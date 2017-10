«Охота за умами» ищет эффективные идеи и предприимчивых людей в Нарве

Дата публикации: Вчера, 15:38

По всей Эстонской Республике, а значит, и в Нарве, объявлена «Охота за Умами» - Ajujaht. Те, кто хотят участвовать, должны до 29 октября подать заявку в электронном виде, воспользовавшись интернетом и зайдя на сайт ajujaht.ee/ru. 100 лучших идей будут отобраны уже в ноябре, а ТОП 30 - в январе.

Гретэ Гутман предлагает не комплексовать и подавать заявки. Сергей Башилов

Март ознаменуется выбором 7 идей, а в мае будет выбор финалистов. Так шаг за шагом работает «Охота за умами» - телевизионный конкурс эффективных идей, гран-при которого составит 30 000 евро.

«Охота за умами»

Свою презентацию известный конкурс эффективных идей «Ajujaht» («Охота за умами») сделал в Нарве в рамках «Недели предпринимательства». И не случайно была выбрана для этого «предпринимательская аудитория» - за увлекательным шоу стоит и много другой работы, которая может привести самых успешных конкурсантов в большой бизнес. Ведь «Охота за умами», которая уже много лет собирает зрительскую аудиторию на эстонских каналах ETV и ETV+ - это стартовая площадка для тех, кто талантлив, предприимчив и хочет использовать свой интеллект, разрабатывая инновации и находя для их реализации необходимые для этого инвестиции. На семинаре главным докладчиком стала Грете Гутман, старший консультант Civitta AS и член команды организаторов «Охоты за умами», построившая своё выступление на рассказе о семи составляющих успеха, которые взяты из известной книги Питера Тиля «От нуля до единицы» (Peter Thiel Zero to One).

Важен не возраст, а интеллект

Что движет теми, кто хочет принять участие в конкурсе? Это люди, которые знают, как и что можно в этом мире улучшить, сделать проще, дешевле, по-новому. Для этого и создана «Охота за умами». В качестве первого шага нужно представить свою идею на суд экспертов, а для этого нужно зайти на сайт ajujaht.ee и заполнить заявку на участие в конкурсе. И сделать это в этом году нужно не позднее 29 октября. Никаких возрастных ограничений для тех, кто хочет сделать заявку, нет. Например, в прошлом сезоне 14-летний школьник не просто принял участие в проекте, но и попал со своей командой в ТОП 30. Справедливости ради нужно сказать, что Ида-Вирумаа существенно отстаёт в плане активности от столичных регионов Таллинна и Тарту, но здесь, видимо, играет роль и меньшая численность населения. Например, в прошлом году из 309 идей большинство пришло из Таллинна (106), а с северо-востока только 4. Такие же примерно цифры и по годам 2015 и 2014.





Главный приз - это инвестиции

Призовой фонд сезона 2017/2018 «Охоты за умами» составит 60 000 евро, и победитель конкурса получит не менее половины, остальные призёры могут рассчитывать на оставшуюся часть суммы, но это уже будет решать «на месте» жюри и организаторы конкурса, после подведения всех итогов.

30 000 евро - не просто денежный приз - это стартовый капитал, который можно инвестировать в своё предприятие. Но цифры инвестиций в ту идею, которая вышла на рынок, уже совсем другие - 33,6 миллионов евро получили команды участников «Охоты за умами», и среди этих средств большая часть ушла самым успешным действующим проектам, таким как Taxify, Click&Grow, GоWorkaBit.

10 сезонов «Охоты за умами» уже позади, и многие из прежних её участников стали успешными предпринимателями, а это на сегодняшний день не менее полусотни фирм. Теперь они вносят свои изменения в мир, те, которые когда-то казались фантастичными.

Своя эффективная идея? Пробуем!

После семинара мы расспросили Эдуарда Нарежнева, приехавшего из России в Эстонию, чтобы получить высшее образование, и проучившегося первый месяц в Нарвском колледже Тартуского университета, что он думает о том, что только что узнал на семинаре. Мы не удивились, когда услышали, что Эдуард уже задумался об эффективной идее, которая может изменить мир. Он пока не настаивает на собственном единоличном авторстве и сообщает, что у него есть единомышленники, с которыми он работает сообща. Сейчас он решает, в рамках какого проекта ему и его команде лучше реализовать своё начинание. Эдуард уже участвовал в развивающей программе Starter, слышал про Prototron и теперь примеривается к «Охоте за умами».

Действительно, мы видим, что у предприимчивых людей и молодёжи имеется выбор между разными проектами, и они сами должны решить, где лучше продвигать свои идеи, где больше возможностей, где им будет проще работать. Ведь и в самой Нарве скоро будет база для стартапов. Это подтвердил Антон Осиповский, который сделал свою презентацию мультимедийного хаба OBJEKT, который откроется в конце 2018 года в помещениях бывшего завода «Балтиец».

Сергей Башилов