания грамматики. К сожалению, пояснила она корреспондентам, большинство тех, кто пришёл к ней заниматься, впервые сели за изучение языка, при этом большая их часть - это люди в возрасте. Условия проекта — получение знаний от нуля до категории А1, по которой экзамен не предусмотрен. Дальше уже человек сам решает, продолжить ему занятия на каких-то других курсах или самостоятельно, или нет. Задача обучения - дать толчок к последующему изучению эстонского языка.

Немного о мотивации

Бывалые педагоги убеждены, что осилить новый язык помогает сильная мотивация. К сожалению, мотивация нарвских таксистов больше из области кнута, нежели пряника: в прошлом году Языковая инспекция сделала предписание 211 таксистам Нарвы о недостаточном владении эстонским языком. А проект «Изучение эстонского языка нарвскими таксистами, с целью увеличения их конкурентоспособности на рынке труда» появился только в этом году. Он стал возможен при поддержке Европейского социального фонда в рамках программы «Обучение в соответствии с потребностями рынка труда».

То есть сначала таксистов напугали, а потом уже решили помочь.

Таким образом мотивация водителей такси подобными стараниями сводится к желанию избежать штрафа и перестаёт быть связанной с высокими, например, материями. Такими как повышение уровня культуры или языковое многообразие, как хотели, может быть, видеть те же европейские фонды. Так от высоких идей мы возвращаемся к «суровой действительности»: знать язык на требуемую категорию В1 таксистам необходимо, чтобы не лишиться лицензии на извоз, а практика показывает, что обычно Языковая инспекция лояльна к людям, занимающимся на языковых курсах.

«Сдал экзамен и забыл язык»

Андрей, 27 лет, работает таксистом 4 года, и он «счастливый обладатель» категории В1. «Но это из разряда - сдал и забыл», - шутит он. Снова и снова практика показывает, что в общении с эстоноязычными клиентами востребованы в основном одни и те же речевые обороты, и это просто своя специфика. В работе таксиста главное — смотреть на дорогу, а не выполнять функцию гида.

Владимир, 61 год, уже 25 лет водит такси. Он готов принять участие в бесплатных курсах, но главную проблему видит в отсутствии языковой среды. Владимир говорит, что он чаще имеет дело с японцами, немцами и англичанами. Даже с китайцами. «А может, это корейцы, - задумывается Владимир, — кто их разберёт!» Неудивительно поэтому, что самым рациональным решением языкового вопроса сами таксисты иногда считают изучение не эстонского даже, а английского языка, не менее важного по значению в нашем приграничном городе.

Государство и таксисты: взаимной страсти не наблюдалось

Но насколько реально выполнить языковые требования и сдать на категорию В1? Пришедшие заниматься к Тийа Выхма, по её словам, с трудом справляются с нагрузкой в 2 академических часа в день. Для многих людей в возрасте сесть за парту настолько непривычно, что они чувствуют себя растерянно. Тийа, как педагог, видит эти особенности учеников и делает всё от нее зависящее, чтобы ни её усилия, ни труды «взрослых дяденек» не прошли впустую.

Женщины-водители, в свою очередь, мрачно замечают, что их приход на обучение связан с боязнью потерять работу. Они не слишком разговорчивы, если их попросить рассказать об успехах на ниве эстонской «филологии». Для того, чтобы сдать экзамен на категорию В1, как поделилась мыслями одна нарвитянка, потребуется не менее 2-х лет учебы.

Некоторые нарвские таксисты учились эстонскому за свои деньги и тратили сотни евро из своего кармана, но далеко не многим удавалось сдать язык даже на категорию А2. Об этом нам поведала другая женщина-таксист, которая теперь, конечно, использует возможность, предоставленную Фондом интеграции для изучения эстонского языка.

Конечно, можно пенять на то, что государство давно устранилось от прямого участия в языковой интеграции не владеющих эстонским языком своих граждан и «неграждан», передав эту ношу им самим. С другой стороны, только время покажет, насколько большим было и есть встречное желание выучить язык у тех, кому теперь эта возможность предоставлена. Сейчас, повторимся, свободные места еще есть.

Нужно навести порядок в сфере таксоизвоза

У нарвских таксистов помимо языковых проблем много других. По словам Юрия, который в своё время был уволен из команды спасателей именно из-за незнания эстонского, его главным делом сейчас стало прокормить семью. Новую профессию, выбранную поневоле, Юрий уже освоил и готов работать честно и добросовестно. Нынешний хлеб, по его словам, вовсе не является «лёгким», а вот «вопрос языка», получается, уводит внимание от тех проблем, которые нарвские власти год за годом «забывают» решить. А они, эти вопросы, как те самые застарелые болячки, никуда не исчезают. Пиратские такси, занимающиеся нелегальным извозом, забирают клиентов из-под носа у тех, кто потратился на «шашечки», рацию, другое необходимое оборудование и получил лицензию. Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу регулярно подбирают пассажиров «серые перевозчики», оставляя без выручки автобусный маршрут № 31 и маршрутное такси № 123. Часто автомобилисты игнорируют знак «стоянка такси» и занимают места, предназначенные совсем не для них. Такая ситуация повторяется вновь и вновь, например, возле гостиницы «Нарва». На Петровской площади (да и нигде в Нарве) не решена проблема с туалетами для таксистов. Неужели всё это мелочи, по сравнению со знанием эстонского?

Сергей БАШИЛОВ