Развитие«Охота за умами» ищет эффективные идеи и предприимчивых людей в Нарве
По всей Эстонской Республике, а значит, и в Нарве, объявлена «Охота за Умами» - Ajujaht. Те, кто хотят участвовать, должны до 29 октября подать заявку в электронном виде, воспользовавшись интернетом и зайдя на сайт ajujaht.ee/ru. 100 лучших идей будут отобраны уже в ноябре, а ТОП 30 - в январе.
Гретэ Гутман предлагает не комплексовать и подавать заявки. Сергей Башилов
Март ознаменуется выбором 7 идей, а в мае будет выбор финалистов. Так шаг за шагом работает «Охота за умами» - телевизионный конкурс эффективных идей, гран-при которого составит 30 000 евро.
«Охота за умами»
Свою презентацию известный конкурс эффективных идей «Ajujaht» («Охота за умами») сделал в Нарве в рамках «Недели предпринимательства». И не случайно была выбрана для этого «предпринимательская аудитория» - за увлекательным шоу стоит и много другой работы, которая может привести самых успешных конкурсантов в большой бизнес. Ведь «Охота за умами», которая уже много лет собирает зрительскую аудиторию на эстонских каналах ETV и ETV+ - это стартовая площадка для тех, кто талантлив, предприимчив и хочет использовать свой интеллект, разрабатывая инновации и находя для их реализации необходимые для этого инвестиции. На семинаре главным докладчиком стала Грете Гутман, старший консультант Civitta AS и член команды организаторов «Охоты за умами», построившая своё выступление на рассказе о семи составляющих успеха, которые взяты из известной книги Питера Тиля «От нуля до единицы» (Peter Thiel Zero to One).
Важен не возраст, а интеллект
Что движет теми, кто хочет принять участие в конкурсе? Это люди, которые знают, как и что можно в этом мире улучшить, сделать проще, дешевле, по-новому. Для этого и создана «Охота за умами». В качестве первого шага нужно представить свою идею на суд экспертов, а для этого нужно зайти на сайт ajujaht.ee и заполнить заявку на участие в конкурсе. И сделать это в этом году нужно не позднее 29 октября. Никаких возрастных ограничений для тех, кто хочет сделать заявку, нет. Например, в прошлом сезоне 14-летний школьник не просто принял участие в проекте, но и попал со своей командой в ТОП 30. Справедливости ради нужно сказать, что Ида-Вирумаа существенно отстаёт в плане активности от столичных регионов Таллинна и Тарту, но здесь, видимо, играет роль и меньшая численность населения. Например, в прошлом году из 309 идей большинство пришло из Таллинна (106), а с северо-востока только 4. Такие же примерно цифры и по годам 2015 и 2014.
Главный приз - это инвестиции
Призовой фонд сезона 2017/2018 «Охоты за умами» составит 60 000 евро, и победитель конкурса получит не менее половины, остальные призёры могут рассчитывать на оставшуюся часть суммы, но это уже будет решать «на месте» жюри и организаторы конкурса, после подведения всех итогов.
30 000 евро - не просто денежный приз - это стартовый капитал, который можно инвестировать в своё предприятие. Но цифры инвестиций в ту идею, которая вышла на рынок, уже совсем другие - 33,6 миллионов евро получили команды участников «Охоты за умами», и среди этих средств большая часть ушла самым успешным действующим проектам, таким как Taxify, Click&Grow, GоWorkaBit.
10 сезонов «Охоты за умами» уже позади, и многие из прежних её участников стали успешными предпринимателями, а это на сегодняшний день не менее полусотни фирм. Теперь они вносят свои изменения в мир, те, которые когда-то казались фантастичными.
Своя эффективная идея? Пробуем!
После семинара мы расспросили Эдуарда Нарежнева, приехавшего из России в Эстонию, чтобы получить высшее образование, и проучившегося первый месяц в Нарвском колледже Тартуского университета, что он думает о том, что только что узнал на семинаре. Мы не удивились, когда услышали, что Эдуард уже задумался об эффективной идее, которая может изменить мир. Он пока не настаивает на собственном единоличном авторстве и сообщает, что у него есть единомышленники, с которыми он работает сообща. Сейчас он решает, в рамках какого проекта ему и его команде лучше реализовать своё начинание. Эдуард уже участвовал в развивающей программе Starter, слышал про Prototron и теперь примеривается к «Охоте за умами».
Действительно, мы видим, что у предприимчивых людей и молодёжи имеется выбор между разными проектами, и они сами должны решить, где лучше продвигать свои идеи, где больше возможностей, где им будет проще работать. Ведь и в самой Нарве скоро будет база для стартапов. Это подтвердил Антон Осиповский, который сделал свою презентацию мультимедийного хаба OBJEKT, который откроется в конце 2018 года в помещениях бывшего завода «Балтиец».
Сергей Башилов
В мире
Турция и США приостановили взаимную выдачу виз...
Между Турцией и Соединенными Штатами разгорелся дипломатический скандал....
В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе...
Точный источник неизвестен, данные показывают, что он находится в Восточной Европе....
Есть анекдот!
Встречайте День учителя с юмором...
С праздником Вас, дорогие учителя! ...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Сдам 3-комн. квартиру
СРОЧНО! 3-комнатная квартира в центре города (Пушкина, 15) старый фонд, на длительный срок, квартплата + 80 евро. Тел.: 55918832.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Продуктовую помощь можно и попросить...
Выдача продуктовой помощи людям, получающих пособие по бедности, продолжается....
Европейские ценности как повод для дискуссии...
В конкурсе видеороликов победила Молли Хель. Девушка получила в награду поездку в...
+Галерея. RMK делится «грибными местами»...
День грибов прошел в Кауксиском природном центре RMK в воскресенье, 17 сентября....