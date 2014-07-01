Будет прозрачность - будет и настоящее доверие

РазвитиеБудет прозрачность - будет и настоящее доверие
9 сентября в Нарве состоялся первый опыт свободного обмена мнениями - День обсуждений, организованный командой добровольцев с активной гражданской позицией.
Оживленный обмен мнениями продолжался и после окончания панельной дискуссии: посол Финляндии в Эстонии Кирсти Наринен, студент Таллиннского технического университета и кандидат в депутаты Силламяэского городского собрания Леонид Люцкевич и журналист Юрий Николаев. Татьяна Завьялова
На дискуссионные площадки BAZAR (а именно так назвали организаторы это мероприятие) помимо заявленных участников и журналистов пришло не так уж много нарвитян, ради которых всё и затевалось. Это говорит о том, что жители города либо не желают высказываться, что сомнительно, так как в соцсетях многие активно выражают своё мнение, либо не верят, что их мнение будет услышано. В таком случае, стоит ли нарвитянам удивляться, если результаты выборов окажутся слишком предсказуемыми?
И все же BAZAR можно отнести к примерам реального развития местной демократии: на политических дебатах с участием представителей партий и избирательных союзов, которые прошли в конце Дня обсуждений, мест в актовом зале Нарвского колледжа (по причине непогоды мероприятие переехало под крышу этого учебного заведения) почти не было. Причем, аудитория ощутимо помолодела. Добавим, что была организована прямая трансляция происходящего на BAZAR – на сайте rus.err.ee, странице мероприятия www.bazarnarva.ee, в Фэйсбуке и пр. Статистика просмотров этих сюжетов наглядно демонстрирует: такие обсуждения нужны нарвитянам. А повлияют ли они на жизнь города, возьмут ли мнения и предложения горожан на вооружение будущие депутаты и возьмут ли они за правило общаться с народом - посмотрим. Увидим. На нынешнем BAZARе первых лиц города не наблюдалось.
Доверяем ли мы власти?
Остроту обсуждения этой темы, безусловно, усилила появившаяся в СМИ буквально накануне информация о том, что депутат Нарвского городского собрания Федор Овсянников и бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов, обозначившие себя кандидатами в депутаты горсобрания нового созыва по списку Центристской партии, окончательно признаны виновными в коррупционных преступлениях. Правда, суд заменил им реальное тюремное заключение на условное.
В панельной дискуссии на тему доверия народа к власти приняли участие посол Финляндии в Эстонии Кирсти Наринен, студент Таллиннского технического университета и кандидат в депутаты Силламяэского городского собрания двадцатилетний Леонид Люцкевич, член правления общества многодетных семей, предприниматель Наталья Никитина и известная многим в Нарве активистка, пенсионерка Любовь Сергеевна Щеглова.
Обсуждающие были едины во мнении: наличие в избирательных списках коррупционеров, людей, имеющих судимости, недопустимо, подобное однозначно подрывает доверие народа к власти и снижает имидж партии в целом. Решение баллотироваться лежит, конечно, на совести самого кандидата, чья репутация подмочена судебными разбирательствами. И хотя закон оставляет возможность снова идти во власть, все же партии, включающие подобные персоны в свой избирательный список, должны быть более щепетильными, а избиратели - разборчивыми.
Возможно ли подобное в Финляндии? С таким вопросом ведущий дискуссии корреспондент Нарвской студии Радио 4 Юрий Николаев обратился к г-же Кирсти Наринен. Оказывается, возможно. Г-жа посол привела пример, когда в ее стране в органы местной власти баллотировался политик, ранее осужденный за коррупционные действия, и был избран. «Закон этого не запрещает: если человек отбыл наказание, считается, что все прошло, - пояснила посол и тут же добавила: Но давайте зададимся вопросами: почему люди голосуют за подобного кандидата? Что он сделал такого выдающегося, что находится в списке?».
Из зала же прозвучало мнение, что «бывших коррупционеров не бывает» - если человек уже знает механизм, как нечестно нажиться, используя свое служебное положение, он обязательно воспользуется этим вновь.
А вообще, на основании чего формируется отношение человека к местной власти, задались вопросом дискутирующие. Юрий Николаев напомнил результаты проведенного в 2016 году в Нарве опроса общественного мнения: позитивно к местной власти относится только 10% населения, подавляющее же большинство - либо никак, либо плохо.
По мнению выступающих, корень проблемы в том, что многие действия властей — непрозрачны. На взгляд Леонида Люцкевича, людям очень важно знать и понимать, как идут дела в городе. Он рассказал, что в Силламяэ, например, существует совет общественных инициатив — это некий орган контроля и совета властям. «Мы приходим и напрямую общаемся с властью. И это работает», - говорит он. По словам Любови Щегловой, она не склонна присоединиться к тем, кто огульно обвиняет сидящих наверху в том, что «все они там деньги берут». «Доверие возникает тогда, когда видишь, что чиновник или депутат конкретно отвечает за свою работу. И очень жаль, что у нас в городе сошла на нет практика встреч депутатов со своими избирателями, представителей управы с жителями. Городская власть боится общаться с народом», - считает активистка. «Но все же, если мы выбираем депутатов, значит, доверие у народа есть», - резонно заключает Щеглова.
На взгляд Кирсти Наринен, прозрачность в действиях властей — это ключевой вопрос. «Прозрачность — это значит, что все понимают, что делает власть, каким образом принимает решения, как общается с людьми», - говорит г-жа посол. И кстати, на ее взгляд, нет ничего предосудительного в том, что у власти много лет может находиться одна партия. «Не самое главное, кто во власти, важно, какие решения власть принимает», - говорит г-жа Наринен, ссылаясь на пример маленького финского города, откуда она родом.
Возможен ли открытый диалог?
Вопрос общения власти с народом возникал и в ходе других панельных дискуссий Bazar, в том числе при обсуждении «Движение информации в городе. Где? Что? Когда?».
Присутствующие в холле колледжа, где проходила дискуссия на эту тему, пожилые нарвитяне вспомнили о встречах, которые проводил в свое время председатель городского собрания Нарвы Анатолий Пааль с жителями города в ДК «Ругодив». Применима ли эта практика сегодня?
По словам ведущего дискуссию корреспондента ERR Сергея Степанова, за примерами ходить далеко не надо - подобные встречи с населением каждый месяц проводит руководство волости Вайвара: старейшина и чиновники приезжают в Вайвара, Синимяэ, Ольгина и обсуждают с жителями все насущные проблемы, выслушивают критику. На взгляд Татьяны Пагаевой, депутата Нарва-Йыэсуу, подобный формат общения хорош для небольших самоуправлений. «У меня депутатский прием, как правило, проходит прямо на улице: идешь по нашему маленькому городу, разговариваешь с людьми, - говорит Т. Пагаева. - Но в большом городе, вероятно, нужны другие форматы общения, иначе может возникнуть настоящий базар, и никакая информация ни одной из сторон в итоге понята не будет».
Вице-мэр Нарвы Вячеслав Коновалов напомнил, что у каждого чиновника горуправы есть дни приема, но много ли человек пользуются этой возможностью? На дискуссии вспомнили, что народ как-то не спешит на обсуждение детальных планировок в городе, хотя о них информируют нарвитян, никто из рядовых горожан не заглядывает на заседания городского собрания, хотя они являются открытыми...
В итоге обсуждений пришли к выводу, что, если в целом голода на информацию самого различного толка в Нарве не ощущается, то вот о диалоге городской власти и населения этого не скажешь. Но для того, чтобы он состоялся, в равной степени нужна активность как самой власти, так и горожан. И для открытого разговора местной власти с нарвитянами необходимо искать новые формы и возможности.
На панельной дискуссии «Движение информации в городе. Где? Что? Когда?» прозвучало много критики в адрес городского сайта narva.ee — устарел по дизайну, не интерактивен, трудно найти нужную информацию и проч. Вице-мэр В. Коновалов обрадовал присутствующих: на обновление официального сайта Нарвы недавно было запланировано выделить 25 000 евро.
Страницу подготовили
Светлана Зайцева,
Светлана Ильина,
Софья Боборенко
Смотрите фоторепортаж с дискуссионных площадок BAZARа здесь.
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