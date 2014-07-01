+Галерея. У нарвского Дома народов — новый актовый зал

Дата публикации: Вчера, 14:09

Если точнее — обновленный. Ведь в здании на Креэнхольми, 25, где раньше была Шестая школа, а с сентября 2015 года располагается Дом народов, актовый зал был всегда. Но в последние годы его состояние, без преувеличения, было плачевным. Сегодня — совсем другое дело.

Красную ленточку перерезали под песню «Мы желаем счастья вам» в исполнении хора «Надежда». Светлана Зайцева

В понедельник, 4 сентября, состоялась торжественная церемония открытия актового зала Дома народов после его основательной реновации. Теперь здесь все новое: полы, сцена, стулья в зрительном зале (он рассчитан на 250 человек), потолочные светильники, окна. Более того — сделана полностью новая система электроснабжения зала и отремонтированы примыкающие к нему помещения — причем, с заменой системы отопления. Актовый зал (теперь его чаще именуют концертным) сияет чистотой и свежими красками. Ремонт выполнен нарвской фирмой «Промо Арсенал».

Впрочем, нельзя сказать, что зал готов уже на все сто процентов. Следующий этап — проектирование и установка одежды для сцены: кулисы, задник, занавес.

В планах руководства Дома народов, по словам его директора Валерия Яэгера, — ходатайствовать перед городским собранием о приобретении студийной стационарной аппаратуры для проведения концертов и создания своей студии звукозаписи.

- Двери обновленного актового зала будут открыты не только для членов национально-культурных обществ, некоммерческих организаций, художественной школы, различных кружков и секций, которые размещаются в Доме народов. Как и прежде, он открыт для всех, - сказал на торжественной церемонии открытия депутат Нарвского городского собрания Владимир Мижуй.

Вместе с реновацией актового зала в Доме народов был проведен еще ряд работ: отремонтировано крыльцо у входа в здание, сделан пандус.

На все про все (включая мебель, систему электроснабжения, замену системы отопления и проч. ) потрачено 40 тысяч евро — в основном это деньги из городского бюджета с добавлением средств из бюджета государственного.

29 сентября с 17.30 до 20.00 в Доме народов пройдет День открытых дверей. Программа планируется интересная и обширная.

Светлана Зайцева