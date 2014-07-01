Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Развитие
Станет ли Нарва городом театралов и что для этого нужно сделать?

Дата публикации: Сегодня, 10:53

Своими взглядами на нарвское театральное будущее с горожанами поделились продюсер и режиссер студии «Иллюзион» Михаил Славский, школьный педагог и учитель драмы Светлана Иванова, секретарь КЦ Geneva Елена Щекотихина, а также руководитель по внешним связям Vabalavа («Свободная сцена») Инга Коппель.

 

Станет ли Нарва городом театралов и что для этого нужно сделать?

 

В дискуссии, с одной стороны, высказывались мнения по поводу нарвских театральных перспектив, с другой - освещались уже имеющиеся театральные заслуги и достижения в этой области. Также обсуждался вопрос, не стал ли театр узко элитарным видом досуга. Инга Коппель поделилась своими планами обустройства театральной платформы в Нарве и рассказала историю создания площадки Vabalavа в 2014 году. Оказалось, что построенная на довольно скромные деньги площадка имеет огромную популярность в Таллинне, в прошлом году ее посетили 58 тысяч зрителей. «Здесь в Нарве у нас будут гастроли», - добавила Коппель и поделилась мечтой - провести культурный фестиваль не только в Нарве, но и в Ивангороде. Госпожа Коппель выразила надежду на то, что среди нарвитян проект Vabalavа станет популярным, и сообщила, что площадка откроется в 2018 году в одном из зданий бывшего завода «Балтиец».

На появление новой сценической площадки некоторые нарвитяне возлагают определенные надежды. Так, Светлана Иванова поделилась идеей создания кукольного театра и сотрудничества с возводимой театральной платформой. На это Елена Щекотихина резонно заметила, что театральная сцена, оснащенная по последнему слову техники и включающая оркестровую яму, поворотный сценический круг, профессиональное звуковое и световое оборудование, есть и в КЦ Geneva, однако, по ее словам «заявок не было».

Из разговора выяснилось, что в основном публика в Женеве немолодежная. «И это грустно», - посетовала Щекотихина. А вот театральная платформа Vabalavа ставит своей целью привлекать молодежь, ставя ультрасовременные спектакли. Но сначала надо узнать, что интересует молодежь, сказала Инга Коппель.

Не секрет, что сегодня посещаемость театральных событий в Нарве достаточно невысокая. В том числе и потому, уверен Михаил Славский, режиссер по образованию и житель Петербурга, что спектакли в Нарву привозят в основном антрепризные, в том числе таких петербургских театров, о которых он в своем городе даже не слыхал.

На протяжении всего обсуждения звучало словосочетание «воспитать зрителя». «За чей счет и кто воспитывает зрителя?» - задался вопросом Михаил Славский. И тут же сам предложил вариант ответа: «Это может произойти либо за счет независимого продюсера, либо за счет города, либо за счет площадки».

Упоминалось о недостатке рекламы культурных событий, о том, что посещаемость залов низкая, а окупаемость мероприятий под вопросом.
В конце обсуждения слово взял известный артист и основатель театра «Королевский Жираф» Станислав Варкки. В свойственной ему эпатажной манере он напомнил, что уже 15 лет его театр в Нарве воспитывает зрителя, представляет Эстонию на международной площадке, но, по его словам, никем не финансируется, а сейчас театр еще и выгоняют из Ратуши. «Что с нами делать? - с горечью продолжал Варкки, - мы еще живы!..» Соратница по театру и супруга Станислава Лариса Лебедева поддержала его: «Мы кричим в пустоту уже очень давно». «Мы ваш вопрос услышали,» - заверил рефлексирующих артистов модератор Михаил Комашко.

Однако, как выяснилось, этих талантливых артистов помнят и любят. «В этом году у нас стоит в плане их выступление» - заверила Елена Щекотихина.

 

Ксения ТРОХАЧЕВА

Станет ли Нарва городом театралов и что для этого нужно сделать?

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять + шесть (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

ВИДЕО: На учениях вертолет обстрелял ракетами зрителей...

Во время учений ”Запад-2017” вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами...

0 104 / Подробнее...

Среди пострадавших от взрыва в Лондоне оказался и один...

Источники в силовых структурах сообщают, что они установили личность подозреваемого....

0 145 / Подробнее...

ДОПОЛНЕНО. В метро Лондона прогремел взрыв...

В Лондоне на станции метро "Парсонс-Грин" прогремел взрыв....

0 249 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Шампунь против!...

Шампунь против выпадения волос. В принципе, я тоже......

0 213 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Открытие Дней осенней столицы Нарвы

22 сентября, в 18.00

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Нарва, Александровский собор

Открыто:  Вт.- Воскр.10.00 – 18.00. Тел. 356 1027
Смотри подробнее

Киноафиша

Кингсман: Золотое кольцо

(2017) боевик, комедия, приключения

ЛЕГО Ниндзяго Фильм

(2017) мультфильм, боевик, комедия, приключения, семейный

Aмериканский убийца

(2017) боевик, триллер

Удача Логана

(2017) комедия, криминал

Напарник

(2017) комедия, приключения

Про любовь. Только для взрослых

(2017) комедия  
Вся афиша кино

Слово редактора

Все материалы рубрики

Выбор редакции

Безработица в Нарве: нужно быть «универсальным» солдатом...

Кого потеря работы ведет в тупик, а кто находит в себе силы не сдаваться?...

0 1006 / Подробнее...

«Закон писан кровью», или Почему так важно соблюдать...

Недавний рейд показал, что собственники дач не серьезно относятся к вопросу безопасности....

4 667 / Подробнее...

Крепости на Раху и их «криминальное» появление...

Горожане, живущие в районе Раху, отличают дом №38 по оригинальным клумбам....

0 1611 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100