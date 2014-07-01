Два мнения

Дата публикации: Вчера, 10:43

- Согласно первому чтению в парламенте Эстонии, бюджет страны на следующий год впервые достигнет 10 миллиардов евро, что, конечно, не может не радовать. Но в то же время он существенно увеличен за счет беспрецедентного (как можно понять из публиковавшихся на этот счет данных СМИ, 200 млн евро) использования средств резервного фонда. Вы не боитесь, что такое «проедание» повергнет наше общество в большие проблемы?

Михаил Стальнухин, председатель финансовой комиссии Рийгикогу, центрист:

- Представьте, что в следующем году вам надо купить новый холодильник - старый уже на ладан дышит - и залатать крышу на даче. Это для вас значительные траты, которые не могут покрыть ежемесячные поступления. Конечно, вы можете откладывать каждый месяц и к концу года собрать необходимую сумму, но крышу дешевле и практичнее ремонтировать в марте-апреле, а холодильник приобрести в самом начале года, когда еще действуют рождественские скидки. Тогда у вас две возможности: использовать какой-то краткосрочный кредит или взять деньги из ваших накоплений, сделанных на «черный день». Причем, выгоднее второе - на сумму трат не набегают проценты.

По этому же принципу работают и местные, и государственный бюджет. Каждое правительство Эстонии или увеличивает долговую нагрузку бюджета, то есть берет кредит, или временно уменьшает резервы. Плохо, когда используются оба источника - и долг растет, и резервы уменьшаются. Но правящая коалиция намерена уменьшить в ближайшие три года долговую нагрузку бюджета с 9,4 процента до 7-ми, и к 2021 году восстановить равновесие госбюджета. Ни о каком «проедании» речи идти не может - запускается механизм очень положительных изменений, требующий дополнительных вложений.

Кстати, меня удивила сумма, приведенная в вопросе - 200 миллионов. Это несколько расходится с моим представлением о госбюджете. На всякий случай, я обратился к специалисту Министерства финансов, подтвердившему, что в случае использования резервов речь в следующем году идет о 86 миллионах евро.

Игорь Сумарок, юрист, возглавил список партии Реформ на муниципальных выборах в Нарве:

- В части прогнозирования доходов правительство весьма и, возможно, неоправданно оптимистично. Бюджет составлен из расчета сверхвысокого экономического роста. Кроме запланированного увеличения дохода от обычных источников предполагается финансировать расходы за счет средств Резервного фонда.

В данном случае в карман Резервного фонда залезают во время формирования бюджета 2018 года. Изучение бюджета 2018 года показывает, что текущие поступления не покрывают запланированные расходы и для наполнения бюджета приходится повышать акцизы. Таким образом нельзя сказать, что резерв излишен.

Не секрет, что бюджет 2018 года значительно увеличивает текущие затраты государства, снижение этих затрат в будущем невозможно. В условиях ухудшения экономической ситуации от трат отказаться нельзя. При этом у экспертов нет уверенности в том, что акцизы в запланированном количестве будут собраны. Средства резерва могут понадобиться бюджету уже в 2018 году.

Таким образом, траты за счет Резервного фонда на покрытие текущих затрат не выглядят логично. И если экономическая ситуация 2018 года ухудшится, либо прогноз по росту экономики не сбудется, то отсутствие обещанных на социальные программы средств вызовет желание немедленно отобрать их у предпринимателей, в том числе через увеличение налоговой нагрузки. Поэтому бюджет 2018 года – бюджет сверхвысокого риска в условиях уменьшенного Резервного фонда, а также бюджет неуверенности в завтрашнем дне для предпринимателей.