Архитекторы начинают работу над эскизом колледжа Академии в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 11:16

Ректор Академии Внутренней безопасности Эстонии Катри Райк провела пресс-конференцию, на которой сообщила о том, что на днях в сотрудничестве с Эстонским союзом архитекторов Академией был объявлен конкурc на разработку архитектурного проекта. Его итоги будут подведены уже 3 ноября, именно с этого дня станет известно, как будет выглядеть здание Нарвского колледжа академии в Нарве.

После возведения комплекса старое здание колледжа вместе с общежитием снесут.

Задание для будущих конкурсантов представляется далеко не простым. Им предстоит разработать видение того, как может выглядеть многофункциональный учебный комплекс в Нарве высотой не более четырех этажей на участке по улице Кересе, 14. Улице, которая вместе с гостиницей, планируемой в многофункциональном театральном центре Vaba lava (Линда, 2), превратится практически в центр города и станет определять его архитектурное лицо.

Окруженный оградой, учебный комплекс должен будет представлять собой единое строение с несколькими крыльями и входами. Какие-то из последних будут открыты для всех горожан, а доступ в иные будет дозволен далеко не каждому. К тому же из комплекса должен быть обеспечен беспрепятственный выезд для групп быстрого реагирования. В довершение ко всему, здание академии запланировано как строение с минимальным потреблением энергии, для чего планируется применить в строительстве всевозможные современные способы выработки и экономии электроэнергии.

Согласно графику строительство завершится летом 2020 года.

После возведения комплекса бывшее здание колледжа и старое общежитие снесут, а на их месте построят парковку.

Оплатит строительство здания академии Эстонское государство в размере 12,8 млн евро. Комплекс расположится на территории 7600 квадратных метров. Добрая треть этой площади отведена под общежитие, где будут проживать студенты колледжа ТУ (к слову, Тартуский университет сам финансирует свою долю строительства), кадеты и сотрудники Департамента полиции и погранохраны. Двухместные комнаты с общим санузлом на два номера позволят значительно улучшить нынешние условия проживания пограничников и таможенников.

Под учебные помещения будут отведены четыре класса, в том числе компьютерный, а также класс со специальным оборудованием для создания различных учебных ситуаций, отрабатывания совместных действий пограничников и таможенников со спасателями. Руководство академии рассчитывает проводить курсы повышения квалификации для сотрудников сферы внутренней безопасности региона.

Поддерживать кадетов в необходимой физической форме будут помогать спортивные сооружения. Это два тира, которыми смогут пользоваться также и местные спортсмены, 25-метровый бассейн с четырьмя плавательными дорожками, тренажерными залами, залами для единоборств и банный комплекс. Последний, как и бассейн, также станет обслуживать жителей города. В оборудовании этих сооружений, по словам Райк, будут использованы новейшие технологии очистки воды.

Решение Нарвского самоуправления отказаться от участия в софинансировании строительства бассейна, в результате чего в нем было бы не четыре, а восемь дорожек, Катри Райк не комментирует. Но отмечает, что требуемая для этого сумма — 1,9 млн евро — не была завышенной. Это была стоимость госпоставки, а не прихоть заказчиков. Да, подтвердила она, городу пришлось бы брать кредит, также пришлось бы внести изменения в План развития Нарвы, поднять вопрос об изменении собственности земли под бассейном, чтобы частично она принадлежала и Нарве. В юридическом смысле, по мнению Райк, сделать все это было возможно. Не было только желания работать над этим у представителей местной власти.

В данный момент планируется, что за год практическую подготовку в Нарве будут проходить 400 кадетов. Эти ребята усилят полицейские патрули на улицах, что повысит уровень безопасности в городе. Появится возможность увеличить ряды добровольных помощников спасателей и полицейских. Сейчас в Ида-Вирумаа в пересчете на одного жителя их на одного человека меньше, чем в других регионах, Нарва рассматривается также как хорошее место для изучения русского языка в языковой среде. А для русскоязычных кадетов (каждый пятый поступающий в академию проживает в Ида-Вирумаа) в августе в течение двух недель проводятся курсы эстонского языка.

Светлана Ильина