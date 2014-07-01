Заявлено официально: новому парку быть

Дата публикации: Сегодня, 10:09

Вопреки распространенному суеверию, пятница 13-го октября оказалась удачным днем для нашего города: рядом со Спортхоллом был торжественно открыт информационный стенд, возвещающий о грядущем появлении на этом месте нового ландшафтного парка общей площадью 5 гектаров.

На открытии информационного стенда собралось руководство города, сотрудники горуправы, представители НКО. Фото: Сергей Трохачев

Людмила Морина, городской садовник, сказала, что этот день для нее самый счастливый, поскольку, наконец, стартовал проект общественного парка, приуроченный к 100-летию республики.

Планы готовы

О самом проекте было подробно рассказано в тот же день на презентации в городской управе. Краткую историю этого начинания поведал председатель горсобрания Александр Ефимов. Сначала была просьба от члена правления Интеграционного центра Ида-Вирумаа Александра Дусмана о выделении места для высадки небольшой «Аллеи дружбы народов». Затем идея расширилась до «Рощи народов Эстонии», к которой присоединился парк «100 дубов», а также - парк народной инициативы, идея которого была предложена MTÜ Uus Sild в лице Владимира Наумова. Целостный комплекс был оформлен в виде проекта, который занял приоритетное место в обновленной программе развития города. Принято решение о выделении в следующем году необходимых средств для создания основной инфраструктуры Нарвского общественного парка «Эстонская республика 100» (Narva linna EV 100 avalik park). Инфраструктура, подчеркнул Ефимов, это не только деревья, но и дорожки, освещение, скамейки, детская площадка, смотровые площадки, амфитеатр и многое другое, что «должно быть профинансировано». На сегодня территория подготовлена, планируются дренаж и осушение земли; высадка и все основные работы, координатором которых является Людмила Морина, начнутся весной 2018 года.

О «Роще народов» в деталях

Сама идея высадки деревьев и растений, считающихся национальными символами, обсуждалась в прошлом году. Перспектива высадки деревьев, число которых соответствовало бы количеству проживающих в Эстонии 192 национальностей, показалась авторам проекта нереальной. В итоге количество народов было сведено до 37 - учитывались только национальные группы с более чем 100 представителями. Следующим шагом было выявление «национальных» деревьев, а также решение научных вопросов: будут ли некоторые деревья вообще расти в нарвском климате, не станут ли конфликтовать друг с другом и т.д. Эти проблемы были успешно решены благодаря еще и тому, что Интеграционный центр взял на себя информационную часть. А именно, каждое растение будет снабжено табличкой, включающей его номер, латинское название, а также описание с историко-культурным объяснением «национальной привязки» на трех языках - эстонском, русском и английском. Активисты центра добились и финансирования, причем на конкурсном этапе, заметил Дусман, «выдержали очень серьезный бой», так как всего было подано 176 проектных идей, из которых было одобрено 29, а реальную поддержку получили лишь 19.

В центре будущей «Рощи народов» планируется установить большой стенд с выдержкой (опять же на трех языках) из «Манифеста народам Эстонии» от 24 февраля 1918 года, согласно которому «все граждане Эстонской Республики, независимо от их вероисповедания, национальности и политических взглядов, находятся в равной степени под защитой законов и судов республики».

Сегодняшняя реальность

В нынешнем году на воплощение проекта было затрачено 32000 евро. В целом же, как сказала Людмила Морина, парк обойдется примерно в 2 миллиона евро. Это, конечно, большая сумма, заметила она, поэтому проект еще находится на согласовании.

Уже возникают трудности. Так, жители соседних домов, опасаясь шумов, настроены против строительства амфитеатра, собственно, открытой концертной площадки, которая, возможно, на каком-то этапе будет исключена из проекта. Это, естественно, уменьшит стоимость. Хотя поступают и другие, альтернативные предложения, например, построить за Спортхоллом теннисные корты.

Впрочем, уверен Владимир Наумов, координатор международного проекта «Народные парки», имеющий опыт работы с квартирными товариществами, с жителями можно договориться, если привлечь их к работе, сделать непосредственными участниками процесса, в котором примут участие и их дети, убедить их в том, что будущий парк непременно потребует дальнейшего развития. Ибо это, как сказала Людмила Морина, «парк для потомков».

Сергей Трохачев

