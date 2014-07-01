Карточек с паролями для интернет-банка скоро не останется

Дата публикации: Вчера, 09:35

Интернет-банками давно никого не удивишь. Даже представители старшего поколения охотно осваивают интернет-услуги: это в разы быстрее, не нужно никуда выходить, стоять в очередях, беспокоиться о том, знает ли теллер русский язык. Однако интернет-банками многие пользуются по старинке: посредством карточки паролей. Которая со следующего, 2018 года уже не даст таких возможностей, пишет "МК-Эстония".

Foto: Ester Vaitmaa

Карточки паролей использует около половины всех пользователей интернет-банков. Первый удар по ним нанесли несколько лет назад, когда существенно ограничили лимиты — сегодня при помощи таких карточек можно потратить в интернете не больше 200 евро в день. И объяснили все это заботой о клиентах, которые при этом выражали недовольство.

Специалисты говорят, что карточки паролей не так безопасны, как другие способы идентификации. Даже несмотря на то, что вам, перед тем как войти в интернет-банк, необходимо не только набрать признак пользователя, но и постоянный пароль, пользование картами паролей для подтверждения сделок вовсе не так надежно, как это может показаться — например, их очень легко скопировать.

”Мы своим клиентам уже с 2002 года говорим о том, что лучше переходить на более безопасные средства идентификации пользователя, — комментирует пресс-секретарь банка SEB Юлия Пильман. — Но до сих пор около половины людей используют кодовые карточки. И именно из-за того, что количество использующих карточки людей до сих пор велико, переход на новые методы идентификации будет проходить очень плавно”.

Удобно, но ненадежно

Если сравнить существующие сейчас возможности для входа в интернет-банк, многим карты паролей действительно кажутся самым удобным и простым решением. Например, для входа через ID-карту нужно считывающее устройство, которое просто так с собой не будешь таскать. Особенно если нужно с мобильного телефона зайти в банк. Нужно программное обеспечение, которое иногда глючит.

Пин-калькуляторы стоят денег, и таскать их постоянно с собой — тоже занимать какое-то место в сумке. Карточка паролей в этом отношении имеет серьезные преимущества, особенно если не писать на ней ни признак пользователя, ни постоянный пароль.

Тем не менее, вопрос безопасности в приоритете. Дело в том, что карточку паролей легко скопировать, тогда как ID-карту или пин-калькулятор скопировать невозможно. Поэтому, пока еще карточки паролей не канули в Лету окончательно, специалисты еще раз напоминают: не передавайте их в третьи руки, не записывайте на них остальные коды доступа. Тем самым вы обезопасите себя от мошенников.

Ограничат возможности

На данный момент карты паролей все еще действуют, и решения об окончательном их упразднении нет. Но с 2018 года их возможности будут серьезно ограничены: это европейская директива, подчиниться которой обязаны все страны-члены ЕС.

”За 20 лет, что карты паролей существуют на рынке, системы безопасности шагнули далеко вперед, — поясняет Март Сийливаск, пресс-секретарь Swedbank. — И поскольку все больше клиентов используют именно дигитальные услуги, разумеется, больше внимания уделяется тому, чтобы сделать их использование удобнее и безопаснее. С этой точки зрения карточки паролей уже давно не отвечают требованиям современного мира цифровых технологий”.

Как отмечает Карел Эллер, юрист отдела политики финансового рынка Министерства финансов, на данный момент будет серьезно ограничен объем совершаемых с их помощью банковских операций.

”Это постановление Европейской комиссии, — поясняет Каарел Эллер. — Но окончательное решение будут принимать банки, выдающие эти карты. Постановление лишь устанавливает максимальный объем суммы, в пределах которого можно совершать сделки с помощью карт паролей”.

Лимиты уточняются

Если сейчас лимит платежей, совершаемых с помощью карточки паролей, составляет 200 евро день, то не исключено, что он будет еще больше снижен.

”С 1 января 2018 года на основе кодовой карточки можно будет осуществить максимальный перевод в сумме 30 евро и не больше чем на сумму 150 евро в день, — поясняет Юлия Пильман. — Эти технические ограничения будут действовать во всех европейских странах”.

Правда, пока что точные размеры сумм, в пределах которых можно будет совершать сделки с помощью карт паролей, уточняются. Но банки Эстонии уже сейчас постепенно ограничивают возможности использования карточек паролей.

”Если захотите совершать более крупные покупки, придется заходить в интернет-банк с помощью более надежных систем идентификации, — добавляет Март Сийливаск. — На данный момент в Эстонии действуют три способа: ID-карта, мобильный ID и пин-калькулятор. К ним вскоре добавится еще Smart-ID — в начале следующего года планируем запустить его в работу”.

Если говорить о последнем, то удобство ”умного идентификатора” заключается в том, что он не требует дополнительного программного обеспечения, не привязан к мобильному телефону. Вот почему в заголовках новостей даже говорилось, что это решение заменит мобильный ID. Для использования Smart-ID нужны лишь планшет или смартфон, на которые нужно будет скачать специальное приложение.

Впрочем, это и является одной из причин, по которой критики считают, что заменой мобильному ID это не станет — хотя бы потому, что обладатели обычных кнопочных телефонов не смогут этим воспользоваться.