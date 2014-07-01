Автовокзал и Ратушную площадь «породнит» исторический булыжник

Дата публикации: Сегодня, 11:05

В рамках традиционного инфочаса для журналистов на вопросы отвечала руководитель проектов Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Анне Веево. Она отчиталась о ходе реализации нескольких масштабных проектов, находящихся на разных стадиях готовности.

Аннe Веево: обновление Ратуши и Ратушной площади посвящено празднованию100-летия ЭР, хотя подоспеть к этой дате и не сможет. Сергей Башилов

Рассказывая о работах, ведущихся на территории автовокзала, Анне Веeво сказала, что они сейчас в самом разгаре, но в их ходе возникли непредвиденные трудности.

Отвечая на вопрос, г-жа Веeво отметила, что это не чья-то недоработка, а объективный фактор.

- Мы считаем, что эти трудности объективны, - сказала руководитель проекта. - На месте, где должен был быть построен фундамент для навеса, были обнаружены коммуникации: как электрические, так и связи. На момент проектирования об их местонахождении ничего не знали, хотя предварительно этот вопрос согласовывали с ЭЖД. Как оказалось, даже собственники коммуникационных сетей не знают, где и как проходят кабели, а ведь некоторые из них мы не имеем права переносить. Таким образом, фундамент пришлось перепроектировать.

В районе стройки есть, что совсем удивительно, действующая, но, по каким-то причинам, неучтённая теплотрасса. Всё это вкупе с обнаруженной булыжной мостовой внесло серьёзные коррективы в планы строителей и проектировщиков. Поэтому строительство автовокзала си-льно задержалось.

Конечно, не обошлось и без вопроса про булыжную мостовую, обнаруженную после вскрытия асфальта.

- В настоящее время мостовая полностью демонтирована и вывезена на хранение. Булыжник будет использован при реконструкции Ратушной площади и самого автобусного терминала, - сообщила Анне Веeво.

Чиновник также проинформировала, что Тёмный сад скоро будет закрыт для гуляющих, так как в октябре на его территории начнутся масштабные работы по благоустройству. Будут спилены несколько старых деревьев, появятся новые дорожки и фонари, есть планы по озеленению и подведению новых коммуникаций. Спор о памятнике бойцам Вильяндиского коммунистического полка закрыт: мемориал останется на своём месте, а в рамках проекта его предполагается привести в порядок.

Ратуша и Ратушная площадь станут единым ансамблем - к концу этого года должен быть готов проект реконструкции Ратуши и прилегающей к ней площади. Так как объект реконструкции имеет историческую ценность и возможны интересные находки, то для этих целей предусмотрен археологический надзор. На вопрос нашей газеты, возможен ли контакт по этой теме с местными краеведами, Анне Веeво ответила, что если кто-то знает «секреты» данной исторической части Нарвы, то пусть поделится ими.

Сергей Башилов