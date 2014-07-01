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Развитие
Концепцию Дома эстонского языка озвучат не раньше сентября

Дата публикации: Сегодня, 08:22

Проект создания Дома эстонского языка, который, по мнению министра юстиции Урмаса Рейнсалу, мог бы стать подходящим подарком Нарве от государства к столетию Эстонской Республики, всё ещё находится в стадии обсуждения. Так, в понедельник 31 июля состоялось заседание ректората Тартуского университета, на котором впервые рассматривалась идея осуществления деятельности Дома при помощи сил главного учебного заведения Эстонии.

 

Концепцию Дома эстонского языка озвучат не раньше сентября

 Дом эстонского языка, может быть, разместится в здании по адресу Линда, 2. Светлана Зайцева

 

В конце зимы среди политиков разгорелись споры, каким образом будет организована его работа, призванная сосредоточить в себе все компетенции по преподаванию эстонского как иностранного для взрослых и в ведомстве какого министерства – образования или культуры - должен находиться Дом.

Мы спросили Ольгу Сытник, руководителя проекта Домов эстонского языка в Таллинне и Нарве, что изменилось за прошедшее время и в какой стадии находится проект?

 Она ответила нашей газете, что пока не может озвучить конкретную дату открытия Дома в Нарве:

- Всё идёт не так быстро, как нам бы хотелось. Мы надеялись уже в феврале иметь чёткую концепцию работы Дома, но, как известно, возникли некоторые разногласия между нами (центристами – прим. ред.) и представителями партии IRL. Несколько недель назад на высоком политическом уровне было принято предварительное решение относительно этого проекта, компромисс достигнут, но ничего конкретного я сейчас озвучить не могу. Новый руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар вступает в должность с 1 сентября 2017 года, думаю, что тогда будет и новая информация, которой мы обязательно поделимся с общественностью, - сказала Сытник.

 Разногласия преодолены

 То, что разногласия между партнёрами по правительственной коалиции преодолены, подтвердила в интервью «Радио 4» и член партии IRL Виктория Ладынская, выступавшая в качестве основного оппонента спора. По её словам, проект сдвинулся с мёртвой точки, и есть мнение, что работа Дома эстонского языка должна осуществляться через Тартуский университет (Нарвский колледж ТУ - в Нарве) в сотрудничестве с Фондом интеграции.
Кристина Каллас, директор Нарвского колледжа ТУ и, по совместительству, председатель совета Фонда интеграции, пояснила «ВП»/ «НГ», что в понедельник 31 июля состоялось только первое заседание ректората Тартуского университета, на котором  обсуждалась эта идея, так что официальных заявлений и конкретных решений придётся немного подождать.

 До сих пор остаётся открытым вопрос, к какому министерству будет относиться Дом эстонского языка, возможно, что министерства образования и культуры будут вести этот проект совместно. Назначение на должность директора Фонда интеграции (созданного при министерстве культуры) Ирене Кяосаар, которая последние десять лет трудилась в Министерстве образования и науки, как кажется со стороны, могло стать тем фактором, что примирил оппонентов.

 

Софья Боборенко

Концепцию Дома эстонского языка озвучат не раньше сентября

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