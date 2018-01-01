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Metstaguse Agro OÜ был основан в 1993 году, когда колхоз в Ярва-Яани в ходе сельскохозяйственной реформы был распущен, и с участием его бывших работников из Метстагусе была образована фирма. Бывшая артель из эпохи системы коллективного хозяйства превратилась теперь в ферму, где бросается в глаза не только отменное качество ее продукции, но и высокий уровень ее производственных зданий и технологий.

Когда сельское хозяйство переживало тяжелые времена, количество голов крупного рогатого скота в хозяйстве упало наполовину: почти до 300. Скоро стало понятно, что с таким малым поголовьем и возиться не стоило бы. Затем был построен новый хлев, были предприняты еще кое-какие изменения, и количество коров стало расти. На настоящий момент у предприятия 550 коров, которые дают 11-12 тысяч килограммов молока в год. Руководитель предприятия Теэт Каллакмаа, который имеет агрономическое образование и большой стаж, убежден, что такое количество коров уже позволяет успешно работать на молочном рынке. Та логика, что чем больше коров, тем успешней предприятие, здесь не работает.

Вместо того, чтобы увеличивать поголовье стада, следует сосредоточиться на конечном продукте и на росте его качества. А также на том, на сколько можно снизить цену на молоко и затраты на производство. Чем больше ресурсов останется в руках предприятия, тем больше можно будет выделить на инвестиции в производство.

Необходимости делать инвестиции не избежать, особенно на производстве. Их надо делать постепенно, шаг за шагом. На настоящий момент с помощью европейских денег отремонтированы два старых хлева и возведен один новый. Всего в хозяйстве четыре хлева свободного проживания с доильными зонами. Также в комплексе фермерского хозяйства построены силосные и навозные ямы, хранилища для кормов и технические помещения. Все инвестиции оправдали себя, потому что здания советских времен были построены как попало и уже полностью амортизированы. Теперь все нужное находится в одном месте, что делает работу намного эффективней, а доставку - удобней.

В дополнение к производству молока предприятие занимается выращиванием зерновых и рапса. Это делается, во-первых, для собственного потребления, потому что не только коровам, но и людям тоже нужно что-то есть. Во-вторых, так как земли и ресурсов достаточно, можем продавать излишки зерна и рапса. Сейчас на продажу идет уже больше половины выращенного урожая этих культур.

Во время кризиса производство молока пришлось прекратить, чтобы полностью перейти на производство зерновых и рапса. Каллакмаа не считал это верным, полагая, что будущее Эстонии по-прежнему остается за животноводством и производством молока. В прошлом году была холодная погода, и цены показали, что фермер был совершенно прав.

Некоторое время нам не везло с погодой. Утро начиналось с того, что Каллакмаа открывал какой-нибудь портал с новостями о погоде, чтобы выяснить, что его ждет. Выжили те, у кого имелись ум и достаточный опыт.

Не стесняясь, можно сказать, что прошлый год был одним из самых сложных за последнее десятилетие. Лета в сущности не было, но зима пришла вовремя. Фазы роста растений были сдвинуты на целый месяц, все поспело слишком поздно. На самом деле что-то такое непредвиденное случается каждый год, так что у нас не скучно. Но этот риск изначально заложен в сельскохозяйственном производстве. Выбор фермера - это его риск.

Но погода далеко не единственный вызов, который предлагает нам жизнь. Если в хлеву есть работа круглый год, то в поле летом работы во много раз больше, чем зимой. Разве это не особое искусство - решать эту сложную дилемму? Летом нужно как можно больше использовать труд временных наемных работников и практикантов, чтобы зимой список работников был не слишком обременительным. Проблемой является то, что толковых людей, тех, кто может и хочет кормить животных в хлеву или пахать на тракторе поле, найти не просто. Таким образом, привлечение иностранной рабочей силы является незаменимым решением, если мы и дальше собираемся пить эстонское молоко.

Планов на будущее у предприятия несколько. Но целью всех их является производство большого количества высококачественного молока.

По информации Agro