Нарвитяне предложили свои инновации для сферы попечительства

Дата публикации: Вчера, 13:51

Подводя итоги мозгового штурма «На благо общества», который прошел в Нарве во вторник, 13 июня, можно отметить, что основные идеи для развития попечительских услуг, на взгляд участников мероприятия, лежат в сфере информации. Речь шла о создании мобильных телефонных приложений, единой инфосистемы в интернете, проведения инфокампаний на русском языке.

Работа проходила в трех группах. И, надо сказать, шла очень активно.

На этой неделе в республике началась программа мозговых штурмов, цель которой — найти инновационные и новаторские идеи для того, чтобы вывести попечительские услуги на новый уровень. Программа закончится в сентябре, когда пройдёт хакатон Garage48, на котором будут представлены новаторские бизнес-идеи и реальные решения для дальнейшего развития собранных идей и тем. Проведение мозговых штурмов «На благо общества» инициировало Министерство социальных дел.

В Нарве в мозговом штурме приняли участие более 30 человек. Это были как представители местного самоуправления, так и предприниматели и члены некоммерческих объединений, которые оказывают попечительские услуги, сами потребители попечительских услуг, просто неравнодушные к проблеме люди.

Работа шла в группах; каждой надо было выдвинуть свои идеи и обосновать, почему именно эти предложения будут востребованы и насколько большие усилия для их претворения в жизнь потребуются. Сразу скажем: в ходе презентаций, которые провела каждая группа, стало ясно, что многие идеи совпадают по своей сути, то есть вырисовался, так сказать, костяк идей, читай — проблем, с которыми сталкиваются люди, нуждающиеся в услугах попечения, и люди, которые их оказывают.

Итак, вот что предложили нарвитяне. Например, создать в интернете ресурс типа booking.com, где была бы информация, а также рейтинг и отзывы о тех или иных госучреждениях, больницах, отелях, магазинах, музеях и проч., которые часто посещают или хотят посетить люди с особыми потребностями. Возможно ли туда вообще попасть, предположим, инвалиду-колясочнику, как там встречают, что предлагают? Еще одна идея: телефонное приложение, благодаря которому можно сообщить в специальный центр о том, что где-то сломан светофор, лестница, не работает лифт. Рядовой человек подобные «пустяки» и не заметит, а для человека с особыми потребностями они вырастают в непреодолимую проблему. Были высказаны идеи проведения специальных курсов для тех, кто ухаживает за престарелыми людьми, и для тех, кто за подростками или детьми с особыми потребностями. Говорили о необходимости проведения инфодней различных министерств на русском языке, о том, чтобы работодатели могли отмечать на ресурсе CVkeskus, что у них есть условия для работы людей с особыми потребностями, чтобы был создан единый консультационный центр. Рассуждали о том, где искать добровольцев, которые хотели бы помогать нуждающимся в попечении, и кто будет их обучать...

По мнению Регины Сергеевой, главного специалиста Министерства социальных дел, она бы «присудила приз» идее создания информационного телефона помощи. То есть человек звонит по определенному номеру, объясняет свою проблему и ему говорят, куда именно он должен обратиться — в Пенсионный департамент, в Министерство социальных дел, в Кассу по безработице, сообщают адрес, номера телефонов, приемные дни.

- Может быть, это был бы не республиканский или городской, а региональный инфотелефон помощи, - рассуждает главный специалист. - Но в любом случае он реально поможет человеку сберечь массу времени и нервов.

По словам Регины Сергеевой, ни одна из идей, которые были выдвинуты на мозговом штурме в Нарве, не будет утеряна. Все они будут проанализированы и представлены в Министерство социальных дел.

Работа проходила в трех группах. И, надо сказать, шла очень активно.

Светлана Зайцева





