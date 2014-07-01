Есть ли будущее у Нарвской больницы? Обещают: есть

Дата публикации: Сегодня, 11:25

В рамках Дня обсуждения BAZAR 9 сентября дискуссия о грядущем развитии городской медицины, а также Нарвской больницы окончилась в целом на оптимистической ноте.

Во всяком случае Пилле Летюка, руководитель лечебной работы Нарвской больницы, уверила аудиторию в том, что «Нарвская больница через 10 лет будет».

Александр Мишенков, заведующий женской клиникой, в свою очередь, отметил, что вопрос о закрытии гинекологического отделения никогда не обсуждался. Даже если родов будет не 1500 в год, как раньше, и не 1000, как сейчас, а менее 500, мы продолжим работу, пообещал он.

Главную проблему, касающуюся будущего Нарвской больницы, в самом начале дискуссии обозначил ее ведущий корреспондент ERR Сергей Степанов. И Пилле Летюка сразу же сформулировала четкую позицию, которой неуклонно придерживалась в ходе обсуждения. А именно: Нарвская больница есть часть эстонской системы здравоохранения, и в этом смысле она ничем не отличается от других больниц общего статуса. То есть, проблемы везде одни и те же.

Нужны врачи

Это, отметила Пилле Летюка, касается всех больниц. Выпускники Тартуского университета, зачастую, не знают русского языка. Тем не менее, Нарвская больница остается базой практики университета, причем вполне успешной: в этом году было 6 практикантов. И есть возможность привлекать врачей из других стран.

Александр Мишенков сказал, что «дефицит врачей будет сказываться с каждым годом все сильнее, потому что заманить молодых специалистов нечем». Рядом, в Финляндии, платят в 3–5 раз больше. Отчасти спасают положение врачи из России и в этом году врачи с Украины.

Наталья Метелица, руководитель профсоюза медработников, подчеркнула, что в сестринстве текучки нет. Изрядная самостоятельность предоставлена акушерским и семейным сестрам, которые с 2001 года могут получать высшее образование.

Закроются ли отделения?

Сергей Степанов напомнил о недавних событиях, когда мамы Нарвы встали на защиту детского отделения Нарвской больницы, и его сохранили. Насколько оправдано закрытие? Валентина Мишенкова, руководитель Центра семейных врачей, заметила, что это не первое отделение, которое пытались закрыть, однако ничего бы не изменилось, так как надлежащую помощь оказывали бы в терапевтическом отделении. Пилле Летюка добавила, что закрытие отделения - это не закрытие службы, а оптимизация рабочего процесса, которая происходит повсеместно.

Лечат и учатся

На это выделяется около 120 тыс. евро в год. Ежегодно учатся почти все врачи, ездят не только в Таллинн или Тарту, но и в Россию и Европу. В Нарве уже 20 лет практикуется обучение врачей Ида-Вирумаа по акушерству и гинекологии, приезжают даже из Таллинна и Тарту. Ежегодно предусматривается по 60 часов на обучение семейного врача и медсестры; для этого выделяются отдельные суммы.

Каков прогноз?

В целом дискуссия, как уже отмечено, завершилась оптимистично. Наталья Метелица уверена: сестринство выйдет на более высокий уровень. Александр Мишенков надеется, что через 10 лет он будет получать помощь исключительно в Нарве.

А вот Валентине Мишенковой будущее представляется не столь радужным: 50 или 60 процентов семейных врачей уже пенсионеры, никакого притока «молодой крови» у нас за последние 10-20 лет не было. Так обозначилась новая проблема, достойная последующей дискуссии.

Сергей Трохачев