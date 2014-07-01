+Галерея. Разрушенные дома превратятся в валуны на Стокгольмской площади

Дата публикации: Сегодня, 11:12

Завершился архитектурный конкурс идей, в общих чертах определивший, как будет выглядеть Стокгольмская площадь за нарвской ратушей, Ратушная площадь и археологический парк - зелёная зона с обозначением на местности бывших здесь до войны кварталов от Ратушной площади до Тёмного сада.

Фото: Николай Андреев

Вода как символ Нарвы

На конкурс было представлено пять эскизных проектов. Победителем был признан проект Narvainen от архитектурного бюро KOKO.

Архитекторы предложили неожиданное решение Стокгольмской площади. Условия конкурса требовали каким-то образом обозначить здания, которые стояли здесь до войны. Архитекторы начертили контуры зданий, затем нарисовали их со скруглёнными углами и, наконец, округлили ещё больше, представив в виде камней, напоминающих то ли гальку, то ли валуны. Дорожное покрытие между ними предложили сделать ярко-синего цвета, обозначив также круги, которые будто расходятся на воде вокруг камней.

Тему воды архитекторы KOKO обыграли и на Ратушной площади. Здесь они предложили устроить… пруд. Он должен быть очень мелким, но летом в нём должны отражаться ратуша и здание колледжа, а зимой его можно было бы использовать как каток. Как рассказала один из соавторов проекта Лийз Уустал, пруд предполагается разделить на две части дорожкой, идущей по диагонали.

- Название нашего проекта Narvainen на языке вепсов означает “водопад”, - говорит Лийз Уустал. - Но вода - это не только водопады у Кренгольмской мануфактуры, вода окружает всю Нарву. И это очень сильный символ, который рассказывает историю города.

Столкновение с реальностью

- Ратушная площадь в таком виде не будет построена, - считает главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. - Как раз по поводу пруда у нас большие сомнения. Для него нужна очень сложная гидротехническая система…. не дай Бог, он зацветёт. Но пруд и воду можно интегрировать в Стокгольмскую площадь в ходе более подробной проработки проекта.

По словам городского архитектора, с победившими на конкурсе архитекторами будет заключён договор на “доводку” их идеи - проектирование Стокгольмской площади и археологического парка. К работе над Ратушной площадью придётся привлечь и других специалистов. В итоге, некоторые детали эскизного проекта могут измениться, но общая концепция - останется.

Кроме того, идея будет интегрирована в детальные планировки здания новой городской библиотеки, которая должна продолжить улицу Рюйтли, и нового административного здания для горуправы, своего рода “новой ратуши” на Стокгольмской площади.

Символическое изображение реки в виде синего покрытия пешеходных дорожек или даже синей полосы на зданиях архитекторы KOKO предлагали разместить и в других частях Нарвы, не только в Старом городе, но этого не требовалось в рамках конкурса, и вряд ли эту идею будут рассматривать всерьёз.

Археологический парк — вне очереди

Как отметил Иван Сергеев, Ратушная площадь будет реконструирована в ближайшие пару лет, а Стокгольмской площадью займутся только при получении европейского финансирования.

- Археологический парк - последний этап, о котором до сих пор никто всерьёз не думал, - рассказал главный архитектор Нарвы. - Но глядя на победившую в конкурсе работу, я думаю, что эту вещь можно реализовать в следующем году.

Археологический парк предполагалось организовать между Ратушной площадью и Тёмным садом. Ранее обсуждалась идея раскопать находящиеся здесь фундаменты разрушенных старинных зданий и законсервировать их так, чтобы превратить в туристический объект, например, закрыв стеклом.

Победители конкурса предлагают поступить гораздо проще - не проводить раскопки, а плиткой обозначить внутреннее пространство бывших кварталов, а ворота в эти несуществующие теперь кварталы обозначить своеобразными металлическими конструкциями. В итоге получится та же зелёная зона, но разбитая на отдельные уютные участки.

- Даже я, когда составлял задание на конкурс, предполагал, что интереснее всего будет раскопать всё и ходить между фундаментами, - рассказывает Иван Сергеев. - Но для этого конкурс и организуется - чтобы реально увидеть, как это могло бы быть. Когда мы увидели решение, которое предлагалось в проекте Narvainen, мы решили, что оно замечательное, поскольку его легко можно воплотить в жизнь.

Жители хрущёвки были бы недовольны

Авторы проигравших проектов, в целом, предлагали менее неожиданные решения, хотя и здесь встречались очень смелые ходы. Так, авторы проекта Estamp решили, что разрушенные во время войны здания можно обозначить металлоконструкциями в натуральную величину. А фасад здания Старой аптеки на Ратушной площади не только обозначить “контуром” из металлоконструкций, но и затянуть сеткой с нарисованными окнами и надписью Vana Apteek.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте заметил, что такое решение является очень оригинальным, но оно вряд ли понравилось бы жителям хрущёвки, фасад которой был бы в этом случае закрыт металлоконструкцией и сеткой.

Николай Андреев