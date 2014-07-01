Конкурс на признание молодежи - Назови своего кандидата

Дата публикации: Сегодня, 10:54

До 10 февраля все юридические и физические лица могут представлять своих кандидатов на конкурс признания активной молодежи. Целью конкурса является выявление молодых, чья деятельность в северо-восточном регионе Ида-Вирумаа (Нарва, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Вайвара) за прошлый календарный год была особенно выдающаяся, также выявление наиболее существенных и получивших широкий резонанс молодежных инициатив и мероприятий.

В прошлом году много активной молодежи собралось на фестиваль молодежной культуры «N+Fest». Фото из архива "ВП"

На конкурс признания можно представлять кандидатов в пяти категориях: молодой года, молодежное объединение года, культурное достижение года, спортивное достижение года, друг молодежи.

Кандидатов могут представлять все юридические и физические лица до 10 февраля 2017г. Форма для представления кандидатов можно найти здесь (заполненную форму следует прислать на адрес эл.почты kirdenoored@gmail.com).

Победители будут награждены на мероприятии признания, которое будет проходить в Нарвском замке 3 марта 2017 года.

Подробности на www.narva.ee.

"ВП"