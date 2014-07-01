Концепцию Дома эстонского языка озвучат не раньше сентября

Дата публикации: Сегодня, 08:22

Проект создания Дома эстонского языка, который, по мнению министра юстиции Урмаса Рейнсалу, мог бы стать подходящим подарком Нарве от государства к столетию Эстонской Республики, всё ещё находится в стадии обсуждения. Так, в понедельник 31 июля состоялось заседание ректората Тартуского университета, на котором впервые рассматривалась идея осуществления деятельности Дома при помощи сил главного учебного заведения Эстонии.

Дом эстонского языка, может быть, разместится в здании по адресу Линда, 2. Светлана Зайцева

В конце зимы среди политиков разгорелись споры, каким образом будет организована его работа, призванная сосредоточить в себе все компетенции по преподаванию эстонского как иностранного для взрослых и в ведомстве какого министерства – образования или культуры - должен находиться Дом.

Мы спросили Ольгу Сытник, руководителя проекта Домов эстонского языка в Таллинне и Нарве, что изменилось за прошедшее время и в какой стадии находится проект?

Она ответила нашей газете, что пока не может озвучить конкретную дату открытия Дома в Нарве:

- Всё идёт не так быстро, как нам бы хотелось. Мы надеялись уже в феврале иметь чёткую концепцию работы Дома, но, как известно, возникли некоторые разногласия между нами (центристами – прим. ред.) и представителями партии IRL. Несколько недель назад на высоком политическом уровне было принято предварительное решение относительно этого проекта, компромисс достигнут, но ничего конкретного я сейчас озвучить не могу. Новый руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар вступает в должность с 1 сентября 2017 года, думаю, что тогда будет и новая информация, которой мы обязательно поделимся с общественностью, - сказала Сытник.

Разногласия преодолены

То, что разногласия между партнёрами по правительственной коалиции преодолены, подтвердила в интервью «Радио 4» и член партии IRL Виктория Ладынская, выступавшая в качестве основного оппонента спора. По её словам, проект сдвинулся с мёртвой точки, и есть мнение, что работа Дома эстонского языка должна осуществляться через Тартуский университет (Нарвский колледж ТУ - в Нарве) в сотрудничестве с Фондом интеграции.

Кристина Каллас, директор Нарвского колледжа ТУ и, по совместительству, председатель совета Фонда интеграции, пояснила «ВП»/ «НГ», что в понедельник 31 июля состоялось только первое заседание ректората Тартуского университета, на котором обсуждалась эта идея, так что официальных заявлений и конкретных решений придётся немного подождать.

До сих пор остаётся открытым вопрос, к какому министерству будет относиться Дом эстонского языка, возможно, что министерства образования и культуры будут вести этот проект совместно. Назначение на должность директора Фонда интеграции (созданного при министерстве культуры) Ирене Кяосаар, которая последние десять лет трудилась в Министерстве образования и науки, как кажется со стороны, могло стать тем фактором, что примирил оппонентов.

Софья Боборенко