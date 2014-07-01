Станет ли Нарва городом театралов и что для этого нужно сделать?

РазвитиеСтанет ли Нарва городом театралов и что для этого нужно сделать?
Своими взглядами на нарвское театральное будущее с горожанами поделились продюсер и режиссер студии «Иллюзион» Михаил Славский, школьный педагог и учитель драмы Светлана Иванова, секретарь КЦ Geneva Елена Щекотихина, а также руководитель по внешним связям Vabalavа («Свободная сцена») Инга Коппель.
В дискуссии, с одной стороны, высказывались мнения по поводу нарвских театральных перспектив, с другой - освещались уже имеющиеся театральные заслуги и достижения в этой области. Также обсуждался вопрос, не стал ли театр узко элитарным видом досуга. Инга Коппель поделилась своими планами обустройства театральной платформы в Нарве и рассказала историю создания площадки Vabalavа в 2014 году. Оказалось, что построенная на довольно скромные деньги площадка имеет огромную популярность в Таллинне, в прошлом году ее посетили 58 тысяч зрителей. «Здесь в Нарве у нас будут гастроли», - добавила Коппель и поделилась мечтой - провести культурный фестиваль не только в Нарве, но и в Ивангороде. Госпожа Коппель выразила надежду на то, что среди нарвитян проект Vabalavа станет популярным, и сообщила, что площадка откроется в 2018 году в одном из зданий бывшего завода «Балтиец».
На появление новой сценической площадки некоторые нарвитяне возлагают определенные надежды. Так, Светлана Иванова поделилась идеей создания кукольного театра и сотрудничества с возводимой театральной платформой. На это Елена Щекотихина резонно заметила, что театральная сцена, оснащенная по последнему слову техники и включающая оркестровую яму, поворотный сценический круг, профессиональное звуковое и световое оборудование, есть и в КЦ Geneva, однако, по ее словам «заявок не было».
Из разговора выяснилось, что в основном публика в Женеве немолодежная. «И это грустно», - посетовала Щекотихина. А вот театральная платформа Vabalavа ставит своей целью привлекать молодежь, ставя ультрасовременные спектакли. Но сначала надо узнать, что интересует молодежь, сказала Инга Коппель.
Не секрет, что сегодня посещаемость театральных событий в Нарве достаточно невысокая. В том числе и потому, уверен Михаил Славский, режиссер по образованию и житель Петербурга, что спектакли в Нарву привозят в основном антрепризные, в том числе таких петербургских театров, о которых он в своем городе даже не слыхал.
На протяжении всего обсуждения звучало словосочетание «воспитать зрителя». «За чей счет и кто воспитывает зрителя?» - задался вопросом Михаил Славский. И тут же сам предложил вариант ответа: «Это может произойти либо за счет независимого продюсера, либо за счет города, либо за счет площадки».
Упоминалось о недостатке рекламы культурных событий, о том, что посещаемость залов низкая, а окупаемость мероприятий под вопросом.
В конце обсуждения слово взял известный артист и основатель театра «Королевский Жираф» Станислав Варкки. В свойственной ему эпатажной манере он напомнил, что уже 15 лет его театр в Нарве воспитывает зрителя, представляет Эстонию на международной площадке, но, по его словам, никем не финансируется, а сейчас театр еще и выгоняют из Ратуши. «Что с нами делать? - с горечью продолжал Варкки, - мы еще живы!..» Соратница по театру и супруга Станислава Лариса Лебедева поддержала его: «Мы кричим в пустоту уже очень давно». «Мы ваш вопрос услышали,» - заверил рефлексирующих артистов модератор Михаил Комашко.
Однако, как выяснилось, этих талантливых артистов помнят и любят. «В этом году у нас стоит в плане их выступление» - заверила Елена Щекотихина.
Ксения ТРОХАЧЕВА
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