Как воспитать гражданина, оставаясь в стороне от политики?

РазвитиеКак воспитать гражданина, оставаясь в стороне от политики?
9 сентября в Нарве состоялся первый опыт свободного обмена мнениями - День обсуждений, организованный командой добровольцев с активной гражданской позицией.
Арина Чеканина и Эва Леннук будут голосовать первый раз. Фото Татьяны Завьяловой.
Из дискуссии на тему «Молодежь и выборы», состоявшейся в рамках первого Нарвского Bazar`а, можно было понять, что полной ясности того, довольна ли сама 16-летняя молодежь Эстонии тем обстоятельством, что ей позволено принимать участие в выборах, пока нет.
По мнению принимающих впервые участие в выборах старшеклассницы Эстонской гимназии Эвы Леннук и студентки юридического факультета Тартуского университета Арины Чеканиной, пробовать голосовать, конечно же, надо. Вот только каким образом донести до молодых, что поход на выборы — это право, которое им доверило государство, а не очередная нудная обязанность, которую на них возложили?
В свою очередь, согласно опросу, который среди 16-летних учеников провела в социальных сетях другой участник дискуссии — учитель эстонского языка Пяхклимяэской гимназии Дарья Берестова, многие подростки признались в том, что они еще не готовы к столь ответственному шагу.
В ходе дискуссии высказывалось мнение о том, что юные участники выборов могут быть жертвами манипуляций со стороны самых разных людей. В этой роли могут выступать даже родители, которые, по мнению их детей, более информированны и опытны, лучше знают жизнь. Не исключено, говорили участники дискуссии, что юные выборщики могут принимать решение под скрытым давлением баллотирующихся в состав выборных органов педагогов или директоров школ.
По мнению участников обсуждения, образование сегодня еще не готово нейтрально говорить о политике. Не случайно на призыв министра образования Майлис Репс проводить встречи с представителями всех политических сил, чтобы информировать учеников о действующих в их местности партиях, в Нарве не откликнулась ни одна из школ. Да и какой директор пойдет на это, если кто-то из приглашенных вдруг откажется от участия в мероприятии? Тогда вольно-невольно встреча превращается в политическую рекламу других партий или союзов. А это сегодня запрещено. С другой стороны, как формировать у молодых гражданскую позицию, если школа боится организовывать политические дебаты и дискуссии?
Четвертая участница обсуждения, Анастасия Аланджи, координатор Нарвского молодежного парламента, предложила педагогам сотрудничество. Она уверена, что с молодежью можно говорить честно и открыто, что школа должна воспитывать в молодых убеждение, что они могут изменить окружающий их мир и что они должны использовать шанс, который им для этого дается.
Смотрите фоторепортаж с дискуссионных площадок BAZARа здесь.
Светлана ИЛЬИНА
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