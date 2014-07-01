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Развитие
Талантом будущего признана нарвская старшеклассница из Силлимяэ

Дата публикации: Сегодня, 11:13

На прошлой неделе завершился проводимый торговой сетью Maxima конкурс “Талант будущего”, победители которого получили стипендии от этой фирмы. Среди победителей - Дарина Носова, жительница Силламяэ, которая учится в Нарве.

 

Талантом будущего признана нарвская старшеклассница из Силлимяэ

Дарина Носова (вторая справа) вместе с победительницами в других номинациях режет праздничный торт. Фото: Кристи Каменик

 

Конкурс прошёл успешно с точки зрения как количества участников, так и их высокого уровня. Это в свою очередь является подтверждением тому, что в Эстонии есть много талантливых молодых людей, а также наставников, тренеров и учителей, которые замечают эти таланты и берут на себя их развитие.

На конкурс поступило 313 заявок от учеников 5–12 классов со всей Эстонии, и из всех конкурсантов жюри выбрало 12 финалистов. На прошлой неделе на торжественном награждении в Познавательном центре „Энергия“ объявили имена победителей в четырёх номинациях: спортивный талант, культурный талант, научный талант и предприимчивый талант.

Лучших в каждой категории выбирали знатоки своего дела. В жюри вошли физик и ведущий передачи „Ракета69“ Айгар Вайгу, единственный олимпийский чемпион Эстонии по баскетболу Тийт Сокк, главный редактор ETV+ Дарья Саар, а также певица и актриса Герли Падар.

Культурный талант из Ида-Вирумаа

В номинации “Культурный талант 2017” победила Дарина Носова из Нарвского языкового лицея.

Семнадцатилетняя Дарина Носова, которая живёт в Силламяэ, обладает художественным талантом, ей нравится выражать свои мысли через краски и форму. Свою первую персональную выставку девушка организовала в 12 лет, теперь на её счету их уже четыре.

Дарина добилась впечатляющих результатов на нескольких художественных конкурсах. В прошлом году она заняла второе место на популярных соревнованиях по компьютерной графике EENet, а главного приза удостоилась на пленэре „Дыхание истории“. Также она создала иллюстрации для двух детских книг.

В будущем Дарина хочет стать архитектором, поскольку эта специальность связана как с искусством, так и с точными науками. На стипендию девушка хочет приобрести графический стол Cintiq для совершенствования своих навыков в иллюстрировании.

Наука, спорт и предпринимательство

В номинации “Научный талант 2017” победила Брита Лахт из Сааремааской общей гимназии.

17-летняя Брита, несмотря на свою молодость, является серьёзным учёным: целый год Брита занималась исследовательской работой, в рамках которой изучала разлагающиеся пакеты Maxima и способность разлагаться трёх пластиковых композитов. В будущем Брита хочет стать химиком или материаловедом.

В номинации “Спортивный талант 2017” победила Аманда Ребека Падар из Гимназии Мийна Харма в Тарту.

Главным увлечением 12-летней Аманды являются танцы. В этом сезоне она приняла участие в самом большом количестве соревнований среди молодёжи в Прибалтике и добилась выдающихся результатов.

В номинации “Предприимчивый талант 2017” победила Мерилин Аниярве из Таллинской технической гимназии.

19-летнюю Мерилин описывают как смелую, очень трудолюбивую, активную, целеустремлённую и увлечённую делом девушку. Спектр общественной деятельности Мерилин впечатляет: она входит в школьное ученическое представительство и Таллиннское молодёжное собрание, а также участвует в деятельности Эстонского союза ученических представительств и в организации многих молодёжных мероприятий. Молодой общественный деятель Мерилин посвятила себя интеграции русской молодёжи в общественную жизнь Эстонии, и это проходит красной линией во всех её начинаниях. Своё будущее девушка хочет связать с развитием Ида-Вирумаа.

 

“НГ” по информации Maxima

Талантом будущего признана нарвская старшеклассница из Силлимяэ

 

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