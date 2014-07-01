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Развитие
Европейские ценности как повод для дискуссии

Дата публикации: Сегодня, 17:26

Аббревиатура С2С4EU, которую можно встретить на рекламных плакатах, флайерах, газетах и в Интернете, несмотря на внешнее сходство с химической формулой или записью шахматного дебюта,  в реальности является названием международного проекта и расшифровывается как «City to city for building our Europe» («От города к городу для того, чтобы строить нашу Европу»).

 

Европейские ценности как повод для дискуссии

В конкурсе видеороликов победила прибывшая из венгерского городка Киштелек Молли Хель. Девушка получила в награду поездку в Брюссель.

 Проект уже не первый год реализуется при поддержке Евросоюза и подразумевает проведение в разных городах Евросоюза конференций, форумов, семинаров и иных мероприятий, посвященных европейской интеграции.
На этот раз было решено, что роль гостеприимного хозяина будет исполнять Нарва, так что Нарвский департамент экономики и развития в рамках проекта запланировал и организовал целую серию мероприятий, в которых принимали участие как гости нашего города из 5 европейских городов, так и горожане. 

Начиная с 19 по 23 сентября каждый, кто интересуется темами развития Евросоюза, европейской идентичности и обмена культурным опытом между европейскими странами, а также преодолением последствий экономического кризиса, мог посетить как пресс-конференцию, так и открытый форум, посвященный будущему Европы, и поучаствовать в награждении победителей конкурса видеороликов на тему «Европейский Союз, который хотел бы ты видеть в будущем» , а также обсудить перспективы в таких областях как экология, культура, образование.

 

 

Как видно из самого названия проекта - «от города к городу...», акцент сделан на том, чтобы свои точки зрения на настоящее и будущее Евросоюза озвучивали представители именно европейских городов, а не отдельных государств: так, чтобы границы между странами «размылись» и не мешали участникам вести диалог в качестве равноправных жителей Евросоюза.

Ключевым событием стала конференция на тему «Будущее Европы: возможности и вызовы». В зале Нарвского колледжа собрались участники проекта из Ираклиона (Греция), Джераче (Италия),  Теруэля (Испания), Барселуши (Португалия) и Киштелека (Венгрия) и Нарвы.

С приветственным словом выступила Яна Тоом, депутат Европарламента от Эстонии. Она рассказала о положительных аспектах Евросоюза и проанализировала имеющиеся проблемы, среди которых значились и старение населения Европы, и безработица, и кризис, вызванный нашествием беженцев, которое к тому же дало возможность Турции шантажировать Европу. Размышляя на тему европейской идентичности, г-жа Тоом допустила, что этот термин до сих пор никто толком не понимает.

Что касается Федеральной Европы, о которой мечтают многие европейские политики, то Яна Тоом признала, что ее создание было возможно 10 лет назад, но сегодня шанс упущен. Большие надежды европарламентарий  возлагает на молодежь, которую считает более про-европейски настроенной.

Не обошлось и без самокритики. Яна Тоом поведала нам, что политики Европарламента, к которым она сама относится, пытаются регулировать слишком многое - например, Интернет, который развивается намного быстрее, чем даже сама Европа. Всех выступающих на форуме объединяло стремление говорить не только о европейских ценностях свободы и демократии или об успехах, но и выявлять слабые места и проблемы, после чего предлагался ключ к их устранению.

Такой подход обеспечил форуму конструктивный характер, когда представители разных европейских городов вырабатывали общие решения, направленные на то, чтобы и далее улучшать существующий порядок вещей.

Ксения ТРОХАЧЕВА

Европейские ценности как повод для дискуссии

 

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