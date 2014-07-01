Об истории - с разных точек зрения

РазвитиеОб истории - с разных точек зрения
Cтал известен победитель объявленного Нарвским музеем конкурса по созданию новой экспозиции, которая должна разместиться в замке после его масштабной реконструкции. Победители сохраняют интригу и подробно о своих идеях не распространяются. Что ж, увидим все через два года.
Победители конкурса по созданию новой экспозиции Нарвского музея — сотрудники фирм Arhitekt11 и Identity. Светлана Зайцева
Итак, победителем конкурса идей стала работа под названием «Krooni-kavaip», представленная совместно двумя эстонскими фирмами - архитектурным бюро Arhitekt11 и бюро стратегического дизайна Identity (Таллинн). Компании, сразу скажем, именитые; в их портфолио - павильон Эстонии на всемирной выставке EXPO 2010 в Шанхае, разработка логотипа к празднованию 100- летия Эстонской Республики, они делали выставки для эстонского Парламента и различных музеев Эстонии. Руководители Иллимар Труверк (Arhitekt11) и Ионел Лэхари (Identity), приехав на объявление результатов конкурса в Нарву, признались, что работа над экспозицией для Нарвского музея стала для них большим вызовом и источником сильных эмоций.
- Во-первых, это уникальная крепость, со дня своего основания стоящая на границе двух государств и двух различных культур, ничего подобного в Эстонии больше нет. Поэтому и экспозиция должна быть соответствующая, - говорит Иллимар Труверк.
- Нарва - идеальное место для того, чтобы говорить об истории и ее релевантности (видимо, имеется в виду соответствие исторических документов ожиданиям пользователей - ред.), где как не на границе это ощущается сильнее всего! На наш взгляд, сегодня это очень актуальная тема, - дополняет коллегу Ионел Лэхари.
Вообще же, и победители конкурса, и руководство Нарвского музея не скрывают своих амбициозных планов сделать такую экспозицию, которой не увидишь, может быть, даже ни в одном музее мира. Подробности замысла в деталях пока не раскрываются. Научный руководитель музея Иво Пости подчеркивает, что в результате данного конкурса «родились идеи», над которыми теперь предстоит и фирмам-победителям, и музею работать совместно. Но тем не менее озвучено несколько ключевых моментов. Главное - познание истории, знакомство с историческими фактами будет проходить в форме увлекательной игры, а не банальной лекции экскурсовода или текста на дисплее компьютера. Но если, предположим, вы не захотите в нее включиться, посещение Нарвского замка все равно должно принести вам, как минимум, эстетическое удовольствие.
- Как правило, у каждого человека есть свой взгляд на то или иное историческое событие или он знаком с разными оценками исторических фактов. Мы предложим пришедшему к нам в замок поискать ответы на разные вопросы, поразмышлять, сопоставить, - говорит директор музея Андрес Тооде. - Собственно, история и должна учить нас думать.
Экспозиция Нарвского музея не обновлялась последние 30 лет. Ныне музей на пороге масштабной реконструкции, главное место в которой отводится Восточному флигелю. Общая стоимость проекта реконструкции, которая должна быть окончена к июлю 2019 года, - более 4 миллионов евро (из них 3,54 миллиона — поддержка Европейского фонда регионального развития). Увидим ли мы новую экспозицию, если все же в силу различных причин Восточный флигель не будет готов ко времени? Да, уверяет руководство музея, экспозиция задумана таким образом, что ее можно будет вводить в действие поэтапно, частями.
Наша справка:
Призовой фонд конкурса составил 8000 евро, из которых 4000 получил победить и 2500 участник, занявший второе место — латышское предприятие H2E. . Третье место жюри решило не присуждать.
Стоимость новой экспозиции составляет 1 млн евро.
Создание новой экспозиции Нарвского музея является частью проекта «Центр открытий пограничной крепости».
Светлана Зайцева
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