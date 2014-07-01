В Нарве ответят за BAZAR

Дата публикации: Вчера, 15:31

9 сентября в Нарве на Ратушной площади пройдёт мероприятие, на котором планируется провести обсуждение городских тем и вопросов в самом широком формате. Приглашаются все, кому небезразличны сегодняшняя жизнь и будущее Нарвы.

Валерия Лаврова: “Не обязательно всем стремиться в политику, есть другой путь быть услышанным и внести свой вклад в развитие города”. Архив Валерии Лавровой

Событие, созданное инициативной группой жителей, является попыткой найти форму для конструктивного общения между активными гражданами, экспертами и представителями городского управления. Участников ждет 9 обсуждений, которые стартуют параллельно на всех площадках. Итоги всех дискуссий будут проведены в конце дня в ходе гранд-финала, в котором примут участие представители партий и избирательных союзов – кандидатов на муниципальных выборах. C темами можно познакомиться на домашней странице мероприятия www.bazarnarva.ee

Источник: пресс-релиз организаторов

Организаторы назвали своё мероприятие - День обсуждений BAZAR. За написанным латиницей словом скрывается русское слово «базар». Что имели в виду авторы названия, то ли базар мнений, то ли шутливое «базар» как синоним слова разговор? Об этом и о самом предстоящем мероприятии мы решили поговорить с главным организатором, отвечающим за BAZAR, Валерией Лавровой.

- В пресс-релизе вы утверждаете, что в Нарве отсутствует практика открытого и доступного обсуждения общегородских вопросов. На самом деле всякого рода встреч и открытых дискуссий в нашем городе не так уж и мало. Чем ваш проект отличается от прошлых мероприятий, и почему вы рассчитываете на его успешность?

- Мы не претендуем на полную уникальность проекта и, конечно, найдутся другие, на которые он будет похож. “Фестиваль мнений” - мероприятие, которое мне очень нравится, но он проходит в центральной Эстонии, там обсуждаются общегосударственные темы. А мы говорим только о Нарве, о том, что происходит в нашем городе, что касается нас, самих жителей, наших школ, больниц, дорог, детских площадок, театра, бизнеса.

Второе отличие в том, что можно задать вопрос, отправив его через созданный для этого мероприятия сайт www.bazarnarva.ee, а также через социальные сети; для этого сделана специальная форма. Заданный вопрос заранее увидят модераторы и спикеры, что увеличивает шансы получить внятный, конкретный ответ. Отдельное место в программе займут политические дебаты. И это редкая возможность для горожан посмотреть, кто вообще идёт на местные выборы, из кого нам предстоит выбирать…

- Кто-то из тех, кто будет избираться осенью, с вами уже контактировал?

- На данный момент официально о себе заявил только один союз. Регистрация списков кандидатов завершится лишь 5 сентября, и тогда появится полная ясность, кого мы сможем увидеть на дебатах. Приглашение мы отправим всем партиям и союзам, которые о себе официально заявят. Со своей стороны, мы создаем возможность пообщаться с потенциальными избирателями для всех. Воспользуются этим кандидаты или нет, это будет их решение и показатель: готов ли кандидат выходить к людям. Это уже их ответственность, не моя.

- Мы подошли к вопросу, который интересует если не всех, то многих: поддерживает ли ваше мероприятие какая-то политическая сила?

- Я поняла, что многих это действительно интересует и даже волнует, и в пресс-релизе мы особо подчеркнули: принципиальным моментом является тот факт, что никто из организаторов события не идёт на выборы в составе партий или в составе избирательных союзов. Но и я, и члены команды - это активные жители города, и это наша гражданская инициатива и ответственность - делать то, что мы умеем, для своего города, не занимаясь при этом политикой. На данный момент нас поддерживает Нарвский колледж Тартуского университета. Руководство колледжа помогает с мебелью, электричеством и всем, чем можно. Они даже готовы принять нас в случае форс-мажора (в наших условиях - непогода), предоставив свои аудитории.

- Вы многообещающе заявляете, что на обсуждении будут работать эксперты. Хочется узнать хотя бы несколько имен.

- Эксперты у нас подобраны для каждой области жизни города. К примеру, если мы будем говорить о городском планировании, то с нами будет главный архитектор Нарвы. В числе экспертов есть вице-мэр, представители городских порталов, Министерства образования и науки, медицинского профсоюза, учителя, специалисты из Vaba Lava и инкубатора творческой индустрии OBJEKT. Мы постараемся, чтобы в тех темах, где это необходимо, были представители городской власти. Чтобы не говорить: «А, вот, они там!». Мы все вместе: ни они не могут существовать отдельно от нас, ни мы от них, ни кто-то третий от всех нас…

- Ваш “базар” продлится целый день - с 11 часов. Не слишком ли это долго?

- Можно было сделать лаконичней, то есть за пару часов что-то обсудить и разойтись, но в таком случае это было бы очень формально. Мы призываем горожан быть с нами не с утра до вечера, а принять участие в наиболее интересных и актуальных именно для них обсуждениях. Нам важны их вопросы, ответы на них и мнения.

Сергей Башилов