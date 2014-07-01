Министр Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы

Дата публикации: Сегодня, 14:15

Сегодня министр здоровья и труда Евгений Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы на 2017-2030 гг., который обеспечит доступность качественной медицинской помощи в главной больнице третьего по величине города Эстонии.

«Приоритет государства – обеспечить доступность качественной медицинской помощи во всех регионах Эстонии. Несмотря на то, что по прогнозам население Нарвы к 2030 году сократится на 15 процентов, в Нарвской больнице останутся нынешние 18 специальностей, как и было обещано прежде», – сказал Осиновский.

При этом, будет сделан упор и на повышение качества услуги семейных врачей. «План развития предусматривает также строительство нового центра семейных врачей при Нарвской больнице. Соответствующее решение уже принято правительством, теперь предстоит совместная работа министерства социальных дел и властей города Нарвы», – добавил Осиновский.

Теперь, когда обеспечен амбулаторный прием по всем действующим в больнице специальностям, Нарвская больница сможет заняться реконструкцией и модернизацией отделения неотложной помощи. На эти цели государство прежде выделило 1 миллион евро. Необходимые изменения в инфраструктуре и организации работы Нарвской больницы произойдут к 2019 г.

Иван Лаврентьев

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