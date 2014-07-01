18 “мелких” вопросов и разговоры о демократии

Дата публикации: Сегодня, 13:47

9 сентября в Нарве состоялся первый опыт свободного обмена мнениями - День обсуждений, организованный командой добровольцев с активной гражданской позицией. На дискуссионные площадки BAZAR (а именно так назвали организаторы это мероприятие) помимо заявленных участников и журналистов пришло не так уж много нарвитян, ради которых всё и затевалось. Это говорит о том, что жители города либо не желают высказываться, что сомнительно, так как в соцсетях многие активно выражают своё мнение, либо не верят, что их мнение будет услышано. Хороший ли это знак для городских властей? Так или иначе, в состязании между торговыми центрами (особенно, предлагающими скидки) и площадками Дня обсуждения магазины одержали безоговорочно победу. В таком случае, стоит ли нарвитянам удивляться, если результаты выборов окажутся слишком предсказуемыми?

И все же BAZAR можно отнести к примерам реального развития местной демократии: на политических дебатах с участием представителей партий и избирательных союзов (а это был заключительный этап Bazar`a) мест в актовом зале Нарвского колледжа (по причине непогоды мероприятие переехало под крышу этого учебного заведения) почти не было. Причем, аудитория ощутимо помолодела. Добавим, что была организована прямая трансляция происходящего на BAZAR – на сайте rus.err.ee, странице мероприятия www.bazarnarva.ee, в Фэйсбуке и пр. Статистика просмотров этих сюжетов наглядно демонстрирует: такие обсуждения нужны нарвитянам. А повлияют ли они на жизнь города, возьмут ли мнения и предложения горожан на вооружение будущие депутаты и возьмут ли они за правило общаться с народом — посмотрим. Увидим. На нынешнем BAZARе первых лиц города не наблюдалось.

О других дискуссиях и политических дебатах, завершивших программу нарвского Bazar´а, читайте в следующем номере газеты. Фото Татьяны Завьяловой.



На площадке обсуждения “Городское планирование: болевые точки и успехи города” модератор Юри Николаев, журналист Нарвской студии “Радио 4” беседовал с Владимиром Наумовым, представляющим MTÜ Uus Sild и в настоящий момент занимающимся организацией нового Народного парка (Projekt People’s Park) на пустыре за телевышкой, Степаном Пидвысоцким, председателем правления КТ Пушкина, 12, и Иваном Сергеевым, главным архитектором Нарвы.

18 “мелких” вопросов, которые нарвитяне прислали заранее, в большинстве своём касались не столько городского планирования, сколько хозяйственной жизни города. Судя по всему, людей не столько заботят проблемы развития Нарвы, сколько отсутствие нормальной организации повседневной жизни. Кстати, похожее мнение как раз и высказал Степан Пидвысоцкий, который на вопрос “В чём идея Нарвы?” ответил: “Чтобы выжить”.

Об освещении и “народном” бюджете

Среди прочего обсудили сооружение нового LED-освещения на дороге к нарвским промпаркам. Правильно ли тратить бюджетные средства на окраинную дорогу, когда и в центре города найдётся немало мест, остро нуждающихся в современных фонарях? Иван Сергеев обосновал это решение тем, что обеспечение промпарка всей необходимой инфраструктурой повышает его привлекательность в глазах инвесторов, которые вольны вкладывать свои деньги в любой точке мира. Логика проста: придут инвесторы - будут новые рабочие места, значит, увеличится бюджет города, и в нём найдутся средства на новые фонари. Он добавил, что приходится выбирать, так как средств сразу и на всё не хватает. Накануне государство отказало Нарве в поддержке проекта городского освещения, поэтому придётся писать новые проекты и делать работу частями.

Депутат Юрий Рауд в ходе последующего обмена мнениями заметил, что Нарва получила отказ в поддержке городского проекта освещения, так как стоимость одного светильника, заложенная в бюджет, почти в два раза превышала среднюю стоимость светильников в других проектах по Эстонии.

Владимир Наумов, со своей стороны заметил, что он, как горожанин, хотел бы, чтобы власти обсудили вопрос необходимости тех или иных проектов с ним: почему жители не имеют права голоса?

Было бы интересно дать нарвитянам возможность, например, через интернет проголосовать за те или иные инициативы - и увидеть реальные пожелания народа. И почему бы не создать в Нарве “народный бюджет” - определённую сумму, которую жители сообща, голосованием, могли бы потратить на то, что они считают действительно нужным?

Об “островках” замолвили слово

Безусловно, в разговоре с главным архитектором не мог не возникнуть вопрос о реновации Таллиннского шоссе и пресловутых “островках безопасности”. (Кстати, в тот же день, чуть позже, у магазина “Астри” произошёл наезд на нетрезвого пешехода именно в районе “островка”- прим. ред.). Тут Иван Сергеев согласился, что разговор с жителями о нововведениях надо было начинать значительно раньше, чем они появились на дороге.

- Здесь не было предмета обсуждения: делать “островки” или не делать. Это требование закона. Но соглашусь, что в следующий раз надо заранее оповещать людей, чтобы они понимали, какие изменения их ждут, - сказал Сергеев.

Кому нужна активность горожан?

Тема планирования плавно перетекла к разговору о демократии. Строить или не строить детскую площадку, которую хотят видеть во дворе молодые мамы, или вместо этого расширять парковку для автомобилей? Возводить новый бассейн или потратить эти средства на сооружение иных спортивных или культурных сооружений? Решение и в квартирном товариществе, и в городском собрании принимается большинством...

Демократия - это власть активного большинства, - заметил Степан Пидвысоцкий, сорвав аплодисменты.

Получается, от нас с вами зависит, какое “большинство” получит преимущество в принятии решений, касающихся всех нас.

Смотрите фоторепортаж с дискуссионных площадок BAZARа здесь.

Софья БОБОРЕНКО